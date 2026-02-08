"สกลธี" ควงคุณแม่ ใช้สิทธิเลือกตั้ง-ประชามติ ก่อนเข้าปชป.ลุ้นคะแนนเย็นนี้

"สกลธี" ควงคุณแม่ ใช้สิทธิเลือกตั้ง-ประชามติเขตจตุจักร ก่อนจะเดินทางเข้าที่ทำการปชป.พร้อมกก.บห.ช่วงเย็น
วันนี้ (8ก.พ.) นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมด้วยนางศศิณี ภัททิยกุล มารดา เดินทางไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่บริเวณที่ทำการเดิมการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ปากซอยพหลโยธิน 42) เขตจตุจักร
ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายสกลธี จะเดินทาง เข้าที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ ภายหลังปิดการออกเสียงเวลา 17:00 น. เพื่อไปสมทบกับคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อติดตามผลการเลือกตั้ง