"อนุทิน"ปราศรัยทิ้งทวน จะเอารัฐบาลที่เขมรกลัวหรือกลัวเขมร ย้ำเลือกภูมิใจไทยไม่เสียเวลา เลิก MOU44 ทันทีที่เป็นนายกฯ

"อนุทิน" นำปราศรัยใหญ่ทิ้งทวนก่อนเลือกตั้ง อ้อนทดลองงานมา 4 เดือนขอทำงานจริงอีก 4 ปี วันนี้ภูมิใจไทยเล่นเกมเป็นนายกฯ ต้องปรับให้คนไทยพอใจ เหน็บนโยบายประชานิยมไม่ตอบโจทย์ คิดมาเพื่อแลกประโยชน์การเมือง ยอมรับ ภท.เป็นพรรคบ้านใหญ่ แต่พร้อมเป็น "รัฐบาลมืออาชีพ" ปกป้องอธิปไตยของชาติ ประกาศยกเลิก MOU44 ทันทีหากได้เป็นนายกฯ ไม่แบ่งประโยชน์ทางทะเล 50/50 กับกัมพูชา ลั่นจะเอารัฐบาลที่เขมรกลัว หรือรัฐบาลที่กลัวเขมร ถ้าอยากได้สิ่งแรก เลือกภูมิใจไทย ไม่เสียเวลาไม่เสียโอกาสเดินหน้าทันที
ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 6 ก.พ.เมื่อเวลา 16.30 น. พรรคภูมิใจไทย จัดการปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้าย นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคภูมิใจไทย, ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้ช่วยหาเสียง พรรคภูมิใจไทย และ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้ช่วยหาเสียง พรรคภูมิใจไทย ร่วมด้วย
นายอนุทิน กล่าวว่า สวัสดีคนที่มีความเชื่อมั่นพรรคภูมิใจไทยทุกคนที่มาในวันนี้ ต้องกราบเรียนทุกท่านว่าในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ต้องกราบเรียนว่าไม่เคยตื่นเต้นเท่านี้ ตอนนี้ปาก็ไป 20:00 น พ่อแม่พี่น้องก็ยังให้ความสนใจที่จะรับฟังการสรุปเรื่องการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ยังพร้อมเพรียง ปกติถ้าเจอแฟนๆคนที่ส่งกรี๊ดดังขนาดนี้ ผมชวนตั้งวงร้องเพลงให้ฟัง วันนี้ขอติดไว้ 1 เพลา และหวังว่าอีกไม่กี่วันพวกเรา คงจะได้ฉลองชัยชนะของพรรคภูมิใจไทยด้วยกัน
พรรคภูมิใจไทยรับใช้บ้านเมืองมา 17 ปีรับใช้ประเทศรับใช้ประชาชนเราทราบดีว่าในช่วง 17 ปีที่ผ่านมาและปีนี้หนักกว่าเพื่อน เพราะปีนี้เล่นเกมเป็นนายกฯ พวกผมจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ เพื่อให้พวกเราทุกคนในห้องนี้และประชาชนคนไทยได้เห็นภาพพวกเราดีพอคู่ควรในการเป็นพรรคการเมืองหลักที่จะเป็นที่พึ่งหวังพึ่งพิงของประชาชนชาวไทยได้และเชื่อว่าพี่น้องได้ทราบอย่างชัดเจนพรรคภูมิใจไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เป็นหัวหน้าพรรคมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 มา15 ปีแล้วพรรคภูมิใจไทยมีแต่ใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นเป็นเท่าตัวทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งและครั้งนี้พรรคภูมิใจไทยจะใหญ่ขึ้นมากกว่าหนึ่งเท่าตัวความพยายามในการพัฒนาตัวเองและยกระดับการทำงานของพรรคภูมิใจไทยทั้งในมิติด้านนโยบายวิธีคิดวิธีปฏิบัติและการจัดวางตัวบุคลากรเพื่อมาบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้คนไทยเห็นว่าความเป็นพรรคภูมิใจไทย พร้อมที่จะเป็นผู้นำเพื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาบ้านของเราก็คือประเทศไทยให้เป็นบ้านที่ทุกคนมีความภาคภูมิใจไปด้วยกันวันนี้พรรคภูมิใจไทยขอมาพบกับพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งโดยการนำเสนอบนเวทีแห่งนี้ซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็นการสรุปสิ่งที่เราได้ทำมาและร่วมกันออกในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขอความสนับสนุน ให้เลือกพรรคภูมิใจไทย
ทั้งสามท่านนายสีหศักดิ์ นายเอกนิติ นางศุภจี ได้นำเสนอสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยจะทำเมื่อได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยต้องถามว่าพวกท่านพอใจหรือไม่เค้าทำการบ้านดีหรือไม่เค้าทำให้พวกเราผิดหวังตรงไหนหรือไม่ที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้ได้ทำความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยในการรักษาเอกราชและธิปไตยของประเทศไทยให้กับพี่น้องได้มากหรือไม่ นี่คือสิ่งที่พวกเราพรรคภูมิใจไทยและร่วมกันทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทย
ทดลองงานมาสี่เดือนขอทำงานจริงอีกสี่ปีพรรคภูมิใจไทยได้วางนโยบายสี่แกนหลักไว้เพื่อนำพาประเทศไทยไปด้วยความมั่นคงคือแกนด้านเศรษฐกิจความมั่นคงภัยพิบัติและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนพรรคภูมิใจไทยได้ให้เฟืองจักรสำคัญของแต่ละเหล่านี้ มาพบกับประชาชนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าแกนเหล่านี้จะถูกขับเคลื่อนไปในจังหวะที่พร้อมพร้อมกันเพื่อให้เฟืองจักรทุกตัวจะได้ทำงานด้วยประสิทธิภาพที่สูงสูงสุด ก่อนจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนวันนี้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมาตรงนี้เพื่อบอกกับประชาชนว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เหมือนเดิมแน่นอนสิ่งที่เปลี่ยนไปคือวิธีคิดและวิธีทำงานของพวกเรา
จากที่ใครเคยพูดว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นแค่พรรคบ้านใหญ่ไม่เถียงเขาพูดไม่ผิดแต่เค้าคิดผิดคิดแค่เพียงว่าพรรคบ้านใหญ่ก็มาช่วยมาดูแลกันในพื้นที่ซึ่งต้องคิดอะไรในเชิงโครงสร้างให้เป็น โครงสร้างที่พรรคภูมิใจไทยคิดให้กับประเทศไทยแน่นยิ่งกว่าคอนกรีตเสริมเหล็ก 50 ชั้นไม่ถล่มลงมาแน่นอนที่ถล่มลงมานั้นพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ลงนามวิศวกรใหญ่อยู่ตรงนี้จะไม่ให้สิ่งเรานั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อมาข่มขวัญของพี่น้องอีกต่อไปวันนี้การเป็นพรรคบ้านใหญ่ที่ผู้คนพูดถึงเราไม่ได้เถียงเพราะ คำจำกัดความของการเป็นพรรคบ้านใหญ่คือพวกเราดูแลชาวบ้านในพื้นที่ของเราอยู่ประจำโดยไม่ขาดตกบกพร่องสส.ของเราไม่มีวันเป็นเจ้าคนนายคนสส.ของเราผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยทุกคนยังต้องมีหน้าที่ไปเอาใจใส่ชาวบ้านในทุกกิจกรรมที่เป็นชีวิตประจำวันของพวกเขางานศพงานแต่งงานบวชงานวัดงานรื่นเริง เราอยู่กับพี่น้องประชาชนตลอดเวลาและมีความภาคภูมิใจที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นพรรคบ้านใหญ่
ทีมไทยแลนด์ ได้รับมอบหมายให้ไปร่วมประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายและประกาศความพร้อมของประเทศไทยให้ทั่วโลกเห็นว่าประเทศไทยเป็นพันธมิตรและคู่ค้าที่สำคัญกับทุกประเทศในโลกทั้งสามท่านได้รับการตอบรับและได้รับการชื่นชมมีคนเข้ามาขอพบขอหารือมากมายทั้งที่รัฐบาลเราถือได้ว่าเป็นรัฐบาลรักษาการแต่การทำงานของพรรคภูมิใจไทย คำว่ารัฐบาลรักษาการก็คือรัฐบาลประเทศขาดรัฐบาลไม่ได้ตราบใดที่พรรคภูมิใจไทยยังมีสภาพเป็นรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินอยู่เราจะไม่ปล่อยให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสไปแม้แต่วินาทีเดียว ถึงแม้ว่าเราจะเป็นรัฐบาลรักษาการทั้ง 3 ท่านได้ส่งสัญญาณไปทั่วโลกแล้วว่าประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบใหม่ทางเศรษฐกิจของโลก ประเทศไทยยืนอยู่บนเวทีโลกในฐานะหุ้นส่วนคู่เจรจาคู่ค้าที่สามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกา และพรรคภูมิใจไทยจะไม่มีวันยอมให้ประเทศไทยได้ยืนบนแผ่นที่โลกในฐานะผู้กำหนดชะตากรรมโดยผู้อื่น
ถ้าเราเข้าไปด้วยความแข็งแรงรู้เท่าทันและกำหนดยุทธศาสตร์ได้อย่างถูกต้องได้มีส่วนร่วมเป็นผู้กำหนดกติกาเราจะไม่มีวันเสียเปรียบและเราจะเป็นผู้พลิกเกมนำรายได้และโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพทุกส่วน ซึ่งประเทศไทยได้เปรียบทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นทุนที่สูงอยู่แล้วประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนและอาเซียนคือขุมพลังใหม่ของทวีปเอเชียและทวีปเอเชียกำลังจะเป็นผู้กำหนดที่มีมีบทบาทอย่างมากในการจัดระเบียบใหม่ของโลกถ้าเราตกอยู่ในสถานะเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติตามคนอื่นเราก็จะไม่มีพลังไม่ได้อยู่ในจุดที่มีโอกาสกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเราจะกลายเป็นเหยื่อหรืออาหารอันโอชะของประเทศที่อยู่อยู่บนโต๊ะเจรจา แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะประเทศไทยโดยรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยได้จัดหาบุคลากรที่จะมาเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยได้ครบทุกมิติแล้ว วันนี้อย่างน้อยได้เห็นสามท่านยังไม่รวมอีกหลายท่านที่น้องจะมั่นใจได้ว่าเขาเป็นคนพันเกมมีความสามารถที่จะทำให้ประเทศไทยมีสถานะในโลกใบนี้ได้อย่างแข็งแรงและไม่มีวันเสียเปรียบใคร
ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาสื่อไฟแนนซ์เชียนไทม์ เราเป็นซิกแมนของเอเชียจากการที่เรามีสภาวะที่ไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยล้มลุกคุกคลานมีความอ่อนแอแต่วันนี้ไม่ใช่และจะบอกว่าหากพรรคภูมิใจไทยได้กลับเข้าไปบริหารราชการแผ่นดินบริหารประเทศให้กับพวกท่านรัฐบาลของผมพรรคภูมิใจไทยจะไม่มีวันยอมรับตำแหน่งคนป่วยแห่งเอเซียเป็นอันขาด นอกจากจะเป็นคนป่วยแห่งเอเชียแล้วเราจะเป็นคนที่แข็งแรงมีพลังเป็นประเทศที่ใครในโลกนี้ต้องมาเป็นพันธมิตรในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจไปด้วยกัน
พรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าจะไม่ยอมให้ประเทศไทยเป็นผู้ที่ถูกกำหนดกฎเกณฑ์ใดๆที่ไม่ก่อให้เกิดและลดศักยภาพของประเทศไทยอย่างแน่นอนถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยให้พวกผมกลับมาบริหารประเทศอีกครั้งเราจะเห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งอุตสาหกรรมใหม่ใหม่จะเกิดขึ้นอนาคตที่ดีขึ้นนโยบายประชานิยมในอดีตไม่ตอบโจทย์ และผมเชื่อว่านโยบายประชานิยมแจกเงินอย่างเดียวกำลังส่งผลเสียต่อประเทศไทยในระยะยาว สิ่งเหล่านี้ถูกทำมาเพียงเพื่อแลกกับประโยชน์และความได้เปรียบทางการเมืองในระยะสั้น สุดท้ายคนที่จะต้องจ่ายคนที่จะต้องถูกเช็คบิลคือพี่น้องประชาชนคนไทยที่ไม่ได้รู้อีโหน่อีเหน่อะไรกับเขาด้วยหากทุกพรรคยังคงนำเสนอนโยบายที่เน้นรายจ่ายแบบประชานิยม มากกว่าการสร้างรายได้และการหาโอกาสใหม่ใหม่ให้ประเทศและประชาชนอย่างยั่งยืนประเทศไทยก็จะประสบปัญหาด้านการเงินการคลังมากขึ้นจนเราไปต่อไม่ได้พรรคภูมิใจไทยเน้นการนำเสนอนโยบายสร้างโอกาสให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้นมีความมั่นคงทางอาชีพมากขึ้นพรรคภูมิใจไทยเชื่อในทฤษฎีหาเบดให้คนไปตกปลาไม่ใช่หาปลาแจกให้คน
การใช้สิทธิ์ที่จะเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ถือการตัดสินใจที่สำคัญของพวกเราปัจจัยที่อยากให้พิจารณาคือสถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบันและในอนาคตที่กำลังถูกปิดล้อมและกดดันในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันถ้าเลือกคนทำงานได้นักบริหารมืออาชีพที่มีความรู้มีประสบการณ์ความพร้อมและเคยทำงาน และเกิดผลสำเร็จมาแล้วโอกาสที่เค้าทำงานนำความสำเร็จให้ประเทศไทยรับรองว่าจะมีมากกว่าคนที่ไม่เคยทำและมีประสบการณ์ ประเทศไทยของเราประเทศนี้ไม่ใช่ที่ฝึกงานหรือทดลองงานของมือใหม่ที่ไม่เคยทำงานระดับประเทศมาก่อนเราจะฝากอนาคตของประเทศและอนาคตของพวกเราไว้กับมือใหม่หรือฝากไว้กับมืออาชีพที่มีความพร้อม เที่ยวนี้พรรคภูมิใจไทยพร้อมนำเสนอมืออาชีพมาให้พี่น้องพิจารณาการมีผู้บริหารใหม่ใหม่บุคลากรใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาอยู่ในพรรคภูมิใจไทยและเป็นภาคที่จับมืออาชีพและนักการเมืองที่เข้ามาร่วมงานกันเพิ่มขึ้นจำนวนมากในพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่งวิธีคิดและวิธีการทำงานของคนในพรรคภูมิใจไทยได้เปลี่ยนไปมากเรามีพลังมากขึ้นคิดกว้างขึ้นและคิดใหญ่ขึ้นวันนี้ประเทศไทยรอไม่ได้และประเทศไทยเสี่ยงไม่ได้อีกแล้ว พรรคภูมิใจไทยเข้ามาทำงานประเทศไทยที่รักของเราจะไม่เสี่ยงตกขบวนโลกจะไม่เสี่ยงในการกลับไปสู่วงจรของความขัดแย้งเหมือนเดิมจะไม่เสี่ยงกับผู้บริหารประเทศที่ด้อยประสบการณ์จะไม่เสี่ยงกับการทุจริตคอรัปชั่นและจะไม่เสี่ยงต่อการสูญเสียอธิปไตย
ดังนั้นพี่น้องชาวไทยที่เคารพเลือกภูมิใจไทยประเทศไทยไม่ต้องเสี่ยงและไม่ใช่ทุกคนที่จะบริหารได้นโยบายพรรคไหนก็เขียนได้แต่มีกี่คนที่ทำได้พรรคภูมิใจไทยพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเราพูดแล้วทำและได้ทำและทำได้ด้วยดังนั้นหลังการเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ รัฐบาลที่จะทำเรื่องนี้ได้ต้องเป็นรัฐบาลที่มีมือเพียงพอในสภาต้องเป็นคนบริหารที่ประสานได้ 10 ทิศมีมิตรมากไม่มีศัตรูและต้องสร้างความน่าเชื่อถือสามารถบริหารข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำได้อย่างราบรื่นและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนานาอารยะประเทศทั่วโลกได้ คุณสมบัติที่ได้เรียนมานี้ขอประกาศตรงนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบพรรคภูมิใจไทยของพวกท่านมีสิ่งเหล่านี้ครบถ้วนและขอย้ำอีกครั้งวันนี้ประเทศไทยมีรัฐบาลที่ทดลองงานไม่ได้ฝึกงานไม่ได้วันนี้คนไทยจะทะเลาะกันอีกไม่ได้วันนี้ประเทศไทยแบกความเสี่ยงอะไรไม่ได้อีกแล้วหากพี่น้องเลือกพรรคภูมิใจไทยประเทศไทยก็จะไม่มีความเสี่ยงเหล่านี้ ประเทศไทยต้องการความร่วมมือความสามัคคีการทำงานอย่างเป็นเอกภาพจากทุกฝ่ายและผมจะทำงานอย่างสุดความสามารถกับทีมของผมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับประเทศของเรา
เรื่องสุดท้ายที่จะขอพูดอย่างชัดเจนคือเรื่อง สถานการณ์ไทย-กัมพูชาขอยืนยันว่าถ้าเขาไม่รุกรานเราก็จะไม่มีปัญหาใดใดการปะทะกันทั้งสองครั้งรอบแรกจบลงแบบค้างคาเพราะรัฐบาลในขณะนั้นทำข้อตกลงหยุดยิงก่อนที่กองทัพของเราจะจบภารกิจซึ่งนำมาสู่การยั่วยุของฝ่ายตรงข้ามและนำไปสู่เหตุที่ต้องปะทะกันอีกรอบหนึ่งและในที่สุดก็มีรอบที่สองซึ่งผมดันมาเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ความเป็นนายกรัฐมนตรีของผมมันต่างกันตรงที่รัฐบาลของผมสนับสนุนให้กองทัพของเราปฏิบัติภารกิจจนบรรลุเป้าหมาย การทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับกองทัพต่อความสำคัญของการมีอธิปไตยของประเทศไทยทำให้เราได้แผ่นดินไทยที่เคยถูกรุกรานและยึดครองไปนานหลาย 10 ปีกลับคืนมาได้ทั้งหมด
สิ่งที่ได้กลับเรียนมานี้สมควรที่พวกเราควรจะตะโกนว่าภูมิใจไทยไม่ใช่ภูมิใจไทยที่เป็นพรรคการเมืองแต่ภูมิใจที่ประเทศของเราไม่มีการสูญเสียอธิปไตยและดินแดนโดยแม้แต่น้อย กัมพูชาสิ้นสภาพการเป็นคุกคามต่อประเทศไทยและประเทศไทยสามารถสถาปนาความมั่นคงเหนือดินแดนที่เป็นของเราได้โดยสมบูรณ์ ซึ่งได้ถูกสนับสนุนโดยรัฐบาลชุดนี้ วันนี้ข้อตกลงหยุดยิงที่รัฐบาลชุดนี้ทำมุ่งเน้นในเงื่อนไขณวันที่ลงนามใครอยู่ตรงไหนต้องอยู่ตรงนั้นห้ามรุกล้ำเข้ามาอีกและยิ่งไปกว่านี้ไม่ต้องห่วงว่าจะมีรอบสามจนทำให้ไม่ได้เลือกตั้งผมยืนยันว่าการเลือกตั้งมะรืนนี้มีแน่รัฐบาลไม่ได้ประมาทแต่ได้จัดเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ทุกรูปแบบไว้แล้วขอให้พวกท่านออกไปเลือกตั้งกันเยอะเยอะให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความราบรื่น ให้ชัยชนะของพรรคภูมิใจไทยและการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความใสสะอาดขอให้ไว้วางใจอนุทินขอให้ไว้วางใจพรรคภูมิใจไทยในเรื่องนี้ขอให้ลงคะแนนให้เบอร์สามเจ็ดเพื่อให้รัฐบาลภูมิใจไทยยังคงปกป้องอธิปไตยของชาติและรักษาพื้นแผ่นดินไทยเลือกพรรคภูมิใจไทยจะไม่มีใครคิดรุกรานประเทศไทยได้อีกจะเอารัฐบาลที่เขมรกลัวหรือเอารัฐบาลที่กลัวเขมร ถ้าอยากได้สิ่งแรกเลือกพรรคภูมิใจไทยเบอร์สามเจ็ด
นายนุทินกล่าวว่า จะเอาข่าวดีให้รับทราบ ขอประกาศวันนี้ตรงนี้เลยว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยกลับมาเป็นรัฐบาลอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี นายสีหศักดิ์เป็นรองนายก + ต่างประเทศ นางศุภจีเป็นรองนายกฯ+พาณิชนายเอกนิติเป็นรองนายกฯ + คลัง ซึ่ง 3 กระทรวงนี้ ภูมิใจไทยจองแล้ว ใครก็มาไม่ได้
"ขอให้เชื่อมั่นว่า ถ้าอนุทินได้กลับมาเป็นนายกฯมาแพ็ค4 มาแล้วรัฐบาลของผมจะยกเลิกMOU 44 ทันทีไม่มีคำว่า 50 /50 อันนั่นเป็นนโยบายคนละครึ่งของนายเอกนิติ
เขาไว้ให้สำหรับคนไทยไม่ใช่ไว้สำหรับกัมพูชา ดังนั้นเรื่องผลประโยชน์ชาติ 50/50 จากการแบ่งทรัพยากรทางทะเลตามที่เคยมีรัฐบาลชุดก่อนเสนอไว้จะไม่มีอีกต่อไป
ส่วน MOU 43 ขอให้นายสีหศักดิ์ ซึ่งเป็นว่าที่รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย ถ้าผมไม่ตกกระป๋องนายกฯเสียก่อน ถ้าตกท่านก็ขึ้นมาเป็นนายกฯจะขอให้ท่านได้เร่งดำเนินการให้กระทรวงการต่างประเทศและกองทัพนำเสนอแนวทางมาให้รัฐบาลพิจารณาแล้วตัดสินใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับประเทศไทยและคนไทยต่อไป แต่สิ่งที่ยืนยันได้เลยและพูดได้เลยคือประเทศไทยจะไม่มีวันเสียเปรียบและเสียดินแดนภายใต้รัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยหลังวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ผมสัญญาและสัญญาของผมเชื่อถือได้ ผมสัญญาว่าจะทำให้ท่านได้ภูมิใจกับความเป็นคนไทย การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้ง เพื่อความอยู่รอดและความก้าวหน้าของพวกเราทุกคน พรรคภูมิใจไทยจะมุ่งมั่นสร้างประโยชน์และนำพาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้มะรืนนี้แล้ววันอาทิตย์ เลือกพรรคภูมิใจไทยเบอร์สามเจ็ดและเลือกสอสอเขตของพรรคภูมิใจไทยเลือกให้มากพอที่เราจะนำพาประเทศไทยออกจากความไร้เสถียรภาพทางการเมืองออกจากความขัดแย้งออกจากภัยทางเศรษฐกิจออกจากภัยความมั่นคงที่รุมเร้าประเทศของเรามานานแล้วเลือกพรรคภูมิใจไทยเบอร์ 37 ประเทศไทยเดินหน้าต่อได้ทันทีไม่เสียเวลาไม่เสียโอกาสแม้แต่วินาทีเดียว เลือกภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยเบอร์ 37 เพื่อเอามืออาชีพที่มีความแข็งแกร่งทั้งทางด้านการเมืองและการบริหารกับเข้าไปทำงานให้พวกท่านและสุดท้ายเลือกพรรคภูมิใจไทยเบอร์37เพื่อให้ได้ผู้รับใช้ภักดีต่อประชาชนคนไทยทุกคนกับเป็นนายกรัฐมนตรีเบอร์ 37 ความสำเร็จเป็นของประชาชนคนไทย