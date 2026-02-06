"อนุทิน" แจงยังไม่เลิก MOU43 เหตุปักปันเขตแดนคืบหน้า ทั้งสองฝ่ายยอมรับ พื้นที่เคลือบแคลงสงสัยเราควบคุมไว้แล้ว

"อนุทิน" ลั่นประกาศยกเลิก MOU44 เหตุเป็นนโยบาย ภท. ปรึกษาฝ่ายกฎหมายแล้ว ส่วน MOU43 ปักปันเขตแดนคืบหน้าระดับหนึ่งแล้ว ทั้งสองฝ้ายยอมรับ ไม่มีข้อขัดแย้ง ส่วนพื้นที่สงสัยเราก็ควบคุมไว้หมดแล้ว หากคนไทยไม่ได้ประโยชน์ พร้อมปรับเปลี่ยน โวพรรคน้ำเงินโตขึ้น เชื่อกวาด สส.เกิน 150
เมื่อเวลา 20.45 น. วันที่ 6 ก.พ.ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีประกาศยกเลิก MOU44 ทันที หากได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีว่า ถือเป็นนโยบายที่พรรคภูมิใจไทยต้องการที่จะทํา เพื่อให้สิ่งที่ไม่คืบหน้าถูกยกเลิก และจะใช้วิธี เงื่อนไข กฎเกณฑ์ใหม่เข้ามาคุยเพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้
เมื่อถามว่า พรรคภูมิใจไทยได้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายเรียบร้อยแล้วใช่ นายอนุทิน กล่าวว่า" ครับ"
ถามอีกว่า MOU43 ทําไมถึงไม่ประกาศยกเลิก นายอนุทิน กล่าวว่า ตรงนั้นยังมีเรื่องของการปักปันเขตแดน ที่มีความคืบหน้ามาระดับหนึ่งแล้ว และสิ่งที่เราได้ดําเนินการภายใต้เอ็มโอยู 43 ก็เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย ไม่ได้มีข้อขัดแย้งใดๆ แต่ในส่วนที่เราเคลือบแคลงสงสัย ส่วนใหญ่เราก็เข้าไปควบคุมพื้นที่ไว้หมดแล้ว
เมื่อถามว่า ที่ผ่านมาการปะทะกับกัมพูชาทั้งสองครั้ง ทําให้ทหารและคนไทยได้รับผลกระทบสูง ยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจยกเลิก MOU43 อีกหรือ นายอนุทิน ตอบว่า มันมีสิ่งที่กําลังดําเนินการ แต่ถ้าไม่เป็นไปในแนวทางที่ไม่ป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย กับประชาชนคนไทย เราก็พร้อมที่จะต้องมีการปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยน การดําเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ
เมื่อถามต่อว่า ที่ประกาศว่าพรรคภูมิใจไทยจะโตขึ้นอีกเท่าตัว แสดงว่าคาดหวัง 150 ที่นั่งขึ้นไปใช่หรือไม่ นายอนุทิน หัวเราะ พร้อมกล่าวว่า "ผมว่ามากกว่านั้น"
เมื่อถามว่า การปราศรัยใหญ่ครั้งนี้คาดหวังอะไรบ้าง นายอนุทิน ตอบว่า ทุกครั้ง เราเป็นพรรคที่ต้องการสื่อสาร กับประชาชน ของเราตลอดเวลา เพื่อให้ได้รับทราบในเจตนารมณ์และนโยบาย พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยบริหารประเทศจะพร้อมทั้งเรื่องนโยบายและบุคลากร และพร้อมที่จะประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อไม่ให้เกิดการสะดุด
เมื่อถามว่า ทําไมบนเวทีปราศรัยพรรคภูมิใจไทยถึงไม่มีการพูดถึงนโยบายการปราบปรามการทุจริต นายอนุทิน ตอบว่า บอกแล้วว่าถ้าเลือกพรรคภูมิใจไทยเข้าไป ความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่นจะไม่มี
ถามต่อว่า ถ้าหากมีการทุจริตจากคนในรัฐบาล จะทําอย่างไร นายอนุทิน ไปตอบคําถามดังกล่าว พร้อมส่งสัญญาณมือว่าพอแล้ว
เมื่อถามต่อว่า ที่พรรคภูมิใจไทยเน้นไม่สร้างศัตรู แต่สร้างมิตรภาพ แสดงว่าสามารถจับได้กับทุกภาคทุกสีใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่าม "ผมจับมือกับทุกคนได้ถ้าเราไปในทิศทางเดียวกัน และให้เกียรติซึ่งกันและกัน พร้อมยอมรับในนโยบาย พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคเดียวที่พูดว่ายอมรับนโยบายของทุกพรรค ถ้าเชื่อว่านโยบายต่าง ๆ เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน เดี๋ยวก็จะเป็นปัญหาว่ารับกาสิโนหรือเปล่า ถ้าเป็นนโยบายที่มีความเห็นแตกแยกชัดเจน อันนี้ไม่รับ"
เมื่อถามว่า หากพรรคภูมิใจไทยได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาล คิดว่าจะสามารถ รวบรวมเสียงในสภามาไว้ในมือได้เท่าไหร่ นายอนุทิน กล่าวว่า "เรื่องพวกนี้รอวันมะรืน อีก 48 ชั่วโมงจะมาตอบ"
เมื่อถามต่อว่า พรุ่งนี้(7ก.พ.)จะเป็นวันสุดท้ายของการหาเสียงพรรคภูมิใจไทยจะมีหมัดเด็ดอะไรออกมาอีกหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้สรุปแล้ว พรุ่งนี้เดินสายขอบคุณพี่น้องประชาชน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เชื่อว่าพี่น้องประชาชนรับทราบ ในสิ่งที่เราต้องการนําเสนอ และเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทย
เมื่อถามถึง กระแสข่าวว่าพรรคภูมิใจไทย สั่งกองทัพ ให้ช่วยเหลือในการเลือกตั้งครั้งนี้ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร นายอนุทิน ไม่ตอบคําถามดังกล่าว เพียงก้มหน้าและเดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปทันที