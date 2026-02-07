พรรคไทยก้าวใหม่ จัดเต็มขึ้นจอ LED–บิลบอร์ด 39 จุดทั่วกรุงเทพฯ ย้ำโค้งสุดท้าย “เลือกเบอร์ 49” ชูธงเปลี่ยนการศึกษาไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการหาเสียงของ พรรคไทยก้าวใหม่ ในช่วงโค้งสุดท้ายเป็นไปอย่างเข้มข้น โดยพรรคได้เดินหน้าใช้กลยุทธ์การสื่อสารครบทุกมิติ ทั้งการลงพื้นที่พบประชาชน การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียของพรรค และการโฆษณาผ่านจอ LED และจอดิจิทัลบิลบอร์ดในพื้นที่สำคัญทั่วกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดทั่วประเทศ
โดยพรรคได้ขึ้นจอ LED และบิลบอร์ดดิจิทัล รวม 39 จุดทั่วกรุงเทพฯ ตอกย้ำหมายเลขพรรค บัตรสีชมพู เบอร์ 49 พร้อมสโลแกน “เลือกเบอร์ 49 พรรคไทยก้าวใหม่ ก้าวใหม่ให้ไทยสตรอง” และชูนโยบายหลัก “เปลี่ยนการศึกษาไทย” เป็นหัวใจสำคัญในการสื่อสารกับประชาชนช่วงก่อนวันเลือกตั้ง
การสื่อสารผ่านจอ LED ครั้งนี้ เน้นพื้นที่เศรษฐกิจ ย่านธุรกิจ แยกสำคัญ และเส้นทางคมนาคมหลัก เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง สะท้อนความพยายามของพรรคในการเร่งสร้างการจดจำหมายเลขพรรคและแนวนโยบายหลักในช่วงเวลาสำคัญที่สุดของการตัดสินใจทางการเมือง
สำหรับ จอ LED และดิจิทัลบิลบอร์ดของพรรคไทยก้าวใหม่ทั้ง 39 จุดในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
1.ทางด่วนเฉลิมมหานคร ท่าเรือ–บางนา
2.ทางด่วนเฉลิมมหานคร เลียบทางด่วนพระราม 4–บ่อนไก่
3.สามเหลี่ยมดินแดง
4.อโศก–สุขุมวิท
5.รัชดาภิเษก (ห้วยขวาง)
6.สาทร
7.QNSCC–พระราม 4 คลองเตย
8.สุขุมวิท–King & I
9.อโศก–เพชรบุรี
10.ทองหล่อ
11.อโศก–สุขุมวิท 2
12.แยกรัชดาภิเษก–อโศก (FORTUNE)
13.RCA มุ่งหน้าสนามบินสุวรรณภูมิ
14.BALCONY
15.แยกมิตรสัมพันธ์
16.ดินแดง–อนุเสาวรีย์
17.สามแยกคลองเตย
18.เชิงสะพานอโศก มุ่งหน้ารัชดาภิเษก
19.ยมราช
20.สะพานไทย–เบลเยี่ยม
21.ทางลงทางด่วนอนุเสาวรีย์ฯ
22.ถนนเยาวราช
23.ทางลงทางด่วนสีลม
24.อาคารเสริมมิตร อโศก
25.พระราม 4 สะพานไทย–ญี่ปุ่น
26.รับรถจากพระราม 4 มุ่งหน้าคลองเตย (A)
27.อาคารย่านประตูน้ำ ด้าน A (ขาออก)
28.ตึก MD Clinic เลียบทางด่วนรามอินทรา
29.เกษตรนวมินทร์ มุ่งหน้าแยกเกษตร (Big Apple)
30.สี่แยกไฟแดงไปมีนบุรี
31.ถนนบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า)
32.ถนนอโศก เยื้องอาคาร GMM Grammy (มศว.)
33.อาคารมีสุข เรสิเดนซ์ (แยกพงษ์เพชร)
34.ถนนพระราม 4 ทางด่วนเชื้อเพลิง แยกไทย–เบลเยี่ยม คลองเตย
35.สี่แยก อสมท. หน้า C ดินแดง มุ่งหน้ารามคำแหง
36.ถนนพัฒนาการ ซอย 22
37.อาคารจัสมินซิตี้ ถนนสุขุมวิท 23
38.สี่แยกสะพานเหลือง ถนนพระราม 4
39.สี่แยกเจริญผล ถนนพระราม 1 (บรรทัดทอง)
ทั้งนี้ พรรคไทยก้าวใหม่ย้ำว่า การสื่อสารเชิงรุกในช่วงโค้งสุดท้าย มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเห็นภาพชัดเจนถึงจุดยืนและแนวนโยบายของพรรค โดยเฉพาะการปฏิรูปและยกระดับ การศึกษาไทย ซึ่งพรรคมองว่าเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และผลักดันประเทศให้ “ก้าวใหม่” อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน