จับตา "เท้ง" ควงครอบครัวใช้สิทธิ์หน่วยเลือกตั้งบางเชือกหนัง พ่อตื่นตัวโผล่มาสังเกตการณ์แต่เช้า

หน่วยเลือกตั้งบางเชือกหนังพร้อม จับตา “เท้ง” ควงครอบครัวใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ด้าน “คุณพ่อ” ตื่นตัว ออกมาสังเกตการณ์แต่เช้า เป็นหน่วยล่วงหน้า
วันนี้ (8ก.พ.) บรรยากาศการจัดการเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งวัดทองบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้เดินทางมาจัดเตรียมสถานที่ ตรวจเช็คหีบบัตร และอุปกรณ์การเลือกตั้งให้พร้อมสำหรับการลงคะแนน ตั้งแต่เวลา 05.30 น. พร้อมทั้งมีการติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง และขั้นตอนการลงคะแนนไว้อย่างชัดเจนบริเวณหน้าหน่วย
โดยไฮไลต์ของหน่วยเลือกตั้งนี้ เวลา 09.30 น. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงหน่วยเลือกตั้งวัดทองบางเชือกหนัง เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งตามระเบียบ โดยมาพร้อมกับบุคคลในครอบครัวอย่างพร้อมหน้า ประกอบด้วยภรรยา , คุณพ่อ , คุณแม่ และพี่สาว
ขณะที่นายสุชาติ เรืองปัญญาวุฒิ พ่อของนายณัฐพงษ์ ได้ออกมาดูความพร้อมตั้งแต่ช่วงเช้าด้วยความตื่นเต้น พร้อมกล่าวว่า เดี๋ยวเวลา 09.30 น. ออกมาอีกรอบ