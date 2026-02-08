"เศรษฐา" จูงน้องหมา "เฉาก๊วย" ใช้สิทธิแต่เช้า ชวนคนไทยออกมาใช้สิทธิกำหนดอนาคตประเทศ

อดีตนายกฯจากพท. จูงน้องหมา ‘เฉาก๊วย’ เดินจากบ้านมาใช้สิทธิแต่เช้า พร้อมชวนคนไทยออกมาใช้สิทธิกำหนดอนาคตประเทศกันมากๆ
วันที่ (8 กุมภาพันธ์) เวลา 08.39 น. นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี เดินจูงน้องเฉาก๊วย น้องหมาตัวโปรด จากบ้านพักย่านสุขุมวิทย์มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่เขตเลือกตั้ง 4 หน่วยเลือกตั้ง 15 ที่โรงจอดรถอาคารชุดซิตี้เลคทาวเวอร์ ซอยสุขุมวิท 16 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
โดยนายเศรษฐา กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่จะชี้อนาคตของประเทศชาติ เป็นวันที่พวกเราประชาชนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกคน วันนี้จนถึงเวลา 17.00 น. อยากให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิกันให้เต็มที่ รวมถึงออกเสียงประชามติด้วย ทั้งนี้ ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี ความหวังของประชาชนก็อยู่ที่รัฐบาลใหม่ที่จะมาผลักดัน และกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ทุกคนมีเงินในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้น
เมื่อถามว่า มองการตื่นตัวของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างไรบ้าง นายเศรษฐา กล่าวว่า เมื่อการเลือกตั้งปี 66 มีผู้ออกมาใช้สิทธิประมาณ 70% ปีนี้ตั้งเป้าว่าจะอยู่ที่ 80% หรือไม่น้อยไปกว่าครั้งที่แล้ว อย่างไรก็ตามหวังว่าทุกคนจะออกมาใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี อยากให้ทุกคนมาใช้สิทธิแต่เนิ่นๆ ช่วงนี้อากาศไม่ร้อน-ฝนไม่ตก มาใช้สิทธิกำหนดอนาคตของประเทศกัน