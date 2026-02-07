“ชัยวุฒิ” เศร้า! กังขา ปชป.เปลี่ยนไป หากจับขั้วส้ม-แดง รวมหัวกันแก้ รธน.บ้านเมืองพังชาติวิกฤตแน่

“ชัยวุฒิ” กังขา ปชป. ส่อจับขั้วส้ม-แดง ถามถ้าไปขับเคลื่อนเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ ประเทศจะเป็นอย่างไร อีกคนหนึ่งอยากล้มล้าง อีกคนหนึ่งขายชาติ อีกคนไม่เอาทหาร ขายฝันไปวันๆ ประเทศไปไม่ได้ บ้านเมืองมีวิกฤตแน่นอน
วันที่ 7 ก.พ. เวลา 07.19 น. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ (เบอร์ 35) และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และนายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก ที่ปรึกษานโยบายเศรษฐกิจ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 นำทีมพรรครักชาติ ประกอบด้วย ผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อ รวมถึงคณะกรรมการบริหารพรรค ประกอบพิธีบวงสรวงศาลพระพิฆเนศ ณ ที่ทำการพรรครักชาติ เพื่อขอพรให้ประสบความสำเร็จ และขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งในช่วงท้ายหลังจบพิธีการ 2 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติ ได้ร่วมกันกรวดน้ำคว่ำขัน เพื่อแสดงเจตจำนงแน่วแน่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองประเทศ และขจัดจัดกลุ่มคนที่คิดร้ายต่อบ้านเมือง
นายชัยวุฒิ กล่าวถึงทิศทางการเมืองไทยก่อนเลือกตั้ง ระบุว่า คนรุ่นใหม่อย่างพวกเราพรรครักชาติต้องการเข้ามาเปลี่ยนแปลงการเมือง ไม่ได้ขัดขวางการเปลี่ยนแปลง แต่ต้องการร่วมกันทำให้บ้านเมืองเดินหน้าอย่างมั่นคง ปลอดภัย และทำให้ประชาชนอยู่ด้วยความสุขโดยไม่แตกแยก ขณะนี้มีพรรคการเมืองหนึ่งที่ประกาศอุดมการณ์แน่วแน่ ชัดเจนแม้แต่บนเสื้อยังเขียนว่าคิดถึงการปฏิวัติฝรั่งเศส ล้มล้างการปกครอง แล้วพรรคแบบนี้จะเปลี่ยนประเทศให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้อย่างไร
พร้อมกล่าวถึงพรรคการเมืองที่ประกาศต่อสู้การทุจริตและทุนสีเทา แต่เลือกตรวจสอบเฉพาะฝ่ายตรงข้าม ไม่แตะบุคคลหรือเครือข่ายที่ถูกมองว่าอยู่ฝ่ายเดียวกัน จึงสะท้อนว่าไม่ได้มองปัญหาทุจริตอย่างรอบด้าน และอาจนำไปสู่ความวุ่นวายและความแตกแยกของประเทศในที่สุด
“อาเจ่กซื้อเครื่องบินด้วยเงินทุนเทาจากกัมพูชาไม่เคยพูดถึง นายใหญ่นายน้อยก็เกี่ยวข้องกับทุนเทาไม่เคยพูดถึง เพราะอะไรครับ เพราะเป็นพวกเดียวกัน แล้วมันจะแก้ปัญหาเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นได้ยังไงครับ คุณยังไม่เห็นปัญหาที่แท้จริงของการทุจริต สุดท้ายคนเหล่านี้ก็จะมารวมกัน ทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย ประเทศแตกแยกอย่างแน่นอน” นายชัยวุฒิกล่าว
นายชัยวุฒิยังกล่าวถึงอีกพรรคการเมืองที่เคยเป็นรัฐบาลว่า มีประวัติการทุจริตคอร์รัปชัน และย้ำว่า “นายใหญ่” ยังมีความเกี่ยวข้องกับพรรคดังกล่าวในทุกจุด พร้อมกล่าวหาว่าที่ผ่านมาไม่ใช่เพียงปัญหาโกง แต่ยังทำให้เกิดปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชาและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เคยขอโทษประชาชน โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ชายแดน ทั้งยังตั้งคำถามว่าพรรคการเมืองอีกฝั่งหนึ่งไม่เคยพูดถึงประเด็นนี้ เพราะมุ่งจับมือจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
“ถามว่าวันนี้ 'นายใหญ่' ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคนี้จริงๆ เหรอครับ เขาเกี่ยวข้องกับพรรคในทุกๆ จุดเลยครับ ทุกๆ คนคือคนของเขา ไม่เกี่ยวข้องตรงไหน เอาปากกามาวงได้เลยครับ... ไม่มี” หัวหน้าพรรครักชาติกล่าว
หัวหน้าพรรครักชาติยังกล่าวถึงพรรคสีฟ้าที่ประกาศทวงคืนคะแนนเสียงจากภาคใต้ โดยตั้งคำถามว่าประชาชนภาคใต้เห็นด้วยหรือไม่ และชี้ว่า ที่ผ่านมาเคยต่อสู้กับระบอบทักษิณมาอย่างยาวนาน แต่ปัจจุบันกลับไม่พูดถึงประเด็นดังกล่าว ที่สำคัญ วันนี้ถ้า ส้ม-แดง-ฟ้า จับมือกัน แล้วไปขับเคลื่อนเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ ประเทศจะเป็นอย่างไร อีกคนหนึ่งอยากล้มล้าง อีกคนหนึ่งขายชาติ อีกคนไม่เอาทหาร ขายฝันไปวันๆ มาจับมือกันเป็นรัฐบาลแล้วจะแก้รัฐธรรมนูญ ประเทศไปไม่ได้ บ้านเมืองมีวิกฤตแน่นอน
นายชัยวุฒิยังกล่าวถึงพรรคสีน้ำเงินว่าเป็น “พรรคประโยชน์นิยม” และเรียกร้องให้แสดงจุดยืนให้ชัดเจน เพราะที่ผ่านมาเกิดปัญหาหลายเรื่องจนประชาชนไม่ไว้วางใจ อีกทั้งยังวิจารณ์ถึงกรณีที่ต้องการมาดึงคะแนนเสียงจากฐานเดิมของ “ลุงตู่” แต่กลับสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญปราบโกง
“วันนี้คุณพยายามจะดึงคะแนนของ ‘ลุงตู่’ แต่คุณกลับไปพูดว่า เห็นชอบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญปราบโกงของลุงตู่ ใครก็รับไม่ได้ครับ มันไม่มีอุดมการณ์ที่มีความชัดเจน” นายชัยวุฒิกล่าว
นายชัยวุฒิกล่าวยืนยันจุดยืนของพรรครักชาติว่า ”พรรครักชาติ“ ตัวตึงหลังตรง ตรงไปตรงมา ไม่เห็นชอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญปราบโกงต้องคงอยู่ พร้อมประกาศแนวทางทำการเมืองที่ยึดความถูกต้อง “ไม่โกง ไม่เทา ไม่เกาหลัง ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง” ทำการเมืองเพื่อคนรุ่นใหม่ คนที่มีอุดมการณ์ เพื่อเปิดทางให้คนรุ่นใหม่และผู้มีอุดมการณ์เข้ามาทำงานการเมือง โดยเชิญชวนประชาชนร่วมกันสร้างพลังการเปลี่ยนแปลง ให้การเมืองมี “น้ำดี” เข้าไปแทน “น้ำเสีย” และร่วมกันเปลี่ยนประเทศให้มั่นคง เข้มแข็ง เพื่อคนไทยทุกคน
“มาช่วยกันรักชาติ เพราะรักชาติไม่ใช่แค่เพียงคำพูด เรามาสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน ให้การเมืองดี ให้มี ‘น้ำดี’ เข้ามาไล่ ‘น้ำเสีย’ ในการเมือง และผมเชื่อว่าพวกเราสามารถเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองนี้ให้ดีขึ้นได้ครับ” นายชัยวุฒิ หัวหน้าพรรครักชาติ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี กล่าวทิ้งท้าย