กกต.แจงยิบขั้นตอนนับคะแนนสดๆ หน้าหน่วย รายงานผลเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ด

กกต.แจงยิบขั้นตอน หลังปิดหีบเลือกตั้ง สส.-ประชามติ ตรวจนับสดๆ หน้าหน่วย ก่อนส่งเช็คความเรียบร้อย รายงานผลเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ด ระบุประกาศรับรองสส.ภายใน 60 วัน ส่วนประชามติ รับรองภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง
วันนี้( 7 ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงภาพรวมขั้นตอนการส่งคะแนนการเลือกตั้ง สส.และการออกเสียงประชามติ วันที่ 8 ก.พ.2569 จากหน่วยเลือกตั้งจนถึงมือประชาชน ผ่านระบบ "ECT Report 69" ดังนี้ 1. การนับคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้ง หลังปิดการลงคะแนนเวลา 17.00 น. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) จะปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง สส /ออกเสียงประชามติ ตรวจสอบจำนวนผู้มาใช้สิทธิฯ จำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ (เจาะทำลาย) และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน หลังจากนั้นจะดำเนินการเปิดหีบบัตรเพื่อดำเนินการนับคะแนนพร้อมกัน ทั้ง 3 ประเภท
คือหีบบัตรเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต, สส. แบบบัญชีรายชื่อ และการออกเสียงประชามติ ณ ที่เลือกตั้ง โดยเปิดเผยต่อหน้าประชาชนและติดต่อกันจนเสร็จสิ้น (ยกเว้นสถานทีลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขต ที่จะมีการนับคะแนนออกเสียงประชามติเพียงประเภทเดียวเท่านั้น)
2. การบันทึกและส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้น กปน. จะบันทึกผลคะแนนผ่านระบบ ECT Report 69 ซึ่งพัฒนาร่วมกับสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (BDI) โดยมี 3 ชั้นตอนย่อย: โดย ขั้นตอนที่ 1 : อัปโหลดเอกสารโดยการถ่ายภาพแบบรายงานผลการนับคะแนน ชั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลตัวเลข ได้แก่ จำนวนผู้มีสิทธิ จำนวนบัตร คะแนนที่
ผู้สมัคร/พรรคการเมืองได้รับหรือคะแนนประชามติ ขั้นตอนที่ 3 : ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และกดยืนยันเพื่อส่งข้อมูลไปยัง
ศูนย์รวมคะแนนอำเภอ
3. การตรวจสอบความถูกต้อง (โดยศูนย์รวมคะแนนอำเภอ) ข้อมูลที่ส่งมาจากหน่วยเลือกตั้งจะถูกส่งไปยัง ศูนย์รวมคะแนอำเภอ เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่
จะเปรียบเทียบข้อมูลตัวเลขที่กรอกเข้ามากับภาพถ่ายแบบรายงานผลการนับคะแนนเมื่อข้อมูลถูกต้องตรงกันจึงจะทำการยืนยันข้อมูลเข้าระบบ
4. การประมวลผลและแสดงผลสู่สาธารณะ (Dashboard) เมื่อผ่านการตรวจสอบจากอำเภอ ระบบจะรวบรวมและประมวลผลคะแนน (ทั้ง สส. แบบแบ่งเขต สส. แบบบัญชีรายชื่อและภารออกเสียงประชามติ) เพื่อนำเสนอในรูปแบบ Dashboard ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มรายงานผลคะแนนได้ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป โดยระบบจะรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขต
ช่องทางติดตามผล: ประชาชนสามารถติดตามผลคะแนนแบบเรียลไทม์ได้ทีเว็บไซต์ https://ectreport69.ect.go.th สรุปผลให้เข้าใจง่ายและสวยงาม นอกจากนี้ สื่อมวลชนยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไฟล์ CSV เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ต่อให้ประชาชนรับทราบได้อีกทางหนึ่ง
สำหรับกระบวนการหลังวันเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ผลคะแนนจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมาย ก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการ ดังนี้ 1. กรณีการประกาศผลการเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ กกต. ตรวจสอบและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง
ส่วนการคัดค้านการเลือกตั้ง สส. กรณีทั่วไป ยื่นคัดค้านได้ ตั้งแต่วันที่ กกต. ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งจนถึง 30 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
2.การประกาศผลการออกเสียงประชามติ เมื่อการออกเสียงเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมประกาศผล ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันออกเสียง ส่วนการคัดค้านการออกเสียงประชามติยื่นคัดค้านได้ภายใน 48 ชั่วโมงนับแต่การลงคะแนนออกเสียงประชามติสิ้นสุดลง.