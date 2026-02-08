"แสวง" เผยจับซื้อเสียงพร้อมหลักฐาน 2-3 แห่งคืนที่ผ่านมา คาดใช้สิทธิพุ่ง 80%

“เลขาแสวง” กกต.ชวนประชาชน ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ระบุจับซื้อเสียง 2-3 แห่ง แนะประชาชนรับบัตร 3 ใบ เลือกตั้งและลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมกัน คาดใช้สิทธิ์ล้นหลามร้อยละ 80
วันนี้ (8 ก.พ.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ให้สัมภาษณ์ หลังใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 56 เขตเลือกตั้งที่ 13 กรุงเทพมหานคร เต็นท์หมู่บ้าน ต.รวมโชค โดยกล่าวเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ประชาชนจะได้รับบัตรสามใบ คือบัตรสีชมพู สำหรับการเลือกพรรค สีเขียวสำหรับเลือกสอสอในพื้นที่ และปัดสำหรับใช้ลประชามติ ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยทุกหน่วยเลือกตั้งเตรียมจัดให้ประชาชนเข้าใช้สิทธิ์แบบในรูปตัวยู เพื่อเดินเข้าไปใช้สิทธิ์ครั้งเดียวจบทุกขั้นตอน
นายแสวง กล่าวเพิ่มเติมว่า คาดว่าจะมีประชาชนทั่วประเทศออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ผ่านหน่วยเลือกตั้งกว่า 100,000 แห่งทั่วประเทศ ขอย้ำว่า ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมนำบัตรประชาชน รวมไปถึงบัตรประชาชนที่หมดอายุ บัตรของส่วนราชการอื่นที่มีรูปถ่าย และเลขบัตรประชาชน 13 หลักนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า กกต.ในพื้นที่ จะกำหนดจุดให้ออกมาใช้สิทธิ์ประชามติ แก้ไขรัฐธรรมนูญ ในพื้นที่ที่กำหนด
นายแสวงกล่าวอีกว่า ในช่วงคืนที่ผ่านมา กกต.ร่วมกับหน่วยความมั่นคงเฝ้าติดตามหัวคะแนน โดยยึดหลักฐานการเตรียมพร้อมในการซื้อเสียงได้ประมาณ 2-3 แห่ง ช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ร่วมกันประกบติดหัวคะแนนที่มีความเสี่ยงต่อการซื้อเสียงในหลายพื้นที่เพื่อติดตามดูแลอย่างเข้มงวด โดยตลอดทั้ง กกต. จะคอยชี้แจงรายละเอียดบรรยากาศการเลือกตั้งและความคืบหน้าในเรื่องต่างๆตลอดทั้งวันจนเสร็จสิ้นการนับคะแนน