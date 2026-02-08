ปธ.กกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้งลานจอดรถ CDC ก่อนเข้าคูหาพร้อมให้กำลังใจกปน. ตั้งเป้าใช้สิทธิ 75%

ปธ.กกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้ง-ออกเสียงประชามติ ลานจอดรถ CDC ก่อนเข้าคูหาใช้สิทธิ พร้อมให้กำลังใจกปน.ปฏิบัติหน้าที่รอบคอบ ตั้งเป้าปชช.ออกมาใช้สิทธิมากกว่าร้อยละ 75
วันนี้ (8 ก.พ.) นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การลงคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เป็นการทั่วไป และการออกเสียงประชามติ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 12 เขตเลือกตั้งที่ 14 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (เต๊นท์ลานจอดรถ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ CDC) โดยมีว่าที่ร.ต. สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารสำนักงานกกต.
ทั้งนี้ ระหว่างตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ประธานกกต. ได้อธิบายขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และกำชับให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย
ขณะเดียวกัน นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ยังได้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 12 เขตเลือกตั้งที่ 14 ซึ่งหน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 655 คน โดยประธานกกต.มีชื่อในลำดับที่ 617
ทั้งนี้ นายณรงค์ ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมการจัดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ว่า กกต.มีความพร้อม ทั่วประเทศ เพราะมีการเตรียมการกันมานาน ภาพรวมตั้งแต่เช้ายังไม่พบสิ่งผิดปกติหรือความผิด และเราไม่กังวลว่าประชาชนจะทำสัญลักษณ์ผิด เพราะในหน่วยจะมีตัวอย่างการกากบาทที่ถูกต้องว่าแบบใดเป็นบัตรดี บัตรสี การกากบาท ขอให้มีจุดตัด รวมทั้งการออกเสียงประชามติต้องใช้เครื่องหมายกากบาทเช่นกัน จะเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ ถ้าไปติ๊กเครื่องหมายถูก จะเป็นบัตรเสียทันที ส่วนการฉีกบัตรไม่กังวล เพราะที่ผ่านมาเป็นส่วนน้อย กรณีเจตนาทำผิดจริงๆมีน้อยมาก
“ยืนยันว่าพร้อม 100 % โดยเมื่อวันที่ 7 ก.พ.ซึ่งเป็นวันที่กระจายวัสดุ อุปกรณ์ บัตรเลือกตั้ง ตนก็ได้เน้นย้ำทางกปน.ให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการการเลือกตั้งให้ดีที่สุด”
นายณรงค์ กล่าวถึงความคืบหน้าการร้องเรียนต่างๆ ว่า การซื้อเสียงยอมรับว่ามี ทางกกต.ดำเนินการมาตลอด ถ้าพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้ใดก็ดำเนินการ และขอเน้นย้ำกรณีศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต หากประชาชนไปออกเสียงลงคะแนนให้จะถือว่าเป็นบัตรเสียทันที อย่างไรก็ตาม ตั้งเป้าว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิมากกว่าของเดิมที่ร้อยละ 75 ครั้งนี้หากได้ร้อยละ 80 ถึง 90 ก็จะเป็นการแสดงพลังของประชาชนในการกำหนดทิศทางของประเทศไทย
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีความกังวลกับหน่วยเลือกตั้งกับหน่วยออกเสียงประชามตินอกเขต ว่าที่ร.ต. สัมพันธ์ กล่าวเสริมว่า หน่วยออกเสียงนอกเขตจะแยกต่างหากสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ จะจัดไว้แยกต่างหากซึ่งแยกจากหน่วยออกเสียงปกติ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากลงคะแนนเลือกตั้งและออกเสียงประชามติเสร็จสิ้น ประธานกกต.พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์หน่วยเลือกตั้งที่จ.อยุธยา และปทุมธานี