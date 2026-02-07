กรมการท่องเที่ยวแจ้งโทษปรับคนไทย 6.6 แสนบาท ข้อหาสนับสนุนกองถ่ายอินเดียถ่ายทำในไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้งผลการตัดสินคดีกรณีบุคคลสัญชาติไทยสนับสนุนกองถ่ายภาพยนตร์โฆษณาจากอินเดียเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศได้รับข้อมูลและมีการตรวจสอบกรณีกองถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาจากสาธารณรัฐอินเดียเข้ามาถ่ายทำในราชอาณาจักรโดยไม่ยื่นคำขออนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่งพบว่า มีบุคคลสัญชาติไทยให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และสนับสนุนการดำเนินงานภายในกองถ่าย เข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดตามกฎหมายอย่างชัดเจน กรมการท่องเที่ยวจึงได้มีคำสั่งปรับเป็นพินัย จำนวน 660,000 บาท และแจ้งคำสั่งให้ผู้กระทำความผิดทราบตามขั้นตอนของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่มาชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งอัยการจังหวัดนครปฐมยื่นฟ้องต่อศาล ซึ่งศาลจังหวัดนครปฐมมีคำพิพากษาให้บุคคลดังกล่าวมีความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง 75 พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 มาตรา 8, 9, 14, 39 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ให้ปรับเป็นพินัย 660,000 บาท
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวย้ำว่า การดำเนินคดีดังกล่าวแสดงถึงความจริงจังในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง และรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะแหล่งถ่ายทำภาพยนตร์ที่มีมาตรฐานระดับโลก
ท้ายที่สุด กรมการท่องเที่ยวขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบการเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต สามารถแจ้งเบาะแสไปยังกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว ผ่านทางอีเมล film@tfo.dot.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 3114 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างทันท่วงที