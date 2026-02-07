“จเด็ศ” ลุยโค้งสุดท้ายพบชาวพิษณุโลก ย้ำขอไปต่อไม่ต้องเริ่มใหม่ ยกความไว้วางใจกาเบอร์ 4

“จเด็ศ” ลุยพื้นที่พิษณุโลก ชูจุดยืนขอไปต่อ ไม่ต้องเริ่มใหม่ ตอกย้ำบทบาท สส.ต้องอยู่หน้างาน ตรวจสอบ–ผลักดันจริง ไม่หายไปไหนขอคะแนนเบอร์ 4 เขต 3 สานต่องานทันที เพื่อพิษณุโลกเดินหน้าต่อไป
วันนี้ (7 ก.พ.) นายจเด็ศ จันทรา ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก เขต 3 เบอร์ 4 พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่หาเสียงโค้งสุดท้าย ขึ้นรถแห่พบปะพี่น้องประชาชน พร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนและชมรมรำไท้เก๊กที่สวนชมน่าน ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองและกำลังใจจากชาวบ้านในพื้นที่
นายจเด็ศ ระบุว่า วันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ เป็นวันตัดสินใจสำคัญของคนพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พร้อมขอความไว้วางใจให้ตนได้กลับเข้าไปทำหน้าที่ในสภาอีกครั้ง เพื่อสานต่องานจากสิ่งที่ได้เริ่มต้นไว้ โดยย้ำว่า “พิษณุโลกต้องไปต่อ ไม่ต้องรอเริ่มใหม่”
ผู้สมัครสส.เขต 3 พรรคเพื่อไทยกล่าวว่า ตลอดกว่า 400 วันที่ผ่านมา ตนทำงานอยู่กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้วยตัวเอง เพราะเชื่อว่าสส.ไม่ใช่เพียงผู้ทำงานในสภา แต่ต้องอยู่หน้างาน และเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนเมื่อเกิดความเดือดร้อน
“พิษณุโลกไม่ต้องการฮีโร่ แต่ต้องการคนทำงานที่ไม่หายไปไหน และพร้อมรับผิดชอบต่อคำพูดและการกระทำ พร้อมเชิญชวนประชาชนเลือกคนที่ทำได้จริง เลือก จเด็ศ เบอร์ 4 เขต 3 และ พรรคเพื่อไทย เบอร์ 9 เพื่อผลักดันการทำงานอย่างต่อเนื่องและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้“