“หน.เอกสิทธิ์“นำผู้สมัคร "ปวงชนไทย" จูงน้องหมูเด้ง เดินออกกำลังสวนลุมฯ ขอคะแนนคนรักสัตว์เทใจให้เบอร์ 23

ฟิตไปให้สุด! “หน.เอกสิทธิ์“นำผู้สมัครพรรคปวงชนไทย จูงน้องหมูเด้ง เดินออกกำลังสวนลุมฯ ขอคะแนนคนรักสัตว์เททั้งใจให้เบอร์ 23
วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 6.00น. เป็นอีกหนึ่งพรรคที่ทำงานเต็มที่ ใช้เวลาจนถึงวินาทีสุดท้ายในการรณรงค์หาเสียงขอคะแนนจากพี่น้องประชาชน ก่อนถึงวันเลือกตั้ง โดยเช้าวันนี้
นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทย ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ หมายเลข 23 นำคณะผู้สมัคร สส.กทม.ทั้ง 24 เขต และผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ร่วมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กราบขอพรให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ ก่อนจะพาน้องๆ เดินออกกำลังกายโดยรอบสวนลุมพินี และทักทายขอคะแนนพี่น้องประชาชน ที่มาเดินและวิ่งออกกำลังกายในช่วงเช้าวันหยุด ซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง
โดยหัวหน้าอาร์ท เอกสิทธิ์ ได้พาน้อง “หมูเด้ง” สุนัขพันธุ์เชาเชา สีดำขนฟูๆ มาเดินออกกำลังกายหาเสียงที่ สวนลุมพินีด้วย สร้างความชื่นชอบให้กับประชาชนที่มาวิ่งและเดินออกกำลังกายเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกัน ผู้สมัครสส.ของพรรคปวงชนไทย ก็ได้พาน้องสุนัขสัตว์เลี้ยงคู่ใจมาเดินออกกำลังกายที่สวนลุมพินีด้วย บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
นายเอกสิทธิ์ ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้คนไทยเป็นคนที่รักสัตว์มาก เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเป็นสมาชิกในครอบครัว ซึ่งภาระค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูง นโยบายบัตรทองเพื่อน้องหมาแมวของพรรคปวงชนไทยต้องการอยากจะดูแลเจ้าของลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาล ซึ่งจะมีการเปิดลงทะเบียนฝังชิพและมอบบัตรทองให้ โดยจะได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนและทำหมันฟรี ผ่านคลินิกสัตวแพทย์ชุมชน รวมถึงมีการจัดโซนนิ่ง สร้างศูนย์รับฝากเลี้ยงสุนัขและแมวหากเจ้าของต้องไปทำงานที่อื่นเป็นการลดภาระจัดระเบียบปัญหาประชากรสุนัขและแมวจรจัด เมื่อเจ้าของภาระไม่สูงมากก็สามารถเลี้ยงต่อได้ ไม่ต้องนำสัตว์ไปปล่อยทิ้ง
นอกจากนี้ นายเอกสิทธิ์ ฝากถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้จัดการเลือกตั้งให้ได้มาตรฐาน โปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรม ขอให้ปราบปรามและป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกพรรคการเมือง
พร้อมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองกำหนดอนาคตของประเทศไทยด้วยกัน
“วันนี้หากเลือกแบบเดิมก็จะเป็นเหมือนเดิม จึงขอโอกาสพรรคปวงชนไทย หมายเลข 23 เข้ามาแก้ปัญหาปากท้องเศรษฐกิจ ดูแลคนทำงานแรงงานทั้งในและนอกระบบ ถึงเวลาอวสานหนี้ เพิ่มรายได้ให้คนไทย สู้แล้วรวยทั้งประเทศได้ทันที มั่นใจ พรรคปวงชนไทย ตัวจริงทำเป็นล้านเปอร์เซ็นต์” นายเอกสิทธิ์ ย้ำ