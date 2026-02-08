กกต.การันตีพร้อม 100%ให้ปชช.เลือกตั้ง-ประชามติ ลุ้นเป้าผู้ใช้สิทธิ์มากกว่าครั้งที่ผ่านมา

ประธาน กกต. ยืนยันความพร้อม 100% ให้ประชาชนเลือกตั้ง สส.และออกเสียงประชามติ ลุ้นเป้าผู้ใช้สิทธิ์มากกว่าครั้งที่ผ่านมา
ลานจอดรถคริสตัลดีไซน์ วันนี้ ( 8 ก.พ.) นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมการจัดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ว่า กกต.มีความพร้อม ทั่วประเทศ เพราะมีการเตรียมการกันมานาน ภาพรวมตั้งแต่เช้ายังไม่พบสิ่งผิดปกติหรือความผิด และเราไม่กังวลว่าประชาชนจะทำสัญลักษณ์ผิด เพราะในหน่วยจะมีตัวอย่างการกากบาทที่ถูกต้องเป็นบัตรดี บัตรสี ขอให้มีจุดตัด รวมทั้งการออกเสียงประชามติต้องใช้เครื่องหมายกากบาทเช่นกัน จะเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ ถ้าไปติ๊กเครื่องหมายถูก จะเป็นบัตรเสียทันที ส่วนการฉีกบัตรไม่กังวล เพราะที่ผ่านมาเป็นส่วนน้อย กรณีเจตนาทำผิดจริงๆมีน้อยมาก
“ยืนยันว่าพร้อม 100 % โดยเมื่อวันที่ 7 ก.พ. ซึ่งเป็นวันที่กระจายวัสดุ อุปกรณ์ บัตรเลือกตั้ง ผมก็ได้เน้นย้ำทาง กปน.ให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการการเลือกตั้งให้ดีที่สุด” นายณรงค์กล่าว
นายณรงค์ กล่าวถึงความคืบหน้าการร้องเรียนต่างๆ ว่า การซื้อเสียงยอมรับว่ามี ทางกกต.ดำเนินการมาตลอด ถ้าพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้ใดก็ดำเนินการ และขอเน้นย้ำกรณีศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้ง หากประชาชนไปออกเสียงลงคะแนนให้จะถือว่าเป็นบัตรเสียทันที อย่างไรก็ตาม ตั้งเป้าว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิมากกว่าของเดิมที่ร้อยละ 75 ครั้งนี้หากได้ร้อยละ 80 ถึง 90 ก็จะเป็นการแสดงพลังของประชาชนในการกำหนดทิศทางของประเทศไทย
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีความกังวลกับหน่วยเลือกตั้งกับหน่วยออกเสียงประชามตินอกเขต ว่าที่ร.ต. สัมพันธ์ แสงคำเลิศ .ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวเสริมว่า หน่วยออกเสียงนอกเขตจะแยกต่างหากสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ จะจัดไว้แยกต่างหาก ซึ่งแยกจากหน่วยออกเสียงปกติ