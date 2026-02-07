“สมศักดิ์” ขอบคุณทุกแรงหนุน ขอชาวสุโขทัย เขต 4 เลือก “จักรวาล” เบอร์ 2 สะท้อนปัญหา–ขับเคลื่อนนโยบาย

“สมศักดิ์” ลุยหาเสียงถึงวันสุดท้าย ขอบคุณทุกแรงหนุน ชี้เลือกตั้งต้องดูนโยบาย ไม่ใช่แค่คำพูด หนุน “จักรวาล” เบอร์ 2 สุโขทัย เขต 4 เข้าไปสะท้อนปัญหา–ขับเคลื่อนงานในสภาฯ
วันนี้(7 ก.พ.69 )นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุโขทัย เขต 4 เบอร์ 2 พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ณ บ้านแสนตอ ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งถือเป็นเวทีหาเสียงวันสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตลอดการลงพื้นที่หาเสียงในหลายจังหวัด ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณทุกเสียงสนับสนุนที่มอบให้ ซึ่งถือเป็นกำลังใจสำคัญให้พรรคเพื่อไทยเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้
นายสมศักดิ์ ยังขอให้ประชาชนพิจารณาการตัดสินใจเลือกตั้งจากนโยบายของแต่ละพรรค โดยระบุว่า บางพรรคแทบไม่มีนโยบายที่ชัดเจน ขณะที่พรรคเพื่อไทยมีนโยบายจำนวนมาก อาทิ นโยบายประกันกำไรพืชผลทางการเกษตร 30% และการผลักดันแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อเพิ่มสัดส่วนการแบ่งผลประโยชน์ให้ชาวไร่อ้อยมากกว่า 70%
“วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่สามารถหาเสียงได้ ผมเห็นว่านายจักรวาลเป็นคนขยัน เข้าใจปัญหาในพื้นที่ และพร้อมทำงานอย่างจริงจัง จึงขอให้พี่น้องชาวสุโขทัย เขต 4 ช่วยสนับสนุนนายจักรวาล เบอร์ 2 เพื่อเข้าไปสะท้อนปัญหาและผลักดันการแก้ไขในสภาฯ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม” นายสมศักดิ์ กล่าว
นายสมศักดิ์ ยังย้ำขอให้ประชาชนเลือก นายจักรวาล เบอร์ 2 และ พรรคเพื่อไทย เบอร์ 9 เพื่อให้การทำงานในสภาฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง