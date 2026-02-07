"อนุทิน" สาธุ โพลล์ให้ ภท.ได้ สส.180 เสียง ยันไม่เร่งฟอร์มรัฐบาล เผยจัดทัพ "แพ็ค 4" เป็นเงื่อนไขกุมบังเหียนเศรษฐกิจ

"อนุทิน" บอก สาธุ หลังผลโพลล์ให้ ภท.ได้ สส. 180 ที่นั่ง ยันถ้าได้นำ ไม่เร่งฟอร์มรัฐบาล ขอผลชัดเจน เผยจัดทัพ "แพ็ค 4" เป็นเงื่อนไขกุมบังเหียนเศรษฐกิจ ย้ำไม่แก้หมวด 1 หมวด 2 ไม่แตะม. 112 พ่วงไม่เอากาสิโน เชื่อน้ำเงินกำลังสู้กับสามสี หลังมีข่าว "ส้ม แดง ฟ้า"จับมือสู้
เมื่อเวลา 14.50 น. วันที่ 7 ก.พ. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงผลโพลออกมาว่าพรรคภูมิใจไทยจะได้เกิน 180 ที่นั่ง ว่า สาธุ
เมื่อถามว่าล่าสุดมีกระแสข่าวส้มแดงฟ้าจะจับมือ สู้กับน้ำเงินในการจัดตั้งรัฐบาลนายอนุทินกล่าวว่า ตนเห็นแต่ น้ำเงินสู้กับส้ม แดง ฟ้า เมื่อ 2 วันก่อน น้ำเงินคนเดียว
เมื่อถามย้ำว่า แสดงว่าจะสามารถ เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้เลยใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนยึดเจตนารมณ์ของตนเอง การเลือกตั้งก่อน ซึ่งต้องรอให้รู้ผลการเลือกตั้งก่อน เพราะการตัดสินใจนั้นมาจากพี่น้องประชาชนอย่างเดียว ฉะนั้นเราจะไปพูดอะไรก่อนไม่ได้ พรรคภูมิใจไทยฟังพี่น้องประชาชนเสมอเราต้องให้ความเกรงใจ เคารพต่อเสียงพี่น้องประชาชน ก็ขอยึดเจตนารมณ์นั้นต่อไป
เมื่อถามว่า บนเวทีที่ประกาศบนเวทีในการปราศรัย บนเวที ใหญ่ครั้งสุดท้าย ให้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ นั่งตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ควบกับรัฐมนตรี กระทรวง ได้มีการเปรยเรื่องนี้กับพรรคร่วมรัฐบาลแล้วหรือยัง นายอนุทิน กล่าวว่า ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่ง ถ้าพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลมีคณะรัฐมนตรีได้ 36 คนรวมนายกรัฐมนตรี แต่จะมีกี่ตำแหน่งก็ได้ ไม่ได้ผิดกฎหมายและไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญ เพียงแค่รัฐมนตรีอย่าเกิน 36 คน
เมื่อถามว่า ที่บอกว่าหลังการเลือกตั้ง เวลาประมาณ 20-21.00 น.แล้ว จะมีการฟอร์มรัฐบาล และเชิญพรรคร่วมรัฐบาลหารือเลยใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า รอให้มีความชัดเจนก่อน ใจเย็นๆ
เมื่อถามว่าหากได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคิดว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการจับขั้ว รัฐบาลเพื่อที่จะเดินหน้าทำงานได้เร็วที่สุดนายอนุทินกล่าวว่า มันต้องมีขั้นตอนที่ 1 ก่อน คือ การรับรองสถานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะใครที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี จะต้องได้รับการขานชื่อในสภาผู้แทนราษฎร การประสานพูดคุยอะไรต่างๆการพูดคุยอะไรต่างๆยังมีเวลา มันไม่ยาก ตนพูดมาตลอดว่าหลังการเลือกตั้งแล้วทุกคนก็แทบจะเดาได้ ว่าจะออกแนวทางไหน ก็ให้พี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจให้เรียบร้อยเสียก่อน แล้วเราจะเอา ความต้องการของพี่น้องประชาชนมาดำเนินการให้ถูกใจมากที่สุด
เมื่อถามว่า การจับขั้วรัฐบาลในครั้งนี้หากได้เป็นแกนนำจะมีอะไรที่เป็นมิติใหม่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า เราต้องดูที่จำนวนสมาชิกของแต่ละพรรค ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา ซึ่งมีปัจจัยเรื่องจำนวนสมาชิกของแต่ละพรรค สิ่งที่พรรคภูมิใจไทยปฏิบัติมาโดยตลอดคือเราฟังเสียงของประชาชนเป็นหลัก
เมื่อถามว่ามีเงื่อนไขอะไรในการจับขั้วรัฐบาล นายอนุทินกล่าวว่าเงื่อนไขของพรรคภูมิใจไทยคือ เคารพซึ่งกันและกัน นโยบาย ต้องไม่เป็นที่เคลือบแคลงสงสัย ผิดศีลธรรมอันดี ของสังคมและวัฒนธรรมของไทย เช่น นโยบายกาสิโน และอย่าแตะต้องหมวด 1 หมวด 2 และการแก้ไขมาตรา 112 ซึ่งเป็นกรอบที่เล็กมาก เราจะไม่พูดว่าจะจับหรือไม่จับกับใคร เพราะพรรคการเมือง ทุกอย่างจะต้องออกมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค