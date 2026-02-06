“ณัฐวุฒิ” ซัด “อนุทิน” เอาดีเข้าตัว เอาชั่วให้พรรคอื่น ปลุกชาตินิยมหาประโยชน์ทางการเมือง

“ณัฐวุฒิ” ซัดเดือด “อนุทิน” พูดเอาดีเข้าตัว เอาชั่วให้พรรคอื่น ปลุกกระแสชาตินิยมล้นเกิน หาประโยชน์ทางการเมือง เอะอะก็อังเคิล อังเคิล เหน็บ ไม่รู้พรรคส้มใครเป็นแคนดิเดตนายกฯ ไม่เคยเห็นหน้า ขณะที่ ภูมิใจไทยก็ขึ้นป้ายหาเสียง 4 คนเหมือนปลากระป๋องสามแม่ครัว
วันนี้ (6 ก.พ.) นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทย ปราศรัยว่า พี่น้องประชาชนที่เคารพในหัวใจยังมีเพื่อไทยอยู่หรือไม่ ยังเพื่อไทยทั้ง 2 ใบใช่หรือไม่ วันนี้มากันเนืองแน่นมหาศาล ทุกแดงมาหมด พรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนเข้าถึงคนทุกกลุ่ม ในการปราศรัยวันนี้บรรยากาศแบบนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และความหวัง แววตามีพลังน้ำเสียงเปล่งดังๆ เพื่อผลักดันประเทศไทยไปข้างหน้า ไปด้วยกัน ไปกับพรรคเพื่อไทย ไปกับอาจารย์เชน การเมืองเมื่อถึงโค้งสุดท้ายเข้าทางตรงเหลืออีก 50 เมตรจะถึงเส้นชัย มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นมากมาย มีการใช้อำนาจรัฐอย่างไม่ชอบมาพากล มีแววว่าจะฉ้อฉลเพื่อผลประโยชน์ในสนามเลือกตั้ง เมื่อตอนบ่ายมีการออกหมายเรียกผู้สมัครสส.กาฬสินธุ์ของพรรคเพื่อไทยให้ไปรายงานตัว ให้เข้าไปให้การในคดีพนันออนไลน์ เราตรวจสอบแล้ว มีการไปขอหมายจับหลายรอบ แต่ศาลไม่อนุมัติ
“ผมไม่รู้ว่าใครผิดหรือใครถูก ถ้าเป็นคดีก็ต้องไปพิสูจน์กันในกระบวนการยุติธรรม แต่การใช้หมายเรียกแบบนี้ก็หมายความว่ามีผู้มีอำนาจไปสั่งตำรวจให้ใช้อำนาจออกหมายเรียกแล้ว 2 วันจะถึงวันเลือกตั้ง รีบร้อนเป็นตายขนาดไหนถึงมาเรียกเอาวันนี้ แล้วไปรายงานตัววันที่ 20 ก.พ. เรียกวันที่ 9 ก.พ. ไม่ได้หรืออย่างไร แหม่ ทีแบบนี้รีบร้อนให้ออกหมายเรียกจะเป็นจะตาย ทีกับศักดาไม่เรียกมาบ้างเหรออนุทิน เห็นพูดในคลิปโครมๆ ไม่รู้เป็นใคร แต่ผมสร้างชื่อว่าเป็นคลิปประกาศศักดา ไม่เห็นเรียกมาถาม อ้างโน่นอ้างนี่สารพัด นอกเหนือจากการใช้อำนาจอย่างน่ากังขา ก็ยังมีชาวบ้านมาบอกว่า ตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่ ในหลายจังหวัดทั้งภาคเหนือกลางใต้ มีการใช้กระสุนอย่างมากมาย มีการเตรียมทรัพยากรเป็นก้อนเป็นตั้ง แล้วก็แจก กันสะบั้นหั่นแหลก ซึ่งช่วงนี้ที่น่ากลัวไม่ใช่โครงการคนละครึ่ง แต่เป็นโครงการคนละพัน บางพื้นที่คนละ 2 พัน แต่เขาหารู้ไม่ พรรคเพื่อไทยสู้กับวิธีการแบบนี้มาตลอด แล้วชนะมาตลอดทุกสมัย” นายณัฐวุฒิ กล่าว
นายณัฐวุฒิ กล่าวต่อว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ขอให้เลือกนโยบาย เลือกพรรคเพื่อไทย เลือกอาจารย์เชน ใครเอาอะไรมาให้ถือว่าเป็นกับแกล้มในการเลือกเพื่อไทย ซึ่งตนยอมรับว่าในยุครัฐบาลนี้ เขาเด่นเรื่องการกระจายรายได้ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีการซื้อขายกันมหาศาลขนาดนี้ เห็นนางศุภจีจะแถลงว่าจีดีพีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ เพราะเห็นชอบแถลงเรื่องซื้อๆ ขายๆ จีดีพีเท่านั้น ตัวเลขเท่านี้ มีอะไรก็บอกหมด มีอะไรก็ต้องเอาไปขาย ล่าสุดบนเวทีดีเบต ก็ไปเคลมผลงานของพรรคเพื่อไทย ก็มีของขายเหมือนกัน แต่เป็นขายขี้หน้า
นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า ในการหาเสียงเลือกตั้งหากย้อนไปดูคลิปดูข่าวเดือนกว่าที่นายยศชนันลงสนาม พรรคเพื่อไทยพูดนโยบายมากที่สุด ชัดที่สุด หลายคนถามว่าที่ณัฐวุฒิพูดคืออะไร มิดฟิลด์ตัวรับ อาจารย์เชนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้า เอาไว้ทำประตู จุลพันธ์เป็นปีกขวา สุริยะเป็นปีกซ้าย ขึ้นรุกกันเป็นแผง พอแหลมมาก็เจอณัฐวุฒิที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับ แล้วทุกนโยบายของพรรคเพื่อไทย ประชาชนจำได้ เพราะเชื่อว่าเพื่อไทยทำได้ แต่ของพรรคอื่นหาฟังนโยบายยาก โดยเฉพาะพรรคการเมืองที่ปราศรัยอยู่วันนี้ แต่ขอไม่พูดชื่อ เดี๋ยวจะมีปัญหา แต่ชื่อพรรคภูมิใจไทย แรกๆ อนุทินก็พูดเป็นอยู่อย่างเดียว คนละครึ่ง หลังๆ เมื่อคนละครึ่งเริ่มขายไม่ได้ ก็เอาใหญ่ ประกาศว่าเป็นพรรครักชาติ แล้วชี้พรรคคนอื่นว่าเป็นพรรคเกลียดชาติ กระทบกระแทกพรรคเพื่อไทย เอะอะก็อังเคิล อังเคิล กะว่า จะทำให้นายกฯ อิ๊งค์ เจ็บปวด กะว่าจะทำให้บอบช้ำทางการเมืองให้ได้ แต่หากคิดกับเหตุผล เนื้อหาสาระและวิธีการที่นายกฯ อิ๊งค์ สนทนาโทรศัพท์มีเจตนาในการสร้างสันติภาพ ไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่น และหากจะมีคนผิดจริยธรรม ก็คือผู้นำอีกประเทศที่แอบอัดคลิป แล้วเอามาปล่อย โลกเขาไม่ทำกัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่นายณัฐวุฒิ กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ภาพก็ได้จับไปที่น.ส.แพทองธาร ที่มาร่วมฟังคำปราศรัย โดยน.ส.แพทองธาร ลุกขึ้น ยกมือไหว้ โบกมือ และทำรูปหัวใจ ทำให้ผู้ที่มารับฟังการปราศรัย ต่างปรบมือตะโกนให้กำลังใจ
ก่อนที่นายณัฐวุฒิ จะกล่าวต่อว่า แต่ก็ไม่น่าเชื่อ คนที่เป็นนายกฯ ประเทศนี้ก็ไปงับออกมา อังเคิล อังเคิล ที่เรียกอังเคิล ไม่ได้เป็นปัญหา เป็นมารยาทของสังคมโลกตะวันออก เป็นวิถีธรรมเนียมไทย ที่เราจะเรียกผู้ที่อาวุโสกว่า ก็อนุทิน นายกฯ อิ๊งค์ยังเรียกว่า คุณอา หรือจะให้เปลี่ยนเป็นเรียกไอ้ ถ้าจะให้เปลี่ยนเรียกไอ้ โปรดแสดงความจำนงมา เพราะผมสันนิษฐานว่า ถึงเวลานี้นายกฯ อิ๊งค์ ก็คงพร้อมแล้วเหมือนกัน
ขณะเดียวกันกล้องได้จับภาพน.ส.แพทองธาร อีกครั้ง ที่ทำท่าป้องปาก ขำ และทำสัญลักษณ์มือโอเค พร้อมกับยิ้มให้กับกล้อง
นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า เอาดีเข้าตัว เอาชั่วให้พรรคอื่น ปลุกกระแสชาตินิยมล้นเกิน ซึ่งเรื่องชาตินิยมก็เป็นเรื่องดีที่ทำให้คนรักชาติ แต่ถ้าล้นเกิน แล้วมาหาประโยชน์ทางการเมือง ไม่ใช่และไม่ควร แต่นี่ไปทุกเวทีแล้วประกาศ นายอนุทิน ตั้งสติให้ดี หน้าที่เอาดินแดนคืน เป็นงานของทหาร อย่าไปเคลมของเขา การปกปักพิทักษ์ชายแดน การยึดคืนพื้นที่ ป้องกันไม่ให้เกิดการรุกราน เป็นเรื่องของทหาร หน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คือต้องไปยึดเขากระโดงกลับมา เข้าใจหรือไม่อนุทิน เหนื่อยนะที่ต้องปราศรัยกับอาจารย์เชน แล้วยังต้องมาอบรมสั่งนายกรัฐมนตรี ไม่รู้จักหน้าที่ เคลมไม่รู้จักเวล่ำเวลา ไม่รู้ว่าแต่ละพรรคการเมืองมีเทคนิคหรือวิธีการอย่างไร บางพรรคก็เสนอแคนดิเดตนายกฯ คนเดียว ส่วนพรรคส้ม ตนไม่แน่ใจว่าแคนดิเดตนายกฯ ชื่ออะไร ชื่อธนาธร ไม่ใช่ ชื่อพิธา ไม่ใช่ หรือชื่อชัยธวัช สุดท้ายจริงๆ ชื่อรักชนกแน่ๆ อ่อ เท้ง มิน่าไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตา
นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคเดียว ที่ขึ้นป้าย 4 คน ไปไหนก็ไปเป็นแผง อนุทินยืนตรงกลาง อีก 3 คนยืนค้ำ จะไปไหนมาไหนก็พกแต่สามคนนี้ ขึ้นเหนือล่องใต้ ไปเข้าค่ายอารมณ์เหมือนลูกเสือจะไปเข้าค่าย แล้วพกปลากระป๋องสามแม่ครัว ปลากระป๋องสามแม่ครัวของจริงดีมาก แต่ที่ตนต้องเปรียบแบบนี้ เพราะเวลาไปไหนก็มีแต่สามคนนี้ อย่าไปเชื่ออย่าไปเผลอใจ ขึ้นชื่อว่าปลากระป๋องไม่ใช่แกะกินได้เลย เพราะต้องแกะกินใส่จานแล้วยำก่อน แล้วก็ใส่เครื่องปรุงหั่นไชยชนกลงไป ไชยชนกเอาเป็นเครื่องปรุงได้แต่ไม่ให้พูดเพราะพูดแล้วไม่รู้เรื่อง หั่นสุชาติ สันติลงไปอีก เมื่อหั่นเครื่องปรุงสามอย่างลงไปในจานแล้ว ก็โรยด้วยใบกัญชา ปกติใส่มะนาวแต่เขาไปเอาเครื่องปรุงมาจากบุรีรัมย์ชื่อมะเน เมื่อบีบมะเนเข้าไปก็แสบ เมื่อเสิร์ฟก็พบว่ามีหนูนอนอยู่ในจาน ตนไม่ได้ว่าใครดีไม่ดีไม่ได้ไปโจมตีเขา แต่ถ้าเลือกเรา อาจารย์เชนพร้อมเดินนำหน้า เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ตัวของตัวเอง
นายณัฐวุฒิ กล่าวต่อว่า ในส่วนตัวตนก็ถูกพูดถึง จากเวทีของพรรคอื่น เพราะตนไปปราศรัยวิพากษ์วิจารณ์การตั้งรัฐบาล ด้วยวิธี MOA ไม่เป็นไรตนทนได้ เป็นคนอดทน แต่สาระสำคัญบางเรื่องคลาดเคลื่อน
“ส้มฟังพี่ เรื่องนี้เป็นทฤษฎีสมคบคิด ผมไม่รู้ว่าสมคบคิดกันไปยันต่างประเทศหรือไม่ แต่จากคลิปประกาศศักดา เชื่อว่าในประเทศมีการสมคบคิด อย่างแน่นอน ผมตั้งเข็มเวลาแบบนี้ คลิปนั้น ถูกปล่อยออกมาวันที่ 18 มิ.ย. 68 ฟังคลิปประกาศศักดา บอกว่า ตัวเองมาเข้าภูมิใจไทย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ผมสันนิษฐานว่าจังหวะที่ศักดา ไปอยู่ภูมิใจไทย คือหลังจากการปล่อยคลิปนั้นออกมาแล้ว นั่นหมายความว่าหลังจากที่ปล่อยคลิปนั้น เขาวางแผนกันแล้วว่านายกฯ อิ๊งค์ต้องพ้นจากตำแหน่ง หลังจากนั้นวันที่ 2 ก.ค. 68 หัวหน้าเท้งไปออกรายการกรรมกรข่าว แล้วพูดชัดว่าเตรียมโหวตอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งผมขอสันนิษฐานดังๆ ว่าเรื่องนี้ มีการสมทบคิดกันมาตั้งนานแล้ว “ นายณัฐวุฒิ กล่าว