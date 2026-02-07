xs
‘แกนนำพรรคโอกาสใหม่’ ลุยช่วย 'นายกตือ' โค้งสุดท้าย! ประชาชนตอบรับ 'ส่งคนหัวหินเข้าสภา'

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(7 ก.พ.)นายสิรวิทย์ ช่วงเสน กรรมการบริหารพรรคโอกาสใหม่ และนายธนพนธ์ สิงหพันธุ์ กรรมการบริหารพรรคโอกาสใหม่ ลุยหาเสียง​ต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขต 2 (หัวหิน-ปราณบุรี) ช่วยนายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ผู้สมัคร สส.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2 พรรคโอกาสใหม่ หาเสียง​ โดยมาขึ้นรถแห่รอบเมืองหัวหิน และ ปราณบุรี พบปะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและประชาชน​ โดยหลายคน​ เข้ามาขอถ่ายรูป​ พร้อมกับให้กำลังใจ​ ตอบรับกระแสส่งคนหัวหินเข้าสภา เพราะต้องการให้เข้าไปผลักดันงบประมาณแก้ไขปัญหาของเมืองหัวหินต่อไป

สำหรับ 'นายกตือ' ศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ผู้สมัคร สส.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2 ชูสโลแกน 'ส่งคนหัวหินเข้าสภา' เนื่องจากตนเคยเป็นนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินและเห็นว่าหลาย ๆ ปัญหาหากไม่ได้เข้าไปผลักดันในสภาจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้จึงอาสาลงรับสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้่ เพื่อเป็นตัวเลือกให้คนหัวหิน








