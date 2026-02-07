พรรคโอกาสใหม่ ปราศรัยเดือด ปิดเวทีใหญ่ก่อนวันชี้ชะตาเลือกตั้ง “น้าตุ๋ม จตุพร” ชวนประชาชนเลือกเบอร์ 44 ให้แลนด์สไลด์ เพื่อร่วมเปลี่ยนการเมืองให้สร้างสรรค์ ไร้ทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมย้ำโอกาสใหม่ “ไม่ใช่ทางเลือก แต่คือทางรอดประเทศ”
พรรคโอกาสใหม่เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ เวทีสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้ง ณ โดมสนามกีฬาห้วยขวาง เขตดินแดง กทม. ภายใต้ธีม “พรรคโอกาสใหม่ โอกาสสำหรับคนไทยทุกคน” โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก แกนนำของพรรค พร้อมด้วยผู้สมัคร สส. กทม. และผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อ มาร่วมในเวทีปราศรัยใหญ่ครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งก่อนเริ่มเวทีปราศรัยอย่างเป็นทางการ ได้มีการแนะนำตัวผู้สมัคร สส. กทม.ทั้ง 33 เขต เพื่อเป็นการย้ำเบอร์ของผู้สมัครแต่ละเขตให้ประชาชนรับทราบ อาทิ นายแทนคุณ จิตต์อิสระ เขต 1 เบอร์ 12 , นายกรณิศ บัวจันทร์ เขต 2 เบอร์ 6 , นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เขต 6 เบอร์ 11, นายณพวุฒิ จุลไสย เขต 7 เบอร์ 12 และนางกนกนุช กลิ่นสังข์ เขต 10 เบอร์ 9
นายประภัสร์ จงสงวน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่ 3 ขึ้นเวทีปราศรัยขอคะแนนจากประชาชน โดยยืนยันว่า สิ่งที่พรรคโอกาสใหม่นำเสนอ สามารถทำได้จริง เพราะยึดหลักการบริหารนำการเมือง และเป็นพรรคการเมืองที่ยึดเรื่องความโปร่งใสเป็นสำคัญ
นายประภัสร์ ยังกล่าวถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครว่า เป็นเมืองใหญ่แต่ไม่ค่อยมีความปลอดภัย และหลายครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ก็มักจะไม่ได้รับการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และไม่ค่อยมีหน่วยงานไหนออกมารับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งในสมัยที่ตนเองเป็นผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ก็เข้มงวดกับเรื่องแบบนี้มาก เพราะต้องการให้คนไทยทุกคนมีความปลอดภัย ดังนั้น เรื่องความปลอดภัยนี้ จะเป็นเรื่องหลักที่พรรคจะเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่ 2 ปราศรัยย้ำว่า พรรคโอกาสใหม่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาด้านสังคมและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย เพื่อให้มีสวัสดิการดี การศึกษาดี สุขภาพดี สังคมมีสุข โดยปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ดังนั้นการดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญ
ดังนั้น พรรคจะเดินหน้าผลักดันให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพที่สูงขึ้น เพราะแต่ละเดือนที่ได้รับเงิน 600 , 700 หรือ 800 บาทนั้น ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยเบื้องต้นเบี้ยผู้สูงอายุจะปรับเป็น 1,200 บาทต่อเดือน และจะมีการปรับเพิ่มขึ้นทุกปี ไปจนถึง 2,000 บาท และหากพรรคโอกาสใหม่ได้เป็นรัฐบาลครบ 4 ปี จะผลักดันให้ได้ 3,000 บาทต่อเดือน
ดร.อนุสรี ทับสุวรรณ รองหัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ ในฐานะแม่ทัพกทม. ระบุว่า แม้ว่าพรรคโอกาสใหม่จะเป็นพรรคเล็กๆ แต่ก็เป็นการรวมตัวกันของคนทุกรุ่นทุกวัยที่มากด้วยประสบการณ์ และมีนักบริหารมืออาชีพจากหลากหลายสาขาอาชีพเข้าร่วมในทีม ซึ่งทุกคนล้วนเป็นคนที่มีคุณภาพและเสียสละ พร้อมย้ำว่า พรรคโอกาสใหม่ ไม่ใช่ทางเลือกใหม่ในตอนนี้ แต่เป็นทางรอดของประเทศ เพราะหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังเลือกพรรคการเมืองเดิมๆ อยู่ ก็จะเจอกับปัญหาเดิมๆ ที่ไม่ได้รับการแก้ไข
ไฮไลต์การปราศรัยในครั้งนี้ อยู่ที่การนำเสนอนโยบายของนายจตุพร บุรุษพัฒน์ หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคลำดับที่ 1 ที่ขึ้นเวทีนำเสนอนโยบายอย่างเข้มข้น ครบทุกมิติ และส่งสัญญาณถึงประชาชน เพื่อขอให้เลือกพรรคโอกาสใหม่เข้าไปบริหารประเทศ พร้อมเล่าว่า ตนเองเป็นหัวหน้าพรรคตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 และในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ก็จะครบ 88 วันในการทำหน้าที่หัวหน้าพรรค ซึ่งหากเอาเลข 88 มาหาร 2 ก็คือเบอร์ 44 ของพรรคโอกาสใหม่ ที่พร้อมจะเข้าไปทำงานบริหารประเทศอย่างมืออาชีพ
นายจตุพร ระบุว่า จากการลงพื้นที่พบปะกับประชาชนทั่วประเทศ พบว่า ประชาชนต้องการเห็นผู้สมัครของพรรคโอกาสใหม่ ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในสภาฯ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน อย่างกรณีการลงพื้นที่ในเขตดินแดง ห้วยขวาง พบว่าประชาชนพูดถึงและให้การยอมรับนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต ผู้สมัครสส. ของพรรคอย่างมาก และเปรียบนางสาวอรพินทร์เหมือนสายด่วนแห่งความหวัง เพราะหมายเลขผู้สมัครคือเบอร์ 11 ส่วนพรรคเบอร์ 44 กลายเป็น 1144 สายด่วนแห่งความหวัง
ช่วงท้ายของการปราศรัย นายจตุพร ย้ำว่า พรรคโอกาสใหม่คือพรรคที่ทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ สร้างการเมืองสีขาว ไม่มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นพรรคทางรอดของประเทศ ดังนั้นหากจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ ก็ต้องได้รับเสียงสวรรค์จากประชาชนที่มากพอ จึงอยากขอคะแนนเสียงจากประชาชนเลือกพรรคโอกาสใหม่ให้แลนด์สไลด์
สำหรับบรรยากาศก่อนปิดเวทีปราศรัย แกนนำพรรค และผู้สมัครสส. ของพรรคได้ถ่ายรูปหมู่ร่วมกับประชาชนที่ให้การสนับสนุน พร้อมชูนิ้วหมายเลข 44 ร่วมกัน เชิญชวนประชาชนไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้