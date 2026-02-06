“ธนกฤต” ลุยปทุมธานี รับเสียงชุมชน วอนแก้ปากท้อง–เศรษฐกิจฐานราก ชาวบ้านชี้ กล้าทำจริง ไม่สนคำครหา

“ธนกฤต ”ควง “ชยุต ” ลุยปทุมธานี รับฟังปัญหาปากท้อง ชาวบ้านชี้ กล้าทำจริง ไม่สนคำครหาพรรคกล้าธรรมชูแก้เศรษฐกิจฐานราก–ดูแลกลุ่มเปราะบาง เดินหน้าเข้าถึงทุกชุมชน ประชาชนแห่ให้กำลังใจคึกคัก
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16.15 น.นาย ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ โฆษก พรรคกล้าธรรม (กธ.) ในฐานะผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ช่วยหาเสียงให้กับ นายชยุต สินพูนภักดิ์ ผู้สมัคร ส.ส. เขต 4 ปทุมธานี เบอร์ 7 พร้อมคณะทีมหาเสียงพรรคกล้าธรรม พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนและชาวชุมชนในพื้นที่อย่างเป็นกันเอง
ตัวแทนชาวชุมชนสะท้อนความรู้สึกว่า รู้สึกดีใจและประทับใจที่ได้พบ ดร.ธนกฤต ตัวจริง เสียงจริง ในบรรยากาศแบบล้อมวงพูดคุย ไม่เป็นทางการ ทำให้รู้สึกใกล้ชิดและปลื้มใจ พร้อมยืนยันจะสนับสนุนทั้งผู้สมัครในพื้นที่และพรรคกล้าธรรม เพื่อเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจฐานราก ให้พ่อค้าแม่ค้าค้าขายคล่องตัวขึ้น
ชาวบ้านยังระบุว่า แม้จะมีบางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าพรรคกล้าธรรมเป็น “พรรคสีเทา” แต่ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำครหาดังกล่าว เพราะมองเห็นการทำงานที่เป็นรูปธรรม และเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ ดร.ธนกฤต ทำมาตลอดนั้นทำดีและทำจริง ขณะที่ปัญหาหลักของชุมชนยังคงเป็นเรื่องปากท้อง ความไม่เท่าเทียมในสังคม และการศึกษาของเด็กและเยาวชน
ด้าน ดร.ธนกฤต กล่าวว่า พรรคกล้าธรรมตระหนักถึงปัญหาของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง และมีการเตรียมนโยบายรองรับไว้แล้ว ทั้งเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี รวมถึงงบซ่อมแซมที่อยู่อาศัยวงเงิน 40,000 บาท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเท่าเทียม
จากนั้น ดร.ธนกฤต พร้อมด้วย นายชยุต ได้ขึ้นรถขยายเสียงแห่พบประชาชนรอบพื้นที่ชุมชนไทเทยิ่น ชุมชนสะพานฟ้า สะพานแดง เมเจอร์รังสิต ชุมชนคลองหนึ่ง และคลองสอง โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ประชาชนโบกมือทักทายและตะโกนบอกหมายเลข 42 ให้กำลังใจตลอดเส้นทาง