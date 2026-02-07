“อนุทิน” เมิน “เต้น” เพ้อทฤษฎีสมคบคิดโค่น "อิ๊งค์" ลงจากทำแหน่ง ยัน ภท.ทำตามกฎหมาย

“อนุทิน” เมิน “เต้น” แซะทฤษฎีสมคบคิดให้ "แพทองธาร" ลงจากตำแหน่ง ยันพรรคภูมิใจไทยทำตามครรลองระบอบประชาธิปไตย ตนได้เป็นนายกฯ จากการขานชื่อในสภา
เมื่อเวลา 14.50 น. วันที่ 7 ก.พ. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทย ปราศรัยบนเวทีว่ามีทฤษฎีสมคบคิดให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แล้วให้นายอนุทินขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนว่า เราอย่าไปให้ความสนใจความคิดของแต่ละคนคงไม่ไหว
ขอยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยดำเนินการทางการเมืองทุกอย่างตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าตนจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือเสียงข้างมาก ตนก็ได้รับการขานชื่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนที่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่ ยังไงก็ตามก็ต้องขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจที่เสนอชื่อ และขานชื่อให้ตนมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี