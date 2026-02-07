“ทนายน้ำมนต์” จับตาซื้อเสียง ส่งตัวแทนร่วมจับทุจริต ยอมรับกระแสดีคะแนนนิยมนำโด่ง ขอเลือกคนดีไปทำหน้าที่ในสภา

วันนี้(7 ก.พ.)วันสุดท้ายของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งใหญ่ ก่อนมีการเลือกตั้งใหญ่วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ นี้ พรรคการเมืองหรือผู้สมัครต่างงัดกลยุทธ์เพื่อกระบวนการติดสินใจสุดท้ายก่อนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ล่าสุด “ทนายน้ำมนต์” หรือนางสาวณัฐกัญญ์ภา อภิญญ์มณีณัฐ ผู้สมัคร สส.ไทยสร้างไทย “เบอร์ 11” กทม.เขตเลือกตั้งที่ 18 ออกมาขอคะแนนเสียงโดยระบุว่า โค้งสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้ง ได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่ โดยคะแนนนิยมในโค้งสุดท้ายพลิกนำโด่ง จากปัจจัยตัวแปรลงพื้นที่ประชาชนอย่างหนักโดยใช้กลยุทธ์ขึ้นปราศรัยบนรถโมบายขนาดใหญ่พบปะพี่น้องประชาชนตลอดเส้นทางโดยใช้เทคนิคการหาเสียง โดยให้ “บอกต่อ” ทำให้เกิดกระบวนการตัดสินใจหันไปเทคะแนนให้แก่นางสาวณัฐกัญญ์ภา อภิญญ์มณีณัฐ เบอร์ 11 ประกอบกับตัวแปรหลัก แม้มีผู้สมัครในพื้นที่หลายพรรคการเมือง ซึ่งตนเองได้ขยันหาเสียงลงพื้นที่อย่างหนักในการพบปะพี่น้องประชาชน จึงคาดมีโอกาสสูงที่ล้มแชมป์เก่า ได้
นางสาวณัฐกัญญ์ภา กล่าวอีกว่า การลงพื้นที่หาเสียงเป็นวันสุดท้ายในการขอโอกาสพ่อแม่พี่น้องในการขอทำหน้าที่ในสภา ผลักดันให้เป็น สส. ผู้หญิงมีความสามารถเท่าผู้ชาย พื้นที่นี้ต้องการความเปลี่ยนแปลง เรามา “ร่วมกันกำหนดอนาคตของประเทศ” “ร่วมกันกำหนดทิศทางของประเทศ” ขอให้พี่น้องประชาชน คนละสิทธิ์ คนละหนึ่งเสียง ในระบอบประชาธิปไตย กราบขอโอกาสพี่น้องประชาชน เขตมีนบุรี แขวงแสนแสบ เขตลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว และเขตหนองจอก แขวงโคกแฝด แขวงลำผักชี แขวงลำต้อยติ่ง ช่วยกันเทคะแนนเสียงให้ ลูกหลานของท่าน
“ขอย้ำว่า เมื่อเข้าคูหาแล้ว ได้รับบัตรจากเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งสีเขียว ให้ “กาเบอร์ 11” เลือกคนทำงาน มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์การเมือง ต้องช่วยกันเลือก ทนายน้ำมนต์ เบอร์ 11 ส่วน สส.บัญชีรายชื่อบัตรสีชมพู กาเบอร์ 48”นางสาวณัฐกัญญ์ภา กล่าว
นางสาวณัฐกัญญ์ภา กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ข่าวเสียงร่ำลือกลิ่นตุๆ ว่า ถึงความไม่ชอบมาพากลในการโกงการเลือกตั้ง มีการแจกเงินซื้อเสียงเลือกตั้งกันแล้ว ไม่แน่ใจว่า กกต. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เคลื่อนที่เร็วไปตรวจสอบหรือไม่ แต่ตนจะส่งตัวแทนไปเกาะลงพื้นที่ทำหน้าที่ร่วมกัน โดยจับผู้สมัครหรือหัวคะแนนในการแจกเงินซื้อเสียงในการทุจริตการเลือกตั้ง เรียนพี่น้องประชาชน อย่าไปกาให้ผู้ที่ทุจริตการเลือกตั้ง เป็นการสนับสนุนการทุจริตการเลือกตั้ง ใครให้เงิน รับไว้ แต่อย่าไปกาให้ ช่วยกันกา ผู้สมัคร สส.เขต เบอร์ 11 ให้ถล่มทลาย