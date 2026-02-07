เมืองหลวงสะเทือน! “เอกสิทธิ์ ปวงชนไทย” ปล่อยบิลบอร์ดเบอร์ 23 ทั่วกรุง ลั่นศึกเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีถอย

เมืองหลวงสะเทือน! “เอกสิทธิ์ ปวงชนไทย” ปล่อยบิลบอร์ดเบอร์ 23 ถล่มกรุง ลั่นศึกเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ยอมถอยแน่นอน
วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.00น. พรรคปวงชนไทย หมายเลข 23 ไม่ถอย ไม่ยอม โดยขึ้นภาพและหมายเลขพรรค บนจอแอลอีดีของแพลนบี สู้พร้อมชนทุกพรรคเป็นการประชาสัมพันธ์พรรคปวงชนไทย ทั่วกรุงเทพมหานคร บริเวณทางด่วนและย่านการค้าเศรษฐกิจ ใจกลางเมือง ซึ่งใช้ช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00-18.00น. 7 ชั่วโมงสุดท้ายก่อนต้องยุติการหาเสียงทุกแพลตฟอร์มทุกรูปแบบ ในเวลา 18.00 น. ของวันนี้
นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทย เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกำหนดอนาคตของประเทศไทยด้วยกัน
“วันนี้ถ้าเลือกแบบเดิมก็จะเป็นเหมือนเดิม จึงขอโอกาสพรรคปวงชนไทย หมายเลข 23 เข้ามาแก้ปัญหาปากท้องเศรษฐกิจ ดูแลคนทำงานแรงงานทั้งในและนอกระบบ ถึงเวลาอวสานหนี้ เพิ่มรายได้ให้คนไทย สู้แล้วรวยทั้งประเทศได้ทันที มั่นใจ พรรคปวงชนไทย ตัวจริงทำเป็นล้านเปอร์เซ็นต์” นายเอกสิทธิ์ ย้ำ