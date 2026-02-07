“มาร์ค” หาเสียงทิ้งทวนปล่อยรถแห่ 3 สาย ประกาศขอคุมเกมรัฐบาลสร้างการเมืองสุจริต เป็นทางรอดที่ปลอดภัยของประชาชน

“มาร์ค” ปิดหาเสียงสุดท้าย ประกาศพร้อมทุกบทบาทย้ำเป้าหมายขอคุมเกมรัฐบาล สร้างหลักประกันการเมืองสุจริต หากไม่ได้ พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบเต็มที่เดินหน้ารถแห่ 3 สาย ทิ้งทวนรวมพลังที่เมกา บางนา ตอกย้ำ “ประชาธิปัตย์กลับมาแล้ว เป็นทางรอดที่ปลอดภัยของประชาชน”
วันนี้( 7 กุมภาพันธ์ 2569 )พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค นำทีมแกนนำและสมาชิกพรรคเข้าสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพรรค เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มกิจกรรมรณรงค์หาเสียงวันสุดท้าย
นายอภิสิทธิ์ ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางของพรรคหลังการเลือกตั้ง โดยระบุว่า เป้าหมายหลักของประชาธิปัตย์คือการขอโอกาสจากประชาชนเพื่อเข้าไป "คุมเกมในรัฐบาล" เพื่อเป็นหลักประกันว่ารัฐบาลชุดใหม่จะโปร่งใสและปราศจากการทุจริต
นายอภิสิทธิ์ ยืนยันถึงความพร้อมในการทำหน้าที่ "ฝ่ายค้าน" หากเสียงสนับสนุนไม่เพียงพอ โดยเน้นย้ำว่าสถานะใดก็ไม่สำคัญเท่ากับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ พร้อมประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ว่า ประชาธิปัตย์ไม่ไปไหน กลับมาแล้ว แล้วก็อยู่พร้อมทำหน้าที่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
“ผมก็ยังเชื่อมั่นว่าประชาชนจะให้โอกาสเรา เติมพลังเรา ให้เป็นผู้คุมเกมรัฐบาล นั่นหมายถึงว่ารัฐบาลที่มีเราร่วม ก็จะทำให้พี่น้องมั่นใจ ว่าเรามีทางรอดที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนแล้ว ปลอดภัยจากการโกง จากความจน จากความเหลื่อมล้ำ จากความขัดแย้ง จากปัญหาภายนอกทั้งหมด
แต่ว่าในกรณีที่ไม่ได้เป็นรัฐบาล เราก็ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน ตรวจสอบเต็มที่ แล้วก็ตัวผมเอง เมื่อทางพรรคบอกว่าจะยังไงก็ตาม ต้องการให้ผมทำงานต่อ ผมก็ยืนยันว่าแม้อยู่คนเดียว ถ้ามีใครมาโกงกินทุจริต ผมก็เต็มที่ เพราะฉะนั้น อยากให้มั่นใจว่าประชาธิปัตย์กลับมาแล้ว แล้วก็อยู่ต่อไปคู่กับพี่น้องประชาชน แล้วก็จะทำหน้าที่ดีที่สุดครับ สถานะใดก็ตาม เราคือทางรอดที่ปลอดภัยของทุกคนครับ" นายอภิสิทธิ์ กล่าว
นายอภิสิทธิ์ฝากข้อความถึงประชาชนทั่วประเทศ ให้พิจารณาตัดสินใจบนพื้นฐานของความถูกต้อง พร้อมเชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและลงประชามติอย่างพร้อมพรียงกัน โดยย้ำให้ยึดมั่นในหลักการ "การเมืองสุจริต" ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง เพราะเชื่อว่านี่คือรากฐานที่สำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่เศรษฐกิจและสังคมที่ดีในอนาคต
สำหรับขบวนรถแห่ในวันนี้ แบ่งออกเป็น 3 สายสำคัญ ได้แก่
1. สายกรุงเทพฯ ชั้นใน นำโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
2. สายกรุงเทพฯ ชั้นนอก นำโดย นายกรณ์ จาติกวณิช
3. สายฝั่งธนบุรี นำโดย ดร.การดี เลียวไพโรจน์
โดยขบวนทั้งหมดจะมุ่งหน้าไปบรรจบและรวมตัวกันเพื่อพบปะพี่น้องประชาชนครั้งใหญ่ในช่วงเวลา 12.00 น. ณ ศูนย์การค้าเมกา บางนา ก่อนที่จะปิดฉากการหาเสียงอย่างเป็นทางการ