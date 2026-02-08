"กรณ์" พร้อมครอบครัวใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.-ประชามติย่านเย็นอากาศ ตอนเย็นเข้าลุ้นผลที่ทำการปชป.

"กรณ์" พร้อมครอบครัวใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.-ประชามติย่านเย็นอากาศ เขตสาทร กทม. พร้อมเข้าที่ทำการพรรคปชป.หลังปิดหีบ เกาะติดผลเลือกตั้ง
วันนี้ (8ก.พ.) นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนางวรกร จาติกวณิช ภริยา และครอบครัวเดินทางไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก น้อดดี้เพลย์กรุ๊ป บาย อลิซาเบธ ย่านเย็นอากาศ เขตสาทร กรุงเทพฯ
โดยบรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ ที่หน่วยออกเสียงดังกล่าว มีประชาชนทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อรอใช้สิทธิ์ออกเสียง ซึ่งตั้งแต่ระยะเวลาภายหลังเปิดการออกเสียง ก็ยังคงมีประชาชน เดินทางออกมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายกรณ์ จะเดินทาง เข้าที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ ภายหลังปิดการออกเสียงเวลา 17:00 น. เพื่อติดตามผลการเลือกตั้ง พร้อมกับคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์