"อนุทิน" ขึ้นรถแห่ช่วย "ประเดิมชัย" หาเสียงห้วยขวาง-วังทองหลาง ประจันหน้ารถแห่พรรคส้ม

"อนุทิน" ขึ้นรถแห่ช่วยลูกพรรคหาเสียงห้วยขวาง-วังทองหลาง ขอคะแนนคนกรุงวันสุดท้าย เจอรถแห่หาเสียงผู้สมัคร สส.พรรคประชาชนทัก ‘สวัสดีนายกฯ หนู’
เวลา 08.40 น.วันที่ 7 ก.พ. นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่ตลาดประชาราษฎร์ บำเพ็ญ 24 เพื่อช่วยหาเสียงให้กับนายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ผู้สมัคร สส.กทม. เขตห้วยขวาง-วังทองหลาง พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 4 โดยมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ร่วมลงพื้นที่หาเสียงด้วย
โดยเมื่อเดินทางถึง มีประชาชนมาขอถ่ายภาพโดยนายอนุทิน ได้ทำท่าพลัส ก่อนที่ชาวบ้านถามเปิดด่านไหม นายอนุทินตอบว่า ไม่มี จากนั้นนายอนุทินเดินแวะร้านขนมหวานซึ่งเป็นรถพ่วง ซื้อขนมรวมมิตร 4 แก้ว และระหว่างที่นายอนุทินเดินหาเสียงในตลาดได้มีประชาชนเปิดกระจกรถยนต์ พร้อมตะโกนพูดว่าขอให้สำเร็จ และเลือกพรรคภูมิใจไทย ก่อนเดินแวะร้านขายเบเกอรี่ สวมบทนักรีวิวแนะนำร้านขนมปังเด็ดด้วย จากนั้นนายอนุทินขึ้นรถแห่หาเสียงประชาชนได้รับมอบปฏิทินกวนอู เป็นที่ระลึกด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างขึ้นรถแห่หาเสียงตลอดทางนายอนุทิน ได้ขอคะแนนเสียง และขอให้ได้กลับมาเป็นนายกฯอีกครั้ง โดยระหว่างทางปรากฎได้มีรถแห่หาเสียงของผู้สมัคร สส.เขตวังทองหลาง พรรคประชาชน (ปชน.)ขับสวนรถแห่หาเสียงของนายอนุทิน โดยผู้สมัคร สส.คนดังกล่าวทักทายและพูดว่า “สวัสดีนายกฯ หนู” โดยนายอนุทิน ยิ้มตอบรับ จากนั้นนายอนุทิน เดินตลาดเช้าปากซอยพุ่มอุไรทักทายประชาชน