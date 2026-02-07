หรือจะ 2 มาตรฐานกับอาเจ็ก ? ท้า “ปชน.”ประกาศชัดไม่จับมือ พท.ย้ำแคมเปญ มีเรา ไม่มีเทา หลัง “สุริยะ ซื้อเครื่องบินจาก “เบน สมิธ”

วันนี้(7 ก.พ.)รศ.ธนพร ศรียากูล นักวิเคราะห์การเมือง แสดงความเห็นต่อสถานการณ์การเมือง มองข้ามช็อตหลังการเลือกตั้งว่า
เมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้น ก็ต้องเดินหน้าเจรจาจัดตั้งรัฐบาล โดยหากพรรคภูมิใจไทยได้อันดับ 1 โอกาสจัดตั้งรัฐบาลจะเปิดกว้าง เนื่องจากไม่มีเงื่อนไขซับซ้อนในการร่วมรัฐบาล แต่หากได้อันดับ 2 นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค ได้แสดงความเป็นสุภาพบุรุษ ประกาศจุดยืนชัดเจนแล้วว่า จะให้พรรคอันดับ 1 เป็นผู้พยายามจัดตั้งรัฐบาลก่อน หากไม่สำเร็จจึงเป็นลำดับถัดไป
รศ.ธนพร ระบุว่า หากพรรคประชาชนได้อันดับ 1 ควรเจรจากับพรรคภูมิใจไทยก่อน พรรคประชาชนควรประกาศตั้งแต่ตอนนี้ว่าจะไม่จับมือกับพรรคเพื่อไทย เพราะพรรคประชาชนเคยชูแคมเปญ มีเรา ไม่มีเทา มาโดยตลอด และก่อนหน้านี้ก็ประกาศไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคกล้าธรรมแล้ว
ที่ผ่านมาประเด็นที่ถูกตั้งคำถามกับพรรคเพื่อไทยมีหลายเรื่อง ตั้งแต่ข้อครหาความเชื่อมโยงกับเครือข่ายทุนสีเทา ไปจนถึงกรณีของอดีตรัฐมนตรีดิจิทัลฯ ที่เกี่ยวพันคดีสแกนม่านตาแลกเหรียญดิจิทัล ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ รวมถึงกรณีผู้สมัคร ส.ส. ในบพื้นที่กาฬสินธุ์ที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงเครือข่ายพนันออนไลน์
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดในขณะนี้ คือกรณีที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ซื้อเครื่องบินต่อจากนายเบน สมิธ ซึ่งถูกระบุว่าเกี่ยวพันเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชา โดยมีข้อสงสัยว่าอาจเชื่อมโยงเส้นทางการเงินกับกลุ่มทุนสีเทาของนายยิม เลียก อีก
รศ.ธนพร กล่าวว่า หากพรรคประชาชนต้องการยืนยันเรื่อง มีเรา ไม่มีเทา จริง พรรคเพื่อไทยควรเป็นหนึ่งในพรรคแรก ๆ ที่ต้องถูกตัดออกจากสมการจัดตั้งรัฐบาล มิฉะนั้นอาจถูกตั้งคำถามว่าเป็นเพียงกลยุทธ์หาเสียง
“ถ้ายังยืนยันคำว่า มีเรา ไม่มีเทา ก็ต้องแสดงจุดยืนให้ชัด หรือจะตีมึน เพราะนายสุริยะ เป็นอาเจ็กของนายธนาธร ก็สุดแล้วแต่ และหากสุดท้ายยังร่วมกันตั้งรัฐบาล ประชาชนก็ย่อมตั้งคำถามได้ว่า คำขวัญดังกล่าวเป็นเพียงวาทกรรมเพื่อคะแนนเสียงเท่านั้น” รศ.ธนพร กล่าว