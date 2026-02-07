“พิเชษฐ” มั่นใจได้ส.ส. เข้าสภา ชูนโยบายการเงินไร้ดอกเบี้ย แก้หนี้ครู–หนี้ครัวเรือน พร้อมร่วมตั้งรัฐบาล

“พิเชษฐ” มั่นใจ“วิชชั่นใหม่” กระแสพุ่ง หลังเดินสายทั่วประเทศ เชื่อมี ส.ส. เข้าสภา ชูนโยบายการเงินไร้ดอกเบี้ย แก้หนี้ครู–หนี้ครัวเรือน ลดภาระเป็นรูปธรรมประกาศพร้อมร่วมรบ. ดันเศรษฐกิจใหม่ เปลี่ยนโครงสร้างหนี้ประเทศ
นายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้าพรรควิชชั่นใหม่ หมายเลข 24 กล่าวว่า จากการเดินสายปราศรัยและลงพื้นที่พบประชาชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง พรรคได้รับกระแสตอบรับที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ทำให้มั่นใจว่าจะสามารถส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าสู่สภาได้ตามเป้าหมาย และพร้อมมีบทบาทร่วมจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง
นายพิเชษฐ ระบุว่า พรรควิชชั่นใหม่มุ่งผลักดันนโยบายเศรษฐกิจที่ลดภาระประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะนโยบาย “การเงินไร้ดอกเบี้ย” เพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน หนี้ครู และเปิดโอกาสให้ประชาชนรายได้น้อย ผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มอาชีพที่มีภาระหนี้สูง เข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรม
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสันนิบาตสหกรณ์และเครือข่ายสหกรณ์ครู กับกองทุน SADA Holding Asia ซึ่งเป็นกองทุนการเงินจากต่างประเทศที่ดำเนินแนวทาง Interest-Free Finance โดยมีเป้าหมายเข้าซื้อพอร์ตหนี้จากเจ้าหนี้เดิมและปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ ลดภาระหนี้เฉลี่ยราว 50% พร้อมปรับเป็นการผ่อนชำระแบบไม่มีดอกเบี้ย
นายพิเชษฐ ระบุว่า โครงการดังกล่าวตั้งเป้าช่วยแก้ปัญหาหนี้ครู ซึ่งปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นหนี้กว่า 900,000 ราย หากได้รับความไว้วางใจเข้าสภา จะผลักดันนโยบายนี้ให้เกิดผลในเชิงโครงสร้าง ไม่ใช่เพียงมาตรการพักหนี้ระยะสั้น
หัวหน้าพรรควิชชั่นใหม่ ย้ำว่า พรรคพร้อมทำงานร่วมกับทุกพรรคการเมืองที่มีเป้าหมายแก้ปัญหาเศรษฐกิจและหนี้สินของประชาชนอย่างจริงจัง โดยมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทิศทางนโยบายเศรษฐกิจไทยในระยะยาว