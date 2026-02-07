กกต.สรุปผู้สมัคร สส.โดนถอนชื่อ 49 คน แบบเขต 18 คน แบบบัญชีรายชื่อ 31 คน แนะตรวจสอบก่อน กาเบอร์คนโดนตัดชื่อเป็นบัตรเสีย

กกต.เผยศาลฎีกาสั่งถอนผู้สมัคร สส. 18 คน และบัญชีรายชื่อ 31 คนขอ ปชช.ตรวจสอบรายชื่อ- เตรียมหลักฐานแสดงตนก่อนไปใช้สิทธิ ย้ำอย่ากาช่องผู้สมัคร สส.ถูกตัดสิทธิ จะกลายเป็นบัตรเสีย ส่วนผู้สมัครบัญชีรายชื่อถูกตัดสิทธิไม่กระทบ ยังเลือกพรรคได้
วันนี้(7ก.พ.) ว่าที่ร้อยตรีภาส สิริภคยาพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ทั่วประเทศ ว่าในวันพรุ่งนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ที่มีการเลือกตั้งสส.และออกเสียงประชามติในที่เดียวกัน โดยหน่วยเลือกตั้ง 99, 538 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 52 ล้านเสร็จ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนให้พร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์โดยตรวจสอบสถานที่ไปใช้สิทธิ หมายเลขผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขตและหมายเลขพรรคที่จะเลือก รวมถึงตอบประเด็นออกเสียงประชามติ และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงตน ได้แก่บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวผู้พิการ หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ รวมถึงเอกสารแสดงตนดิจิทัล
รองเลขาธิการ กกต.ระบุว่าศาลฎีกาได้มีคำสั่งผู้สมัครแบบแบ่งเขต จำนวน 18 คน ได้แก่
1.นายฉลอง แสงราษฎร์เมฆินทร์ จ.นครราชสีมา เขต 13 หมายเลข 3 พรรคกล้าธรรม
2.น.ส.ชญานันท์ จินดาเจี่ย จ.ราชบุรี เขต 3 หมายเลข 8 พรรคเพื่อไทย
3.นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ จ.ตาก เขต 3 หมายเลข 6 พรรคประชาชน
4.นายพสิษฐ์ คำชัย จ.ชัยภูมิ เขต 2 หมายเลข 7 พรรคกล้าธรรม
5.นายชลสิทธิ แก้วยะรัตน์จ.ภูเก็ต เขต 2 หมายเลข 1 พรรคกล้าธรรม
6.น.ส.วันใหม่ ทรงศิลสอาด จ.ระยอง เขตที่ 4 หมายเลข 4 พรรคพลังประชารัฐ
7.นายกิตษณัฐ อินทร์พรหม จ.นครศรีธรรมราช เขต 3 หมายเลข 4 พรรคเพื่อไทย
8.นายปฏิพัทธ์ เมืองสุวรรณ์ ผู้สมัครเขต 3 นครศรีธรรมราช หมายเลข 9 พรรคพลวัต
9.นายบุญเสริม หัตถยานนท์ จ.นครศรีธรรมราช เขต 4 หมายเลข 9 พรรคเพื่อบ้านเมือง
10.นายก้องเกียรติ เกตุสมบัติ จ.นครศรีธรรมราช เขต 7 เบอร์ 3 พรรคกล้าธรรม
11.น.ส.ณัฐธัญรดี ปรีณาภาชัยสิริ จ.ชลบุรี เขต 6 หมายเลข 12 พรรค ไทยสร้างไท
12 นายหร้าหมาน คลเรียน จ.พังงา เขต 1หมายเลข 6 พรรคพลวัต
13.นายสมชัย นันทาภิรัตน์ จ.พระนครศรีอยุธยา เขต 5 หมายเลข 3 พรรคกล้าธรรม
14.นายกิตติพัทธ์ แก้วใส จ.อุตรดิตถ์ เขต 1 หมายเลข 7 พรรคพลังประชารัฐ
15.นายณัฐพงษ์ สาโรจน์ จ.สุราษฎร์ธานี เขต 6 เขต 6 หมายเลข 7 พรรคไทยก้าวใหม่
16.นายชาติชาย จันทร์สวย จ.อุดรธานี เขต 10 หมายเลข 6 พรรคประชาธิปัตย์
17.นายสิทธิ โสพสิงห์ จ.อำนาจเจริญ เขต 2 หมายเลข 1 พรรคพลังประชารัฐ
18.นายชัยยุตต์ เกิดหลำ จ.สระบุรี เขต 2 หมายเลข 6 พรรคกล้าธรรม
ทั้งนี้จึงขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อดังกล่าว เพราะหากไปกากบาทในช่องเลือกผู้สมัครรายดังกล่าวก็จะทำให้กลายเป็นบัตรเสีย ซึ่งในส่วนของประชาชนที่ได้เลือกบุคคลที่ถูกถอนชื่อทั้ง 18 รายไปแล้วในการเลือกตั้งล่วงหน้า บัตรเลือกตั้งดังกล่าวก็จะกลายเป็นบัตรเสียทันที
นอกจากนี้ศาลฎีกายังมีคำสั่งถอนรายชื่อผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อทั้ง 31 ราย
1.นายสมโชค จันทร์ทอง ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่ออันดับที่ 2 พรรคพลังธรรมใหม่
2.นายสมัครสุนทรเวทย์ ปรีชาชัยวัฒน์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่ออันดับที่ 59 พรรคไทยก้าวใหม่
3.นายโชคชัย จันทร์วิเศษ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่ออันดับที่ 9 พรรคเป็นธรรม
4.นายสมพร ขวัญเนตร ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่ออันดับที่ 7 พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย
5.น.ส.ชัญญพัชร์ โมอินทร์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่ออันดับที่ 3 พรรครวมพลังประชาชน
6.นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่ออันดับที่ 40 พรรคไทยก้าวใหม่
7.นายไชยยศ จิระเมธากร ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่ออันดับที่ 29 พรรคประชาธิปัตย์
8.นายเทวภัทร พรมเอี่ยม ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่ออันดับที่ 20 พรรครักชาติ
9.สิบตรี สมยศ นุริตานนท์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่ออันดับที่ 17 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
10.นายธนวิชญ์ พานแก้ว ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่ออันดับที่ 23 พรรคปวงชนไทย
11.นายวิชัย แซ่เตีย ผู้สมัคร สส.บัญีรายชื่อลำดับที่ 4 พรคไทยพร้อม
12.นายไพบูลย์ ลิ่มรัตนะมงคล ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 32 พรรคใหม่
13.นายรพี ขาวทอง ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 17 พรรคทางเลือกใหม่
14. พลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 10 พรรคกล้าธรรม
15.นายเลิศบุตร บูรณะคุณาภรณ์ ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 98 พรรคกล้าธรรม
16.นายพุทธชาติ ช่วยราม ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 10 พรรคพลังประชารัฐ
17.นายปรัชวินทร์ ภาสย์วชิรานนท์ ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ลำดับที่7 พรรคไทยพร้อม
18.นายวุฒิไกร ศรีจันไชย ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 49 พรรคเศรษฐกิจ
19.ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 31 พรรคกล้าธรรม
20.น.ส.พนัชกรณ์ ตุลานนท์ ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 38 พรรครวมไทยสร้างชาติ
21.น.อ. พิเศษ ปริญ ไชยเสวกวิ ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 53 พรรคเศรษฐกิจ
22. นายกัมชัย อภิโชครตนกุล ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 7พรรคไทยธรรม
23. นายสมชาติ อ่อนประดิษฐ์ ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ลำดับที 9 พรรคฟิวชั่น
24. นายวชิรชัย คงชัย ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 22 พรรคปวงชนไทย
25. นายพร้อมพณ ทินวงศ์ ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 26 พรรคปวงชนไทย
26. นางสาววาเลน ชื่นโชคสันต์ ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 64 พรรครวมไทยสร้าง ชาติ
27. นายชญาศักดิ์ พูลทรัพย์ ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 20 พรรคไทยชนะ
28. นายโยธิน วรารัศมี ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 70 พรรคกล้าธรรม
29. นายชัยนครินทร์ ศรีกุลโรจน์ ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 พรรคไทยรวมไทย
30. นางสาววริสรา พังงา ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 18 พรรครักชาติ
31. นายเศรษฐศิษฎ์ ณุวงค์ศรี ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
สำหรับผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อจะไม่กระทบกลับการลงคะแนนเลือกพรรค เพราะกฎหมายกำหนดให้ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อพรรคละ 1 บัญชีไม่เกิน 100 รายชื่อ ดังนั้นการถอนรายชื่อผู้สมัครรายใดก็ไม่กระทบกับพรรค ยังสามารถเลือกพรรคได้ตามปกติ
ทั้งนี้ได้มีการประสานไปยัง กกต.จังหวัดให้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ถูกถอนชื่อออกหน้าหน่วยรวมถึงบนบัตรเลือกตั้งจะขีดฆ่ารายชื่อผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิออก เพราะหากประชาชนไปกากบาทเลือกในช่องดังกล่าวก็จะกลายเป็นบัตรเสีย
พร้อมเน้นย้ำว่าหากเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ แล้ว ไม่ได้ไปใช้สิทธิ จะไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ได้ เนื่องจากขาดจากการเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงในหน่วยเลือกตั้งเดิมที่มีชื่ออยู่ แต่ยังสามารถไปออกเสียงประชามติได้ตามปกติ
อย่างไรก็ตามหากประชาชนที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไม่สำเร็จ ไม่มีชื่อปรากฏในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ก็สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ณ หน่วยเลือกตั้งตามที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ส่วนกรณีที่เกิดข้อสงสัยในสังคมว่าหน่วยเลือกตั้งและหน่วยออกเสียงประชามติเป็นคนละที่กันนั้น รองเลขาธิการ กกต. ชี้แจงว่าหากประชาชนไม่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าและประชามตินอกเขต หน่วยเลือกตั้งก็ยังคงเป็นหน่วยเดียวกัน จะเป็นคนละหน่วยเฉพาะกรณีลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ที่หน่วยเลือกตั้งกลาง แต่ไม่ได้ลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขต หรือกรณีลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด ก็จะทำให้หน่วยออกเสียงเป็นคนละที่กัน ส่วนกรณีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ติดหน้าหน่วยที่พบว่ามีสีซีดจางอ่านไม่ออกนั้นในวันเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ก็จะนำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดใหม่ไปติดประกาศไว้ที่หน้าหน่วยแทน ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เน้นย้ำกฎหมายว่าตั้งแต่วันที่ 18.00 น. ก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง ห้ามขาย จำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตพื้นที่หรือทั้งประเทศ พร้อมขอให้พึงระมัดระวังเพราะฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย ของฝากก็ยังผู้สมัครและพรรคการเมืองว่า 18.00 น. ในวันนี้ห้ามผู้ใดทำหาเสียงการหาเสียงทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้สมัคร จึงขอฝากไปยังประชาชนทุกคนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผู้สื่อขาวรายงานว่าสำหรับผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตที่ถูกศาลสั่งถอนชื่อนั้น พบว่าเป็นผู้สมัครพรรคกล้าธรรม 6 คน พรรคเพื่อไทย 2 คน พลังประชารัฐ 3 คน พลวัต 2 คน พรรคประชาชน 1 คน ประชาธิปัตย์ 1 คน ไทยสร้างไทย 1 คน พรรคเพื่อบ้านเมือง 1 คน ไทยก้าวใหม่ 1 คน
ขณะที่ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อที่ถูกถอดรายชื่อ พบเป็น พรรคพลังธรรมใหม่ 1 คน ไทยก้าวใหม่ 2 คน พรรคกล้าธรรม 4 คน พรรคเป็นธรรม 1 คน พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย 1 คน พรรครวมพลังประชาชน 1 คน /พรรคปวงชนไทย 3 คน พรรครักชาติ 2 คน พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 2 คน พรรคไทยพร้อม 2 คน พรรคเศรษฐกิจ 2 คน พรรครวมไทยสร้างชาติ 2 คน พรรคพลังประชารัฐ 1 คน พรรคใหม่ 1 คน พรรคทางเลือกใหม่ 1 คน พรรคฟิวชั่น 1 คน พรรคไทยธรรม 1 คน พรรค ไทยรวมไทย 1 คน พรรค ประชาธิปัตย์ 1 คน และพรรคไทยชนะ 1 คน