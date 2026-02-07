'สุริยะ' อาจซวย! "พี่ศรี" งัดตารางบินเจ็ตหรู ปลายเดือน ม.ค.ยังบินลงพื้นที่

'ศรีสุวรรณ' จับพิรุธคำพูด "สุริยะ" อ้างใช้เครื่องบินเจ็ตหรูครั้งสุดท้าย พ.ย.68 แต่เอกสารตารางบินระบุชัด ยังบินลงพื้นที่หลังจากยุุบสภา จนถึงวันที่ 29 ม.ค.69 ส่งให้ กกต.ตรวจสอบแล้ว
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ได้ส่งเอกสารตารางการบินเครื่องบิน HS-SRJ ของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ตรวจสอบโดยเฉพาะช่วงเดือน ธ.ค.68-ม.ค.69 ซึ่งขัดแย้งกับคำชี้แจงของนายสุริยะ ที่อ้างว่าใช้เครื่องบินครั้งสุดท้ายเมื่อเดือน พ.ย.2568 จึงไม่เกี่ยวข้องกับการขนเงินไปใช้เพื่อการเลือกตั้งแต่อย่างใด
นายศรีสุวรรณ กล่าวว่ากรณีดังกล่าว นายสุริยะ ได้ออกมาชี้แจงยอมรับว่า ซื้อเครื่องบินจากนายเบน สมิธ จริง มูลค่ารวมกว่า 862 ล้านบาท โดยถือครองสัดส่วนมูลค่า 30 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นของคนในครอบครัว โดยซื้อเครื่องบินมาในเดือน ส.ค.2567 และใช้ทำภารกิจต่างๆ ในระหว่างดำรงตำแหน่ง รมว.คมนาคม และใช้ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือน พ.ย.2568 เท่านั้น
แต่เมื่อตรวจสอบตารางการบินของเครื่องบิน HS-SRJ ที่จอดอยู่ ณ สนามบิน MJet ดอนเมือง ลำดังกล่าวปรากฎว่า หลังยุบสภาฯ และมีการหาเสียงเลือกตั้งช่วงเดือน ธ.ค.2568 - ม.ค.2569 พบว่าเครื่องบินลำดังกล่าวยังมีการบินไปยังสนามบินต่างๆ หลายครั้งจากสนามบินดอนเมือง อาทิ วันที่ 14 ธ.ค.68, 25 ธ.ค.68, 14 ม.ค.69 และ 29 ม.ค.69 ฯลฯ ซึ่งขัดแย้งต่อคำพูดของนายสุริยะที่อ้างว่าใช้เครื่องบินลำดังกล่าวครั้งสุดท้ายเมื่อเดือน พ.ย.2568 โดยสิ้นเชิง
นายศรีสุวรรณ ระบุว่าประเด็นคำถามคือ มีการใช้เครื่องบินลำดังกล่าวเพื่อเดินทางหาเสียงเลือกตั้งและขนสัมภาระต้องห้ามไปด้วยหรือไม่ เนื่องจากสนามบิน MJet ดอนเมืองยังคงมีการจัดทำประตูลับ ที่สามารถใช้เป็นช่องทางขนของต้องห้ามเข้า-ออกได้ โดยไม่ต้องผ่านเครื่องสแกนตรวจจับของสนามบินได้ ซึ่งเคยมีคนร้องเรียนเรื่องดังกล่าวไปแล้ว ไม่ทราบว่าตรวจสอบกันไปถึงไหนแล้วด้วย ด้วยเหตุนี้ องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จึงนำพยานหลักฐานดังกล่าวส่งไปให้ กกต.เพื่อตรวจสอบเรื่องดังกล่าวว่าเป็นจริงตามที่เพจ CSI LA ระบุหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมายต่อไป