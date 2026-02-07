พรรคปวงชนไทย เสนอทางเลือกใหม่ทางการเมือง ชูนโยบายเศรษฐกิจฐานราก–สวัสดิการประชาชน–คุณภาพชีวิตครัวเรือนไทย

ในช่วงเวลาที่สังคมไทยกำลังตั้งคำถามต่อทิศทางการเมืองและการพัฒนาประเทศ พรรคปวงชนไทย ในฐานะพรรคการเมืองเกิดใหม่ เสนอชุดแนวคิดและนโยบายที่มุ่งเน้น “ประชาประโยชน์” เป็นศูนย์กลาง โดยให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานราก ความมั่นคงในชีวิตของประชาชน และการลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยอย่างเป็นรูปธรรม
นายวิทยา ติรณะประกิจ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ บัตรชมพู เบอร์ 23 พรรคปวงชนไทย เปิดเผยว่า พรรคปวงชนไทยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาปากท้องและความเสี่ยงในชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นอันดับแรก โดยนำเสนอนโยบายที่ออกแบบจากข้อเท็จจริงทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่ใช่เพียงคำสัญญาทางการเมือง
ตัวอย่างนโยบายสำคัญที่พรรคปวงชนไทยนำเสนอ
1) นโยบาย “SME ติดจรวด”
มุ่งยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ ผ่านมาตรการลดต้นทุน เพิ่มสภาพคล่อง และเปิดโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนอย่างเป็นธรรม รวมถึงการลดภาระค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มและต้นทุนแฝงที่ทำให้ SME ไทยเสียเปรียบในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน
2) นโยบายเพิ่มสิทธิประชาชนด้านการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของครอบครัวไทย พรรคเสนอการขยายกลไกการคุ้มครองให้ประชาชนได้รับการดูแลเมื่อประสบอุบัติเหตุ ทั้งในด้านค่ารักษาพยาบาลและเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต โดยยืนยันว่าไม่ตัดสิทธิในระบบหลักประกันเดิม และไม่เพิ่มภาระงบประมาณรัฐในระยะยาว
3) นโยบาย “บัตรทองน้องหมาแมว”
สะท้อนการมองคุณภาพชีวิตครัวเรือนไทยอย่างรอบด้าน โดยเสนอระบบดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดของครอบครัว และส่งเสริมสุขภาวะของสัตว์เลี้ยงควบคู่กับสุขภาพของคนในบ้าน
นายวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่า นโยบายของพรรคปวงชนไทยไม่ได้มองประชาชนเป็นเพียงผู้รับความช่วยเหลือ แต่เป็น “พลังหลักของประเทศ” ที่ควรได้รับระบบเศรษฐกิจและสวัสดิการที่เป็นธรรม โปร่งใส และยั่งยืน
พรรคปวงชนไทยยืนยันจุดยืนในการเป็นพื้นที่ทางการเมืองของแนวคิดใหม่ การเมืองเชิงนโยบาย และการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ