“เชาว์” ปลื้มพลังศรัทธาลานสกา คนแน่นสนามแห่ฟังปราศรัย “ทนายเอี้ยง” เบอร์ 1 มั่นใจชาวคอนยังเชื่อมั่นประชาธิปัตย์

“เชาว์” ชี้พลังศรัทธาคนลานสกา แห่ฟัง “ทนายเอี้ยง” เบอร์ 1 ปราศรัย สัญญาณการเมืองตัวจริงยังมีที่ยืนสะท้อนความไม่เอาการเมืองฉาบฉวย มั่นใจชาวเมืองคอน ยังเลือกคนทำงานในพื้นที่ ส่งปชป.กลับเข้าสภาฯ
นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Chao Meekhuad” ถ่ายทอดบรรยากาศการหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายของ ทนายเอี้ยง นิติศักดิ์ มีขวด ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์ 1 พรรคประชาธิปัตย์ โดยระบุว่าเวทีปราศรัยใหญ่ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอลานสกา ไม่ได้เป็นเพียงเวทีปิดท้ายการหาเสียงตามปกติ หากแต่เป็นภาพสะท้อนของ “ความคาดหวัง” และ “พลังศรัทธา” จากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยมีประชาชนหลั่งไหลเข้ามาจับจองพื้นที่จนเต็มสนาม ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักและเต็มไปด้วยความตั้งใจ
“ภาพผู้คนที่เต็มสนาม คือคำตอบที่ไม่ต้องใช้โพล ว่าการเมืองที่ยืนอยู่บนความจริงใจ ความรับผิดชอบ และการทำงานอย่างตรงไปตรงมา ยังมีที่ยืนในหัวใจของชาวนครศรีธรรมราช” นายเชาว์ ระบุในโพสต์
สำหรับสาระบนเวทีปราศรัย นายเชาว์ชี้ว่า ไม่ใช่เพียงการขอคะแนนเสียง แต่เป็นการประกาศจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การยึดมั่นในกติกาและความสุจริต การทำงานเพื่อพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และการเป็นตัวแทนที่รู้ปัญหาจริง ไม่ทอดทิ้งประชาชนหลังการเลือกตั้ง
นายเชาว์ ยังระบุอีกว่า บรรยากาศในค่ำคืนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ชาวนครศรีธรรมราชยังคงต้องการตัวแทนที่เป็น “คนพื้นที่จริง” เข้าไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและเกิดความยั่งยืน พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าพลังศรัทธาจากลานสกา คือสัญญาณสำคัญที่สะท้อนว่าประชาชนยังคงไว้วางใจพรรคประชาธิปัตย์และผู้สมัครของพรรคในพื้นที่อย่างเหนียวแน่น