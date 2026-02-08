"เจ๊แดง" เอาฤกษ์เอาชัยโผล่เลือกตั้งคนแรกของหน่วย ฝั่งทหาร มทบ.11 แห่ใช้สิทธิคึกคัก

“เยาวภา” เอาฤกษ์เอาชัย หย่อนบัตรเลือกตั้งคนแรกหน่วยเลือกตั้งที่ 54 งดให้สัมภาษณ์ ฟากหน่วยเลือกตั้งที่ 53 ทหาร มทบ.11 แห่ใช้สิทธิคึกคัก
เมื่อวันที่ (8 ก.พ.) ที่เขตเลือกตั้งที่ 8 หน่วยที่ 54 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ เต็นท์ที่จอดรถบริษัท ยูซีไอ มีเดียจำกัด หน้าหมู่บ้านเบเวอรี่ฮิลล์ แขวงทุ่งสองห้อง กทม. ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ได้เข้ามาจัดเตรียมสถานที่ตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมา ทั้งการติดตั้งบอร์ดรายชื่อผู้สมัคร และรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมถึงจัดเตรียมคูหาสำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง สส.แบ่งเขต สส.บัญชีรายชื่อ และออกเสียงประชามติ
ซึ่งหน่วยเลือกตั้งที่ 54 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 631 คน และเป็นหน่วยที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากมีบุคลลสำคัญทางการเมืองมาใช้สิทธิ ได้แก่ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ 1 ในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 316 นอกจากนี้มีนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ มารดานายยศชนัน อยู่ในลำดับที่ 317 ทำให้มีสื่อมวลชนทุกสำนักทั้งสื่อไทยและต่างประเทศรอติดตามรายงานข่าวอย่างคึกคัก ขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัย วันนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการสายตรวจ และปฏิบัติการพิเศษ 191 มาดูแลความเรียบร้อยประจำหน่วยเลือกตั้ง ขณะที่หน่วยเลือกตั้งที่ 53 ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งอยู่ใกล้เคียง มีทหารจากมณฑลทหารบกที่ 11 ทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์จำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้า
จากนั้นเวลา 07.55 นางเยาวภาได้เดินทางมาตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่หน่วยเลือกตั้ง โดยได้ยืนรอเพื่อเตรียมใช้สิทธิ์ในเวลา 08.00 น.ซึ่งเป็นช่วงเปิดหีบเลือกตั้ง โดยนางเยาวภากล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่า มาตรวจสอบรายชื่อและลำดับของตัวเองก่อน มีชื่อแล้วก็สบายใจ
จากนั้นเวลา 08.00 น. นางเยาวภาเดินทางเข้าไปใช้สิทธิ์เป็นคนแรกของหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวเพื่อเอาฤกษ์เอาชัย โดยเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้นางเยาวภาและประชาชนอีกหนึ่งท่าน ได้เซ็นลายมือชื่อเพื่อเป็นพยานในการตรวจสอบหีบเลือกตั้งก่อนการเปิดหีบ จากนั้นนางเยาวภาได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนน ก่อนเดินทางกลับเข้าที่พักทันทีโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด