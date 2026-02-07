“อนุทิน” เดินสวนสุขภาพแต้จิ๋ว หาเสียงโค้งสุดท้ายแต่เช้า โชว์ลีลาตีแบด-ร่วมวงจิบน้ำชา

“อนุทิน” เดินสวนสุขภาพแต้จิ๋ว หาเสียงโค้งสุดท้ายแต่เช้าตรู่ โชว์ลีลาตีแบด ก่อนร่วมวงจิบน้ำชา ปชช.อวยพรให้สมหวังนั่งนายกฯ อีก 8 ปี
เมื่อเวลา 06.50 น. วันที่ 7 ก.พ. ที่สวนสุขภาพแต้จิ๋ว นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ช่วย น.ส.พัชรินทร์ ซําศิริพงษ์ ผู้สมัคร สส. กทม. เขตสาทร ปทุมวัน ราชเทวี หาเสียง โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ น.ส.ศุภมาส อิสรภักดี ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ และนายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ และคณะร่วมด้วย
เมื่อมาถึงได้มีคุณลุงที่มาออกกำลังกายร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอน ต้อนรับ ทำให้นายอนุทินเดินเข้าไปทักทายและปรบมือตามจังหวะเพลง ขณะคุณลุงคนดังกล่าวระบุว่าเข้าใจนายกฯพร้อมยกกำปั้นให้สู้ขอให้ทำเพื่อประเทศ
จากนั้นนายอนุทินเดินทักทายประชาชนที่ออกกำลังกายซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว นายอนุทินได้พูดภาษาจีนทักทาย ช่วงหนึ่งประชาชนบอกกับนายอนุทินว่าได้เป็นรัฐบาลแน่นอน และขอให้ได้เป็นนายกฯต่อ นอกจากนี้นายอนุทินยังได้เจอเพื่อนเก่าโรงเรียนอัสสัมชัญเข้ามาทักและระบุจะเลือกพรรคภูมิใจไทยทั้งบ้าน และมีประชาชนระบุด้วยว่าที่บ้านเป็นโรงงานมี200คนพร้อมเลือกภูมิใจไทยหมด
เมื่อผู้สื่อข่าวถามนายอนุทินว่า ที่นี่กลุ่มเป้าหมายเลยใช่หรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า แถวบ้านสมัยก่อน ตนโตอยู่แถวนี้
ระหว่างเดินนายอนุทินยังได้พบประชาชนซึ่งกำลังอ่านหนังสือพิมพ์ตงฮั้ว ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาจีนรายวัน นายอนุทินจึงอ่านหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหาการปราศรัยที่จ.นครพนมว่าถ้าเลือกอนุทินไม่มีคนจนเลย ก่อนนายอนุทินพูดภาษาจีนอวยให้สุขภาพแข็งแรง พร้อมกล่าวว่า ฝากเลือก “ซา จับ ฉิก” (แปลว่า 37) ด้วย
ช่วงหนึ่งยังมีประชาชนขอให้นายอนุทินปิดด่านและเราจะกาเบอร์37 ให้ท่าน พวกเราสนับสนุนให้สู้กับชายแดนและเป็นนายกรัฐมนตรีต่อ
นอกจากนี้นายอนุทินยังได้ร่วมตีแบดกับประชาชนที่มาออกกำลังกายอย่างสนุกสนาน ก่อนประชาชนจะอวยพรให้ประสบความสำเร็จเป็นนายกฯต่อ
จากนั้นนายอนุทินร่วมวงดื่มน้ำชากับกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุระบุว่าเที่ยวนี้ที่อยากให้เป็นนายกฯเพราะไม่อยากให้มีเขมร ตนจะย้ายประเทศหนีแล้ว และคณะทำงานที่มาทำ3คนเข้าตา เห็นผลไม่กี่เดือนเอง เห็นอะไรเป็นอะไรบ้าง และขอให้นายอนุทินสมหวังนั่งสัก8ปี ดูผลงาน4ปีถ้าสวยไปต่อ และมีช่วงหนึ่งประชาชนระบุด้วยว่าขอให้ได้ครองพรรคเดียวเลย
ก่อนออกจากสวนสุขภาพแต้จิ๋วยังมีประชาชนขอให้คนละครึ่งพลัสได้ไปต่อ นายอนุทิน จึงระบุว่า ได้แน่ 100%