“โรม“ ย้ำต้องตรวจสอบเจ็ตส่วนตัว หลังพบโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร "ยิม เลียก" หวั่นรับเครื่องบินฟรีเหมือน“ทักษิณ”

“โรม“ ชี้ต้องตรวจสอบเครื่องบินส่วนตัว มือแรกเป็นของ “เบน สมิธ” จริงหรือไม่ หลังพบมีการโอนเงินผ่าน ธ.บีซีไอที่“ยิม เลียก”นั่งประธาน หวั่นรับเครื่องบินฟรีเหมือน“ทักษิณ” รัฐมนตรี ส.อ้างจ่าย 30 ล้านที่เหลือเครือญาติจ่าย ฟังแล้วประหลาด
เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2569 นายรังสิมันต์ โรม รองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลนักการเมืองไทยระดับรัฐมนตรี ซื้อเครื่องบินส่วนตัว Gulfstream G550 จากนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือ “เบน สมิธ” นักธุรกิจชาวต่างชาติ ซึ่งถูกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินในคดีเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ มูลค่าราว 800 ล้านบาท แต่แจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพียง 30 ล้านบาท
ส่วนกรณีที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย ยอมรับว่า ได้ซื้อเครื่องบินลำดังกล่าวจริง แต่ถือครองในสัดส่วนมูลค่าเพียง 30 ล้านบาท ส่วนมูลค่าที่เหลือเป็นการถือครองร่วมโดยกลุ่มญาติพี่น้องตามสัดส่วนนั้นนายรังสิมันต์ กล่าวว่า ตอนนี้เรากำลังตรวจสอบว่า เครื่องบินลำดังกล่าวเป็นของใครกันแน่ เนื่องจากมีความกังวลว่า การจ่ายเงินไปที่ธนาคารบีไอซีอาจจะไม่ใช่เครื่องบินของนายเบนจามิน แต่อาจเป็นของนายยิม เลียก ซึ่งในขณะนี้โดนหมายจับและถูกยึดอายัดทรัพย์ สิ่งที่ต้องตรวจสอบต่อคือธุรกรรมการโอนมีลักษณะอย่างไร เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าธนาคารบีไอซีเป็นธนาคารฟอกเงิน ต้องตรวจสอบว่ามีการโอนกันจริงหรือไม่ หากมีการโอนจริงเป็นไปด้วยวัตถุประสงค์อะไรใช้การจ่ายค่าเครื่องบินจริงหรือไม่ และใครเป็นผู้จ่าย
“อาจจะต้องไปดูว่าเครื่องบินลำนี้เป็นสิ่งที่ได้มาจากการกระทำความผิดหรือไม่ มีหลายประเด็นที่ต้องวินิจฉัย แต่เรื่องนี้สามารถยืนยันได้อย่างหนึ่งว่านายเบน สมิธ จะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดากับบิ๊ก ส. แน่ๆ” นายรังสิมันต์กล่าว
เมื่อถามว่า การชี้แจงที่ระบุว่าส่วนตัวซื้อในราคา 30 ล้าน และมูลค่าที่เหลือเป็นการถือครองร่วมโดยกลุ่มญาติพี่น้องตามสัดส่วนนั้นฟังขึ้นหรือไม่ นายรังสิมันต์ กล่าวว่า เราไม่ได้มองในเรื่องการแก้ตัว แต่ฟังดูแล้วอาจจะประหลาด เรื่องที่สำคัญคือมีข้อมูลจากนายทอม ไรท์ ว่านายเบน สมิธ มีการให้เครื่องบินกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี สิ่งที่เราไม่ทราบคือ มีการปฏิบัติเช่นนี้กับบุคคลอื่นด้วยหรือไม่ เราเป็นห่วงเรื่องของนอมินี ผลประโยชน์ต่างตอบแทน ซึ่งอาจเป็นการจูงใจเพื่อผลประโยชน์บางอย่างที่สุดท้ายทำให้ประเทศสูญเสียผลประโยชน์ สิ่งที่เราไม่รู้คือการไปซื้อขายเครื่องบินกัน มีการซื้อขายจริงหรือเป็นการตอบแทนบางอย่าง
นายรังสิมันต์ กล่าวต่อว่า เรื่องนี้ตรวจสอบไม่ยากอย่างแรกที่ต้องตรวจสอบคือการโอนเงินเข้าธนาคารบีไอซีจ่ายการอย่างไรต้องเรียกเส้นทางการเงินมาดู ในส่วนนี้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ต้องเป็นผู้ตรวจสอบ หากสุดท้ายทรัพย์สินเหล่านี้ได้มาจากการ กระทำความผิดคงดูว่าเราสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง