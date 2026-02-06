เปิดงาน “เกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 17” ชูพลิกโฉมเกษตรด้วยนวัตกรรม–เทคโนโลยี หนุนเศรษฐกิจยั่งยืน

กรมชลฯร่วมเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 17 หน่วยงานรัฐ–เอกชนกว่า 40 แห่ง ร่วมยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรและเศรษฐกิจฐานราก ชลประทานร่วมโชว์ภารกิจงานเพื่อแผ่นดินไทย หนุนเกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่
วันที่( 6 ก.พ.69 )นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2569 โดยมี นายภูษิต น้อยโสภากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจาก สำนักงานชลประทานที่ 7 และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
งานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 17 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พลิกโฉมเกษตรอีสานใต้ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี” ระหว่างวันที่ 6–15 กุมภาพันธ์ 2569 โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 40 หน่วยงาน อาทิ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงภาคเอกชน ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเกษตรอย่างครบวงจร
ภายในงานมีการจัดแสดงนวัตกรรมการเกษตร การจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าชุมชนหลากหลาย เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผลผลิตและกระบวนการทางการเกษตร พร้อมเน้นย้ำบทบาทของภาคอีสานใต้ในการเป็นศูนย์กลางเกษตรกรรมยั่งยืน มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว
ขณะที่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ภายใต้ กรมชลประทาน ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจ “งานเพื่อแผ่นดินไทย” นำเสนอความก้าวหน้า ประโยชน์ และคุณค่าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน นำไปต่อยอด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ลานกิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี