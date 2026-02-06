หวิดมีมวย! ด้อมส้มท้าต่อยเจ้าหน้าที่ ฉุนโดนขอร้องงดก๊งเหล้า ขณะฟัง “เท้ง” ปราศรัย ต้องเรียกกำลังเสริมระงับเหตุ

ด้อมส้มหวิดวางมวย หลัง จนท.รักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเวสน์ 1 เข้ามาขอร้องงดดื่มน้ำเมา ขณะ “หน.เท้ง” ปราศรัย โวย “นั่งแดกมาตั้งนาน ทำไมเพิ่งมาบอก” แถมท้าต่อย จนต้องเรียกกำลังเสริมมาระงับเหตุ
เมื่อเวลา 20.15 น. วันที่ 6 ก.พ.ที่สนามกีฬาเวสน์ 1 ผู้สื่อข่าวรายงานยว่า ในระหว่างที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาชน กำลังปราศรัยปิดท้ายเวทีอย่างดุเดือด ปลุกประชาชนให้เลือกพรรคประชาชนเพื่อให้ได้จัดตั้งรัฐบาลประชาชน จู่ๆ เกิดเสียงดังโวยวาย บริเวณด้านหน้าอาคารกีฬาเวสน์ 1 เมื่อผู้สื่อข่าวเดินไปตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกำลังขอความร่วมมือให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งเลิกดื่มดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งผู้สื่อข่าวเห็นว่ากลุ่มคนดังกล่าวได้ตั้งวงดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่เริ่มงานแล้ว
จากนั้นชายชุดดำในกลุ่มมีอาการมึนเมาได้โวยวายพร้อมพูดว่า “นั่งแดกมาตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งมาบอก จะพูดก็พูดกันดีๆ อย่ามาดูถูกผมกัน ผมเป็นคนไม่ใช่สัตว์” และมีการท้าต่อยกับเจ้าหน้าที่ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้เรียกกำลังเสริมมาระงับเหตุ โดยคนในกลุ่มได้พยายามห้ามปรามกัรเองแต่ก็มีปากเสียง จนหวิดวางมวย
สุดท้ายฝ่ายรักษาความปลอดภัยของพรรคประชาชน ได้เข้ามาห้ามปราม จากนั้นในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาระงับเหตุ ทำให้กลุ่มคนดังกล่าวยอมเก็บของและออกจากพื้นที่ไป