ภูเก็ตเดือด 'โค้ชแซม' ท้าสาบานหน้า ‘หลวงพ่อแช่ม’ ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

วันนี้(7 ก.พ.)ในเวทีเวทีดีเบตเลือกตั้ง 69 ภูเก็ต Session พิเศษ ส.ส.แบบไหนที่คุณอยากได้ นายเฉลิมพงศ์ แสงดี ผู้สมัคร ส.ส. พื้นที่ กมลา ป่าตอง กะรน กะตะ ราไวย์ และฉลอง หมายเลข 6 พรรคประชาชน ได้ท้าผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย ว่า ตนได้อัญเชิญรูปเคารพหลวงพ่อพ่อแช่มซึ่งเป็นที่เป็นที่ศรัทธาของคนภูเก็ตมาด้วย เพราะก่อนจะไปทำหน้าที่ สส. สิ่งที่แรกที่ต้องมีก่อนคือความซื่อสัตย์สุจริต จึงอยากให้สาบานต่อต่อหน้าหลวงพ่อแช่มว่าผู้สมัคนเป็น สส.เป็นตัวแทนประชาชนจะต้องไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ทว่า ทางผู้ดำเนินรายการดีเบตดังกล่าวได้เข้ามาห้ามเอาไว้จึงไม่มีการสาบานเกิดขึ้น
นายเฉลิมพงศ์ ยังกล่าวอีกว่า การเป็น สส. อย่าดูถูกพี่น้องประชาชนด้วยเงินซื้อเสียงเพียงเล็กน้อย หน้าที่ของ สส.คือการเข้าไปทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ การร่างกฎหมายที่เป็นประโยชน์ โหวตสนับสนุนวาระที่ต้องการผลักดันในสภา รวมถึงงานด้านกรรมาธิการต่างๆ นอกจากนี้ บางคนอาจไปด้อยค่า สส. ว่า ทำงานซ้อนกับท้องถิ่นบ้าง ไปคอยโบกรถบ้าง ไปแบกศพบ้าง ประเด็นคือ ต้องยอมรับว่าขณะนี้ยังไม่มีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ไม่ว่าด้านงบประมาณหรืออำนาจในการบริหารจัดการอีกหลายเรื่อง เช่น ขนส่งสาธารณะ ถ้าอำนาจอยู่ในมือท้องถิ่นจริงป่านนี้คงมีรถสาธารณะบริการอีกหลายสาย เชื่อมสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว ลดค่าใช้จ่ายพี่น้องประชาชนและมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากขึ้น แต่เมื่อไม่มีสิ่งใดที่ สส.เข้ามาช่วยคลี่คลายปัญหาเฉพาะหน้าได้ก็ต้องทำ การเป็นตัวแทนประชาชนจะนิ่งดูดายต่อปัญหาที่อยู่ตรงหน้าไม่ได้
นายเฉลิมพงศ์ ยังได้ตอบปัญหาจากเยาวชนที่อยากให้แก้ปัญหารถเช่าของนักท่องเที่ยวที่ขับขี่ในภูเก็ตอย่างไม่ระมัดระวังและทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งว่า เรื่องนี้มีประเด็นที่ซ้อนกันและจำเป็นต้องแก้ปัญหาที่ต้นทาง สาเหตุที่นักท่องเที่ยวต้องเช่ารถไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เนื่องจากภูเก็ตแม้จะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก แต่กลับไม่มีขนส่งสาธารณะเชื่อมเส้นทางระหว่างกัน ในระยะยาวต้องแก้ไขในเรื่องนี้ อีกด้านหนึ่งคือเรื่องกฎหมาย ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยไม่มีกฎหมายรถเช่า นักท่องเที่ยวเองก็ไม่รู้กฎหมายหรือธรรมเนียมการขับขี่ในไทย ยิ่งมีโอกาสเข้าถึงรถแรงม้าแรงๆได้สะดวกก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เพื่อแก้ปัญหานี้จึงขออาสาไปร่าง พ.ร.บ.รถเช่า เพื่อให้มีกฎหมายบังคับ อย่างน้อยที่สุดรถเช่าควรจำกัดความแรงแค่ 0-250 ซีซี ถ้ามากกว่านั้นให้จัดเป็นประเภทบิ๊กไบค์ที่ต้องเรียนและสอบใบขับขี่ ถ้ามีการจำกัดไว้ในกฎหมาย อย่างน้อยที่สุด นักท่องเที่ยวจะเข้าถึงรถที่มีกำลังแรงไม่ได้ จะปลอดภัยมากขึ้นในเบื้องต้น นอกจากนี้ การให้บริการเช่ารถจะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรของไทยแก่นักท่องเที่ยวและมีการบังคับใช้กฎจราจรเดียวกันกับคนไทยด้วย ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เห็นเป็นชาวต่างชาติพูดจีน พูดฝรั่งตัวเองสื่อสารไม่ได้ เกรงว่าจะยุ่งยากก็ปล่อยไป เมื่อการบังคับใช้กฎหมายไม่เกิดขึ้น ปัญหาอื่นๆก็ตามมา การเพิ่มทักษะการสื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากเช่นกัน
นายเฉลิมพงศ์ ยังได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมภายหลังการดีเบตว่า สาเหตุที่อัญเชิญหลวงพ่อแช่ม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวภูเก็ตเคารพนับถือมาให้สาบานตนกันก่อน ก็เพราะในช่วงที่หาเสียง ขณะที่ชาวบ้านรู้ ชาวบ้านเห็นกันหมดว่ามีการซื้อเสียงกันคึกโครมแค่ไหน แต่ดูเหมือนว่ามีเพียงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยอย่างน่าประหลาด เมื่อไม่เห็นขนาดนี้เลยอยากลองให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยกำกับดูแล เผื่อพวกที่ดูถูกประชาชนจะได้มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปกันสักนิด ที่สำคัญกว่านั้นคืออยากให้ละอายต่อประชาชน เพราะถ้าอยากเข้าไปเป็น สส. ก็ควรทำงานให้หนัก ซื้อใจประชาชนด้วยผลงาน ถ้าซื้อด้วยเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนก็เสียเวลาที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชน