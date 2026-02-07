ธปท.ส่งข้อมูลเบิกเงินผิดปกติอีก 11 บัญชี กกต.พบเตรียมซื้อเสียงภาคใต้-อีสาน จับตาใกล้ชิด

ธปท.ส่งข้อมูลเบิกเงินผิดปกติเพิ่มอีก 11 บัญชี กกต.พบความเคลื่อนไหวเตรียมซื้อเสียงในพื้นที่ภาคใต้-อีสาน สั่งจับตาใกล้ชิด
วันนี้(7ก.พ.)มีรายงานว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการส่งข้อมูลการเบิกเงินสดที่มีลักษณะผิดปกติและอาจนำไปกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งมายังสำนักงานกกต.เพิ่มเติมอีก 11 บัญชี จากที่ก่อนหน้านี้มีการส่งมาแล้ว 6 บัญชี โดยทางสำนักงานฯได้แจ้งข้อมูลที่ได้รับไปยังผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่ทาง ธปท.แจ้งว่าพบความปกติของการเบิกเงิน โดยสั่งการให้มีการเฝ้าระวัง ติดตามการกระจายของเงินที่อาจจะใช้ไปในการซื้อเสียงเลือกตั้ง รวมถึงป้องปรามไม่ให้มีการจ่ายซื้อเสียงได้
ขณะเดียวกันสำนักงานฯได้รับรายงานว่าในหลายพื้นที่ของภาคใต้และภาคอีสานพบความเคลื่อนไหวว่ามีการเตรียมการซื้อเสียงซึ่ง โดยทางกกต.จังหวัดได้เพิ่มมาตรการในการติดตาม ป้องปรามมากขึ้น