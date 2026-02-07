กกต.คุมเข้มโค้งสุดท้าย ระดมตำรวจ–อส.ตั้งด่านทั่วประเทศ ถอนเพิ่ม 2 ชื่อผู้สมัคร สส.เขต เตรียมขยายผลซื้อเสียงเชียงราย-สุราษฎร์ฯ

กกต.คุมเข้มโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง ระดมตำรวจ–อส. ตั้งด่านทั่วประเทศ ถอนชื่อผู้สมัคร สส.เขตเพิ่ม 2 รวม แล้ว 20 ราย เตรียมขยายผลซื้อเสียงเชียงราย - สุราษฎร์ธานี พร้อมจับตาต้องสงสัยในสกลนคร-นครศรีฯ
วันนี้(7 ก.พ.).ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมแถลงข่าว “การป้องกันปราบปรามและทุจริตเลือกตั้งของการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ.2569 ทั่วประเทศ" ว่าที่ร้อยตรีภาสกร กล่าวว่า ได้สรุปตัวเลขผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตที่ถูกถอดชื่อเพิ่มอีก 2 ราย รวม 20 คน คือ ร.อ.พงศภัค ภูริสิทธิพล จ.นครราชสีมา เขต 5 หมายเลข 3 พรรคไทยก้าวใหม่ และนายณัฐนิพัท กองพัทธนันท์ จ.ชลบุรี เขต 2 หมายเลข 8 พรรคไทยสร้างไทย
ร.ต.อ.ชนินทร์ กล่าวว่าการป้อมปรามได้มีการประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยส่งตำรวจมาร่วมปฏิบัติงานและมีการจัดชุดเคลื่อนที่โดยเร็วสืบสวนหาข่าว ในทุกวัน ตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยให้ชุดเคลื่อนที่เร็วและอาสาสมัครของฝ่ายปกครอง ผู้ตรวจการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ กกต. ลงพื้นที่ติดตามผู้สมัคร ผู้ช่วยหาเสียงและหัวคะแนนเพื่อไม่ให้กระทำความผิดนอกลู่นอกทาง โดยช่วงเย็นและช่วงกลางคืนได้ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งจุดตรวจจุดสกัดทั่วประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่ อส. ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่กกต.จังหวัด ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจระดมกวาดล้างผู้มีอิทธิพล อาวุธปืน อาวุธสงคราม กรณีมีเหตุเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งได้ประสานงานกับ กกต.จังหวัดในการประสานงานอย่างใกล้ชิด และเชิญผู้มีข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมาให้ถ้อยคำและให้ข้อมูล ในทุกประเด็น
สำหรับผลการปฏิบัติล่าสุดชุด สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดในจังหวัดเชียงรายได้ พบว่ามีการทำโพยซื้อเสียงจำนวนร้อยกว่ารายชื่อ พร้อมกับเงินสด 6 หมื่นกว่าบาท โดยร่วมกับตำรวจขยายผลสืบสวนต่อไป รวมทั้งจับกุมผู้ทำความผิดที่จ.สุราษฎร์ธานี กรณีนี้พบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในลักษณะที่จะซื้อเสียง 100 กว่าราย โดยอยู่ในระหว่างดำเนินการขยายผล รวมทั้งยังพบกรณีต้องสงสัยที่จ.สกลนคร จ.นครศรีธรรมราช และอีกหลายพื้นที่ซึ่งทั้งหมดได้มีการตั้งเรื่องสอบสวนแล้ว โดยส่งชุดการข่าวชุดสืบสวนกว่า 10 ชุด เข้าไปสนับสนุน ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้ผลอย่างเฉียบขาด และคาดว่าจะพบการกระทำความผิดเพิ่มเติม สำหรับเคสที่ต้องสงสัยต้องสงสัยการซื้อเสียงจ.สุราษฎร์ธานี ก่อนหน้านี้ เป็นคนละเคสกับที่มีการจับกุมในวันนี้ (7 ก.พ.) แต่ก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขยายผลต่อไป
ส่วนกรณีที่มีการพบข้อมูลเรื่องที่มีการติดโปสเตอร์หาเสียงของพรรคการเมืองหนึ่งปิดบนกระดานประกาศข้อมูลผู้สมัครสสเขต.ในหน่วยเลือกตั้งจ.กำแพงเพชรนั้น ร.ต.อ.ชนินทร์ กล่าวว่า ได้ทราบเรื่องแล้ว และได้นำโปสเตอร์ดังกล่าวออกจากหน่วยเป็นที่เรียบร้อย ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป