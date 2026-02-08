“ธรรมนัส” เลือกตั้งพะเยารับตื่นเต้นแม้ผ่านการเมืองหลายสมัย วอนออกมาใช้สิทธิกำหนดอนาคตบ้านเกิด

แกนนำกล้าธรรม ใช้สิทธิเลือกตั้งพะเยา รับยังตื่นเต้นทุกครั้งแม้ผ่านสนามการเมืองมาหลายสมัย วอนคนพะเยาออกมาใช้สิทธิ กำหนดอนาคตบ้านเกิดด้วยมือของตนเอง
เมื่อวันที่ (8 กุมภาพันธ์) ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 15 อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง โดยระบุว่า การเลือกตั้งทุกครั้งยังคงสร้างความตื่นเต้น แม้จะผ่านประสบการณ์ทางการเมืองมาหลายครั้งแล้วก็ตาม
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตั้งแต่การเลือกตั้งปี 2566 จนถึงขณะนี้ระยะเวลากว่า 2 ปี ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่รวดเร็วเกินไปสำหรับการทำงานการเมืองในกรอบ 4 ปี เพราะหลายโครงการและแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และยังไม่ทันได้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนและรอการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
“ความรู้สึกของนักการเมืองคือเวลา 2 ปีกว่ายังเร็วเกินไป เราเตรียมการทำงานไว้สำหรับ 4 ปี หลายเรื่องกำลังเดินหน้า แต่เมื่อสถานการณ์ทางการเมืองไม่มีเสถียรภาพ การผลักดันนโยบายและการแก้ไขปัญหาก็สะดุด” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
ภายหลังลงคะแนนเสียง ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยว่า จะเดินทางเข้าที่ทำการพรรคกล้าธรรม กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามการนับคะแนนร่วมกับสมาชิกพรรคกล้าธรรม ขณะที่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาจะมีทีมงานติดตามบรรยากาศและรายงานผลอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยย้ำว่าเสียงของประชาชนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดทิศทางการเมืองและการพัฒนาบ้านเกิด จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวพะเยาออกมาใช้สิทธิของท่าน เสียงของท่านมีคุณค่าและมีความหมายต่อการพัฒนาจังหวัดพะเยา บ้านเกิดของพวกเราทุกคน