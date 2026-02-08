"ลุงตู่" เข้าคูหาเลือกตั้ง-ประชามติ บอกดีใจได้ใช้สิทธิ์ขอให้ช่วยดูแลกัน หวังได้รบ.ทำงานครบ 4 ปี

"ประยุทธ์" โผล่ใช้สิทธิ์เลือกตััง-ออกเสียงประชามติแล้ว บอกดีใจที่ได้ใช้สิทธิ์ ขอให้ช่วยดูแลกัน หวังได้รัฐบาลทำงานครบ 4 ปี
วันที่ (8 กุมภาพันธ์) เวลา 08.57 ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 11 เขตพญาไท พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี และองคมนตรี ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และออกเสียงประชามติ ทันทีที่มาถึง พล.อ.ประยุทธ์ ได้เข้าไปในหน่วยเลือกตั้ง ตรวจเอกสารต่างๆ ก่อนจะเข้าคูหา
จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ถึงการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ว่า วันนี้ดีใจที่ได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ขอให้ช่วยกันดูแลจ้า
เมื่อถามว่า คาดหวังหรือไม่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะรัฐบาลที่สามารถทำงาน 4 ปี จนครบวาระ พล.อ.ประยุทธ์ เผยว่า ก็ต้องเป็นอย่างนั้น ไม่งั้นจะเลือกตั้งไปทำไม
หลังจากให้สัมภาษณ์เสร็จสิ้น พลเอกประยุทธ์ ได้ขึ้นรถตู้อัลพาร์ด สีดำ ออกจากจุดเลือกตั้งทันที