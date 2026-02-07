“พิพัฒน์” ควง "ชลัฐ" ปิดเวทีปราศรัยพัทลุง ชูสะพาน–สนามบิน ทวงคืน 30 ปีโอกาสคนใต้ มั่นใจกวาดครบ 3 เขต

“พิพัฒน์” ควง "ชลัฐ" ลูกชาย ปิดเวทีปราศรัยพัทลุง มั่นใจภูมิใจไทย ยกทั้ง 3 เขต ชูสะพาน–สนามบิน ทวงคืน 30 ปีโอกาสคนใต้ กระแสตอบรับคึกคัก
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 6 ก.พ 69 บรรยากาศเวทีปราศรัยพรรคภูมิใจไทยที่จังหวัดพัทลุงเต็มไปด้วยความคึกคักและพลังจากพี่น้องประชาชน โดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำภาคใต้ และ นายชลัฐ รัชกิจประการ พรรคภูมิใจไทย ขึ้นเวทีประกาศจุดยืนชัด พร้อมย้ำความเป็นลูกหลานคนพัทลุง มั่นใจสามารถ “ยกจังหวัด” คว้า ส.ส. ครบทั้ง 3 เขต ด้วยนโยบายที่ทำได้จริงและ ตรงความต้องการของพี่น้องชาวพัทลุง
นายชลัฐ รัชกิจประการ เปิดเวทีด้วยการเล่าถึงการพบกับ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ก่อนย้ำความภาคภูมิใจที่เลือกกลับมาหาพี่น้องชาวพัทลุง เพราะนี่คือบ้านเกิด และเป็นพื้นที่ที่พรรคภูมิใจไทยเริ่มต้นสร้างตัว พร้อมตอกย้ำว่า “สาขาแรกของพรรคอยู่ที่พัทลุง” สะท้อนสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นตลอด 17 ปีที่ผ่านมา จากพรรคเล็กสู่พรรคที่พร้อมเป็นแกนนำรัฐบาล
นายชลัฐ กล่าวต่อว่า ผลกระทบจากเกมการเมืองที่ผ่านมา ซึ่งทำให้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่าง “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” ต้องชะงัก พร้อมยืนยันว่า พรรคภูมิใจไทยยึดหลักทำงานเพื่อปากท้องประชาชน ไม่ขายฝัน และไม่เล่นการเมืองบนความเดือดร้อนของประชาชน ถ้าได้มี โอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โครงการนี้ได้กลับมาแน่
นอกจากนี้ ยังตอบโต้เสียงวิจารณ์เรื่องนโยบาย โดยย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยมี “ทีมนักบริหารมืออาชีพ” ระดับประเทศ ครบทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และความมั่นคงการปกป้องอธิปไตยของชาติ พร้อมยืนยันว่าแม้ นโยบายอาจไม่มาก แต่ทุกนโยบาย ทำได้จริง เห็นผลลัพธ์ พูดแล้วทำแน่นอน
ด้าน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ กล่าวประกาศเดินหน้า โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา–พัทลุง โดยย้ำชัดว่าโครงการไม่ได้ถูกยกเลิกตามที่มีการบิดเบือน แต่ล่าช้าเพราะการยุบสภาก่อน และเปิดเผยว่า ทางธนาคารโลก ได้สนับสนุนงบเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาแหล่งอนุบาลปลาโลมาอิรวดี ที่อยู่ในทะเลสาบสงขลา ควบคู่กับการก่อสร้างสะพาน จะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุง พร้อมยืนยันว่าเมื่อจัดตั้งรัฐบาลเสร็จ จะนำโครงการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทันที
นายพิพัฒน์กล่าวต่อว่า อีกหนึ่งความหวังคือ โครงการสนามบินจังหวัดพัทลุง โดยระบุว่าเป็นความฝันของคนเมืองหนังโนรา พร้อมขอโอกาสจากประชาชนให้พรรคภูมิใจไทยได้ ส.ส. ครบทั้ง 3 เขต ทั้ง น.อ.ดร.อธิคุณ คงมี เขต 1,นายวรท เทอดวีระพงศ์ เขต 2, นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เขต 3 เพื่อเป็นตัวแทน เข้าสภาฯ ตั้งกระทู้จี้รัฐบาล เพื่อสามารถดันโครงการเข้าสู่ ครม. อย่างเร่งด่วน
ตลอดการปราศรัย เสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างอบอุ่นและคึกคัก สะท้อนความเชื่อมั่นต่อนโยบาย “พูดแล้วทำพลัส” และแนวคิด “ทวงคืน 30 ปีที่สูญหายของชาวใต้” ที่มุ่งนำโอกาส การพัฒนา และความรุ่งเรืองกลับคืนสู่พัทลุงและภาคใต้อย่างยั่งยืน
ตอนท้ายนายพิพัฒน์ เชิญชวนประชาชน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ เข้าคูหาเลือกพรรคภูมิใจไทย เลือก ส.ส. ครบทั้ง 3 เขต เพื่อเปลี่ยนพัทลุงให้รุ่งเรือง และสร้างอนาคตที่มั่นคงให้ลูกหลานคนใต้