"เชน" ควงภรรยาเลือกตั้งปลุกใช้สิทธิให้มากๆ จ่อเข้าพท.ลุ้น เมียเผยไหว้พระกรอบขอพร "เจ๊แดง" ก่อนมา

“ยศชนัน” ควงภรรยาใช้สิทธิเลือกตั้ง เจ้าตัวปลุก ปชช.ออกมาใช้สิทธิให้มากๆ เตรียมเข้าเพื่อไทยหลังปิดหีบ ฟากภรรยาแย้ม ”อ.เชน“ ไหว้พระพร้อมกราบขอพร “เยาวภา” ก่อนออกมาหย่อนบัตร
วันนี้ (8ก.พ.) จากนั้นเวลา 09.00 น. นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ พร้อมด้วย น.ส.นันทกานต์ ศิลป์เสวีกุล ภรรยา ขับรถกอล์ฟออกมาจากที่พักเพื่อเดินทางมาใข้สิทธิเลือกตั้ง โดยนายยศชนันมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมโบกมือทักทายสื่อมวลชนที่มารอทำข่าว ทั้งนี้ น.ส.นันทกานต์อยู่ในลำดับที่ 243 โดย น.ส.นันทกานต์ ให้สัมภาษณ์สั้นๆ ว่า ”นายยศชนันได้ตื่นมาไหว้พระ และกราบขอพรคุณแม่ (นางเยาวภา) ก่อนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง“
ด้ายนายยศชนัน ให้สัมภาษณ์หลังใช้สิทธิเลือกตั้งว่า วันนี้ใช้สิทธิ์ครบทั้ง 3 ใบ วันนี้เป็นวันเลือกตั้งอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆ
เมื่อถามว่าอารมณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง นายยศชนัน กล่าวว่า ตนคิดว่าครั้งนี้นอกจากการเลือกตั้ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำประชามติด้วย หากเลือกตั้งครบแล้วทั้ง 2 ใบ อยากให้รับบัตรอีกหนึ่งใบและกลับไปหย่อนบัตรประชามติ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเทศเรา ตนรู้สึกตื่นเต้น วันนี้คิดว่าเป็นวันที่คึกคักอีกวันหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย
เมื่อถามถึงขั้นตอนวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง นายยศชนัน กล่าวว่า สะดวก ไม่สับสน เมื่อเรารับบัตรสองใบแล้วหย่อนบัตรก็กลับมารับอีกใบหนึ่งคือใบประชามติ
เมื่อถามถึงฤกษ์การออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 09.09 น.นั้น นายยศชนัน กล่าวว่า ช่วงเช้าใช้เวลาพักผ่อนอยู่กับครอบครัว จึงออกมาช้าเล็กน้อย วันนี้เป็นวันที่คิดว่าประชาชนคนไทยทุกคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ไม่ได้มีอะไรพิเศษ และหลังจากนี้จะรับประทานอาหารพร้อมกับที่บ้าน ก่อนจะเดินทางไปพรรคเพื่อไทยช่วงเวลา 16.00-17.00 น.เพื่อติดตามการเลือกตั้ง