“ชัยวุฒิ” เผยการเมืองยุคประโยชน์นิยม ผสมพันธุ์ข้ามขั้ว ยืนยัน "รักชาติ" ตัวตึงหลังตรง ทำเพื่อประชาชน

“ชัยวุฒิ” เผยฟะงดีเบตพรรคการเมืองใหญ่เมื่อวาน ชัดเจนเป็นการเมืองยุคประโยชน์นิยม ผสมพันธุ์ข้ามขั้ว ทุกอย่างเหมือนเดิม ถ้าอยากให้การเมืองดีขึ้นต้องเลือกพรรครักชาติ ตัวตึงหลังตรง ทำงานเพื่อประชาชน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16.00 น. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เปิดเผยช่วงก่อนยุติการหาเสียง เลือกตั้งในวันนี้ โดยระบุว่า อีกไม่กี่ชั่วโมงจะมีการเลือกตั้ง พวกเราคงติดตามการเมืองกันมาหลายสัปดาห์ โดยเฉพาะการดีเบตเมื่อวาน ซึ่งพรรคใหญ่ ๆ ทุกพรรคปราศรัยกันไปมา เป็นประโยชน์นิยมหมดแหละครับ ผสมพันธุ์ข้ามขั้ว เปลี่ยนแปลงการเมืองประเทศนี้ไม่ได้หรอกครับ เลือกตั้งเสร็จทุกอย่างเหมือนเดิม แต่ถ้าพี่น้องอยากเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ อยากให้บ้านเมืองดีขึ้น ให้การเมืองนี้มันดีขึ้น มาเลือกพรรครักชาติครับ เลือกพรรคเล็ก ๆ ของเรา หนึ่งเสียงของท่าน จะทำให้พรรคของเราเติบโต เข้มแข็งขึ้น
“ตัวตึง หลังตรง ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน ในอุดมการณ์ของเรานี่แหละครับ จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ดีขึ้นได้ ฝากพวกเราทุกคนด้วยนะครับ กาเบอร์ 35 พรรครักชาติ การักชาติ เพื่อรักษาชาติ การักชาติ ไม่สิ้นชาติแน่นอนครับ” นายชัยวุฒิ หัวหน้าพรรครักชาติ และแคนดิเดตนายกฯ กล่าวทิ้งท้าย