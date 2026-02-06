“สุริยะ“ มั่นใจเพื่อไทยเข้าวินอันดับ 1 เมินโพลปรามาส ลั่นทำได้จริงดีกว่าคนทำไม่เป็น

“สุริยะ“ มั่นใจ ”เพื่อไทย“ มาเป็นอันดับ 1 เมินโพลปรามาสมาเป็นอันดับ 3 หลัง 2 พรรคยังรุมสับสีแดง ขอโอกาสให้เอา “นักวิทยาศาสตร์” เป็นนายกฯ โวเป็นพรรคที่มีนโยบายดีที่สุด ลั่นทำได้แน่ ดีกว่าให้คนไม่เคยทำ-ทำไม่เป็นมาทำแทน ซัดบางพรรคลอกนโยบาย เอามาปรับชื่อ แต่ไม่โกรธ อ้อนขอให้เลือกให้ได้ 200 เสียง เพื่อไทยทำได้
วันนี้ (6 ก.พ.) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ในช่วงโค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง ที่สนามกีฬาเทพหัสดิน นายสุริยะ กล่าวเรียกเสียงจากประชานว่า ขอเสียง แดงเพื่อไทยดัง ๆ ขอเสียงพี่น้องที่อยากได้ อาจารย์เชนเป็นนายก ขอเสียงพี่น้องที่คิดว่า พรรคเพื่อไทยจะมาเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งพลังงานดีจริง ๆ ตนขอให้ไปถึงวันที่ 8 ก.พ.แบบไม่ตก ไม่แผ่ว ไม่เลย เข้าคูหากา เบอร์ 9
นายสุริยะ กล่าวอีกว่า ตนในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้ง ขอเป็นตัวแทนของพี่น้องผู้สมัครสส.เขต และ ผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ ทั้ง 500 คน มาพูดกับพี่น้องประชาชนตรงนี้ ซึ่งตนพูดไม่บ่อย นาน ๆ พูดที แต่รอบนี้ขอพูดจากใจ อย่างแรก ขอบคุณพี่น้องประชาชนจากใจจริง ขอขอบคุณทุกเสียงตอบรับ ขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณที่ยังรักพรรคเพื่อไทย ขอบคุณที่พี่น้องยังเอาความหวังในชีวิต มาฝากไว้กับพวกเรา โดยการเมืองที่ผ่านมา มันไม่ใช่เรื่องง่าย ทุกคนเจอความเหนื่อย เจอความผิดหวัง เจอคำถาม เจอความไม่แน่ใจ แต่การที่วันนี้ ทุกคนยังอยู่ตรงนี้ ยังพร้อมจะเชื่อ ยังพร้อมจะเดินทางไปกับพวกเรา
สำหรับพวกตนในฐานะนักการเมือง มันคือ เกียรติสูงสุด อยากให้พี่น้องจำคำนี้ไว้ ทุกความรัก ทุกความหวัง ทุกนโยบายที่เราประกาศไว้ เราจะทำเต็มที่ ทำให้ได้ และมั่นใจว่า เราจะมาที่ 1 ซึ่งหลายโพลที่ผ่านมา นักวิเคราะห์บอกว่า เรามาที่ 3 แต่ก็แปลก คนที่ได้โพลที่ 1 กับที่ 2 รวมทั้งกองเชียร์ ดูเขาจะอยู่กันไม่ค่อยสุข เพราะพยายามจะบอกว่า มีแค่ 2 พรรค แต่ด่าเราไม่หยุดเช้าเย็น มันแปลว่าอะไร แปลว่าจริง ๆ แล้วเขากลัวเรา กลัวว่า เราจะมาที่ 1 ซึ่งตนยังเชื่อมั่นว่า พรรคเพื่อไทยจะมาเป็นอันดับ 1 ในการเลือกตั้งครั้งนี้
นายสุริยะ กล่าวอีกว่า อย่างที่สอง ถ้าอยากได้นโยบายเพื่อไทย ต้องให้เพื่อไทยทำเท่านั้น เพราะไม่มีให้พรรคอื่นมาทำนโยบายพรรคเพื่อไทย ซึ่งตนได้ยินหลายคนพูดเหมือนกันว่า นโยบายเพื่อไทยรอบนี้ ดีที่สุด ดีกว่าทุกพรรค แต่ก็มีคนลังเล แล้วพูดต่อว่า แต่กลัวว่า เพื่อไทยจะทำไม่ได้
ตนขอพูดตรง ๆ แบบไม่ต้องเกรงใจเลยว่า กลัวเพื่อไทยทำไม่ได้ แต่ถ้าให้คนที่ไม่เคยทำ ทำไม่เป็น หรือ คนไม่เคยคิดจะทำสิ่งใหม่มาทำแทน มันยิ่งน่ากลัวกว่า เพราะถ้าไม่ใช่เพื่อไทย แล้วพี่น้องคิดว่า ใครจะทำได้ เพราะนโยบายมันคิดยาก ลอกง่าย แต่ทำยาก แต่ทำนโยบายที่ทำจริง ต้องมี 3 อย่างพร้อมกัน มีทีมที่เคยทำงานจริง, มีประสบการณ์ เข้าใจทั้งระบบราชการ กฎหมาย งบประมาณ กลไกสภา มีความละเอียด ไม่ใช่เขียนเอาหล่อ เอาเท่ เอาไว้พูดบนเวทีอย่างเดียว และบางพรรคก็เอานโยบายคล้าย ๆ กันมาปรับชื่อ ปรับคำ บางพรรคก็มีนโยบายสั้นมาก มีแค่อยู่แค่บนป้าย บางพรรคก็หยิบสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเคยวางรากฐานไว้แล้ว มาพูดเหมือนเป็นของตัวเอง แต่เรื่องนี้ตนไม่ได้โกรธ กลับดีใจด้วยซ้ำ แปลว่า นโยบายเพื่อไทยมันมาถูกทาง จนคนต้องตาม มาเป็นแถว เพราะนโยบายที่ดีที่สุด ต้องมีคนที่ทำได้จริง อยู่หลังนโยบายนั้น ซึ่งหากถามว่า พรรคเพื่อไทยทำได้หรือไม่ คำตอบอยู่ที่มีประสบการณ์ ที่เคยเป็นทั้ง รัฐบาลพรรคเดียว รัฐบาลผสม ฝ่ายค้าน ทำให้เราเห็นทุกมุม เรารู้ทุกจังหวะ เราเคยเจออุปสรรค เราเคยเจอโจทย์ยาก เราเคยโดนข้อจำกัดจริง ๆ เพราะฉะนั้น รอบนี้เราถึงออกแบบนโยบายแบบละเอียด ไม่ใช่แค่ประกาศแล้วจบ แต่คิดขั้นตอน คิดกลไก คิดการทำงานกับระบบจริง
นายสุริยะ กล่าวอีกว่า บางอย่างอาจทำไม่ครบทุกเรื่องทันใน 4 ปี เพราะมันมีข้อจำกัด มีขั้นตอน มีระบบที่ต้องแก้ แต่พี่น้องถ้าอยากให้ทำได้เร็ว ทำได้เต็ม ทำได้ครบ ต้องเลือกเพื่อไทยให้ได้ 200 เสียง เพราะนโยบายเพื่อไทย ต้องให้เพื่อไทยทำ
อย่างที่สาม ตลอด 25 ปีบนเส้นทางการเมืองของตนวันนี้ ขอนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยีเป็นนายกฯ ได้ไหม จากนั้นทำให้ประชาชนต่างตะโกนร้องว่า “นายกฯ เชน ๆ ๆ ๆ ”
นายสุริยะ กล่าวต่อว่า วันนี้โลกมันเปลี่ยน เศรษฐกิจเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน การแข่งขันเปลี่ยน โจทย์ใหม่มันไม่ใช่แค่ทำให้พออยู่ได้ ซึ่งเราจะพาให้ประเทศไทยไปไกลกว่าเดิม แล้วจะพาประเทศไปไกลด้วยความรู้ ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพราะวิทยาศาสตร์สอนเรา 3 อย่างที่ประเทศต้องการมากที่สุด มันจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น คิดบนข้อมูล ไม่ใช่ความรู้สึก แก้ปัญหาที่สาเหตุ ไม่ใช่แค่ปลายเหตุวัดผลได้ ปรับปรุงได้ ทำให้ดีขึ้นได้จริง นี่คือเหตุผลที่ตนอยากถามดัง ๆ ตรงนี้ว่า รอบนี้ ขอนักวิทยาศาสตร์เป็นนายกฯ ได้ไหม เพราะนักธุรกิจก็เคยแล้ว ทหารก็เคยแล้ว รอบนี้ขอลอง
"นักวิทยาศาสตร์" เป็นนายกฯ บ้างได้ไหม
นายสุริยะ กล่าวอีกว่า ทำไมเราต้องการนายกฯ ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ เพราะยุคนี้เป็นยุคทุกประเทศแข่งขันด้วยเทคโนโลยี ไม่มีผู้นำคนไหนเหมาะไปกว่ากับอาจารย์เชนอีกแล้ว ซึ่งเป็นคนเก่ง มีวิสัยทัศน์ มองปัญหาเป็นภาพจริง ไม่ใช่ภาพฝัน จริงใจ และที่สำคัญกล้าตัดสินใจบนเหตุผล เข้าใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และรู้ระบบราชการ รู้ว่าถ้าจะทำให้เกิด ต้องขับเคลื่อนผ่านกลไกไหน ต้องปลดล็อกตรงไหน ต้องประสานอะไร ต้องทำให้ งานเดินยังไง เพราะประเทศไม่ได้ต้องการแค่คนพูดเก่ง แต่ประเทศต้องการคนทำเป็น ต้องการผู้นำที่จัดระบบได้ ทำงานเป็นทีมได้ทำให้ความหวังของประชาชนกลายเป็นผลลัพธ์จริงได้
นายสุริยะ กล่าวทิ้งท้ายว่า วันนี้ อยากถามพี่น้องอีกครั้งว่า เวลานี้ เราต้องมีอาจารย์เชนเป็นนายกฯ แล้วหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงดัง ๆ ให้สุด ซึ่งตนมั่นใจว่า ถ้าพลังแบบนี้ เราไปถึงวันที่ 8 ได้แน่นอน และสุดท้ายนี้ ถ้ารักนโยบายเพื่อไทย เลือกเพื่อไทย ถ้าอยากให้ทำได้เร็ว ทำได้เต็ม ทำได้จริง เลือกเพื่อไทยให้ถึง 200 เสียง และถ้าอยากเห็นประเทศไทยยืนบนความรู้ เท่าทันโลก และก้าวนำอนาคต ต้องเลือกอาจารย์เชนเป็นนายกฯ เลือกพรรคเพื่อไทยให้เป็นอันดับ 1