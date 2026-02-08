ด้อมส้มเศร้า "พิธา" รับมีแฟน หลังโผล่ใช้สิทธิก่อนบินกลับสหรัฐ รับต้องอยู่นั้นอีกนานเพราะลูกเรียนที่นู้น

“แดดดี้ส้ม” ใช้สิทธิ์ก่อนบินกลับอเมริกา รับต้องไปอยู่นั้นอีกนานเพราะลูกเรียนที่นู้น ขอคนไทยออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะ ด้อมส้มใจสะลายบอกมีแฟนแล้ว หลังโดนสื่อจี้ถามเรื่องความรัก
วันที่ (8 ก.พ. 2569) เมื่อเวลา07.45 น. ที่ธนาคารออมสิน หน้าห้างสรรพสินค้าเอ็มควอเทียร์ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน เดินทางมาลงคะแนน ที่จุดเลือกตั้งและที่ออกเสียง หน่วยที่7 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โดยนายพิธา เปิดเผยว่าเมื่อเลือกตั้งเสร็จต้องรีบไปสนามบิน ถือเป็นการเลือกตั้งทิ้งทวนก่อนจะไปอยู่ที่ต่างประเทศเนื่องจากบุตรสาวกำลังศึกษาอยู่ 2อาทิตย์แล้วที่ไม่ได้เรียนพร้อมเพื่อนคนอื่นจึงต้องรีบกลับไป
เมื่อถามว่าอยากเป็นคนแรกที่มาใช้สิทธิ์ใช่หรือไม่ นายพิธา กล่าวว่าใช่ เพราะกลัวว่าจะขึ้นไฟต์ไม่ทันเสร็จจากนี้คงต้องรีบไปที่สนามบินเลย ถึงไทเปเวลาบวกไปอีกชั่วโมง
ส่วนความมั่นใจในการเลือกตั้งในครั้งนี้ ตามกฎหมายคงตอบอะไรไม่ได้ แต่อยากเชิญชวนทุกคนให้มาใช้สิทธิ์กันเยอะๆในการเลือกตั้งครั้งนี้
เมื่อถามถึงความตื่นตัวของประชาชนในการทำประชามติ นายพิธา ระบุว่า เท่าที่พูดคุยก็มีความตื่นตัว
ส่วนเรื่องความรัก นายพิธา ยืนยันไม่ปิดอะไรถึงเวลาเดี๋ยวมาเปิด
เมื่อถามว่าเป็นคนที่ไทยหรือต่างประเทศ นายพิธากล่าวว่า บางทีก็ไทยบางทีก็ต่างประเทศ หมายถึงคนเดียวกันแต่บางทีก็มาไทยบางทีก็ไปต่างประเทศ
เมื่อถามว่าแบบนี้หัวใจไม่ว่างใช่หรือไม่ นายพิธากล่าวว่า ไม่ว่าง
เมื่อถามว่าเรียกแฟนได้หรือไม่ นายพิธา กล่าวว่า ไม่ชอบให้เรียกว่าคนคุยก็แฟนนั้นแหละ
ถามต่อว่าสาวๆจะอกหักหรือไม่ นายพิธา ระบุว่า อายุขนาดนี้แล้วจะมีใครมาสนใจอะไร เดี๋ยวก็กลับไปทำงานที่เมืองนอกยังไงก็คงต้องอยู่อเมริกาอีกนาน เพระลูกต้องย้ายไปเรียที่โน้นอยู่แล้ว