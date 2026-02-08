“เท้ง” ร่วมเฟรมพ่อแม่ก่อนเข้าคูหา ขอมาเลือกตั้งเยอะๆห่วงสื่อทำงานหนักจนไม่ได้ใช้สิทธิ์ ยินดี "พิธา" มีแฟน

หน.พรรคส้ม ร่วมเฟรมพ่อแม่ ก่อน เข้าคูหาหย่อนบัตรเลือกตั้ง ขอ ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆ ห่วงสื่อทำงานหนักจนไม่ได้ใช้สิทธิ์ ยิ้มยินดี “พิธา” ชื่นมื่น! มีรักครั้งใหม่ ด้าน คุณพ่อ ตื่นเต้นกว่าลูกชายรีบมาใช้สิทธิ์ก่อนเพื่อน
วันที่ (8 ก.พ. 2569) เมื่อเวลา09.46 น. ที่วัดทองบางเชือกหนัง นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชนและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค เดินทางมาใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่32 หน่วยเลือกที่15 เขตตลิ่งชัน
โดยนายณัฐพงษ์ สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว เมื่อผู้สื่อข่าวถามมาใช้สิทธิ์เวลา09.46น.ถือฤกษ์หรือไม่ นายณัฐพงษ์ยิ้มและพยักหน้า จากนั้นได้ถ่ายรูปรวมกับนายสุชาติ เรืองปัญญาวุฒิ บิดา และ นางสุนา เรืองปัญญาวุฒิ มารดา ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง
โดยนายณัฐพงษ์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจได้มีสอบถามกับทางกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(ก.ป.น.)พบว่าประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันคึกคักก็รู้สึกดี
ส่วนมีความมั่นใจหรือไม่ว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์เกิน 70% นายณัฐพงษ์กล่าวว่ามั่นใจ เพราะบรรยากาศที่เราไปรณรงค์พบว่าประชาชนให้การตอบรับและสนใจในการเลือกตั้งค่อนข้างเยอะ วันนี้มีเวลาถึง 5 โมงเย็นอยากให้ประชาชนรีบออกมาใช้สิทธิ์ ใช้เสียงในการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ เพราะตอนนี้อำนาจอยู่ในปลายปากกาของประชาชนทุกคน ถ้าใครที่อยากเห็นอนาคตที่ดีกว่าของประเทศไทยต้องออกมาแสดงพลังกันเยอะๆ ซึ่งการเลือกตั้งวันนี้ เรียบร้อยดี ห่วงแต่สื่อมวลชนที่ต้องคอยทำข่าวทั้งวัน อยากให้สื่อมวลชนได้ออกไปใช้เสียงกันด้วย
เมื่อถามว่าทางพรรคประชาชนได้มีการตั้งวอร์รูม ติดตามผลการเลือกตั้งตอนเย็นอย่างไรบ้าง นายณัฐพงษ์กล่าวว่า ตอนนี้มีทีมงานกระจายไปเป็นผู้สังเกตการณ์การณ์ทั้งวันอยู่แล้ว พร้อมช่วยประชาชนในการพิทักษ์สิทธิ์และเสียง
ส่วนมีข้อกังวลหรือไม่ นายณัฐพงษ์กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มี รายงานว่ามีความผิดปกติแต่ขอให้กำลังใจก.ป.น.ทุกหน่วย ให้การเลือกตั้งและออกเสียงประชามติในครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
เมื่อถามว่าคุณพ่อได้ให้กำลังใจอะไรบ้างณัฐพงษ์กล่าวว่าให้กำลังใจตลอดตื่นเต้นมาใช้สิทธิ์ก่อนลูกชายอีก
เมื่อถามถึงกรณีที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชนเปิดเผยว่ามีแฟนแล้ว ได้ปรึกษากับตนหรือไม่ นายณัฐพงษ์กล่าวว่า “ไม่ได้ปรึกษาอะไรยินดีกับพี่ทิมด้วย”
ด้านนายสุชาติ เรืองปัญญาวุฒิ บิดาของนายณัฐพงษ์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้ให้กำลังใจลูกชายอยู่ตลอด ทำให้เต็มที่อย่าเครียดได้แค่ไหนก็แค่นั้น ทำให้ดีที่สุด ความตื่นเต้นของนายณัฐพงษ์หายไปตั้งแต่เป็น สส.ครั้งแรก หลังจากนั้นเขาก็ทำดีที่สุด