"มาร์ค" เข้าคูหาเลือกตั้ง–ประชามติดีใจปชช.ตื่นตัว "ไอติม" ขอมากำหนดอนาคต “ป๋อมแป๋ม” ชี้ 1 เสียงก็สำคัญ

“อภิสิทธิ์” เข้าคูหาหย่อนบัตรเลือกตั้ง–โหวตประชามติ เผยดีใจประชาชนตื่นตัว ชวนใช้สิทธิ "ไอติม" ขอออกมากำหนดอนาคตประเทศ ด้าน “ป๋อมแป๋ม” ชี้ 1 เสียงก็มีความสำคัญ
วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2569) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งโรงเรียนสวัสดีวิทยา แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 4 นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เดินทางมาทำการหย่อนบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิตั้งแต่ช่วงเช้า
ทั้งนี้ พบว่ามีบุคคลสำคัญทางการเมืองและคนดังในแวดวงสังคมและบันเทิงเดินทางมาใช้สิทธิ อาทิ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี นาย พริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชนนาย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนาย นิติ ชัยชิตาทร หรือ “ป๋อมแป๋ม” พิธีกรและนักแสดงชื่อดัง
โดยนายอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ภายหลังใช้สิทธิว่า ขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ เพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตประเทศ พร้อมระบุว่ารู้สึกดีใจที่เห็นประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีของประชาธิปไตย ทั้งนี้ ภายหลังปิดหีบเลือกตั้งเวลา 17.00 น. จะเดินทางเข้าที่ทำการพรรคเพื่อติดตามสถานการณ์
ด้านนายสุรนันทน์ ให้สัมภาษณ์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด โดยระบุว่ายิ่งมีผู้ออกมาใช้สิทธิจำนวนมาก ก็จะยิ่งทำให้ระบอบประชาธิปไตยมีความเข้มแข็ง
ขณะที่นายพริษฐ์ กล่าวเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ เพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตประเทศ พร้อมย้ำว่า ผู้มาใช้สิทธิในวันนี้จะได้รับบัตร 3 ใบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และบัตรออกเสียงประชามติ ส่วนผู้ที่ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้ว จะได้รับเฉพาะบัตรประชามติเท่านั้น
ด้าน “ป๋อมแป๋ม” นิติ ชัยชิตาทร เปิดเผยว่า เดินทางมาด้วยรถจักรยาน และมาใช้สิทธิแต่เช้า เนื่องจากเพิ่งย้ายมาใช้สิทธิในเขตนี้ จึงต้องการทำความเข้าใจบัตรเลือกตั้งทั้ง 3 ใบ พร้อมเชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิกันให้มาก เพราะยังมีเวลาอีกหลายชั่วโมง โดยย้ำว่า “1 เสียงก็มีความสำคัญ” เป็นการใช้สิทธิ์ใช้เสียง เพื่อเลือกผู้นำที่จะเข้ามาบริหารประเทศ
ส่วนบริเวณหน่วยเลือกตั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน.ทองหล่อ คอยดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด