'ธนาธร' ลั่นเลือกตั้งครั้งที่ 3 หลังตั้งพรรคต้องได้เป็นรัฐบาล ขอตอบแทนแคบหมู-ทุเรียน-ปลาทอด ด้วยการสร้างประเทศให้ก้าวหน้า

'ธนาธร' ขอไม่ทรยศแคบหมู-ทุเรียน-ปลาทอด ตอบแทนด้วยการสร้างประเทศไทยก้าวหน้า ประกาศเลือกตั้งครั้งที่ 3 หลังตั้งพรรคอนาคตใหม่ต้องได้เป็นรัฐบาล ชวนกาส้ม ส้ม-เห็นชอบ ส่ง 'เท้ง' นั่งนายกฯ
วันนี้ (6 ก.พ. 69) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน ขึ้นเวทีปราศรัย “ประชาชนเปลี่ยนประเทศ” ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่น (ดินแดง)
นายธนาธร เริ่มต้นด้วยการขอบคุณประชาชนที่มาฟังปราศรัย ตั้งแต่วันที่ประกาศตั้งพรรคอนาคตใหม่เมื่อเดือนมีนาคมปี 2561 มาจนถึงวันนี้นับเป็นเวลา 8 ปีเต็ม ตอนที่เราตั้งพรรคอนาคตใหม่สังคมไทยอยู่ในความมืดมิด สิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกลิดรอน ผู้คนรังเกียจนักการเมือง ผู้คนไม่เชื่อมั่นในรัฐสภา ผู้คนตั้งคำถามกับประชาธิปไตย
วันนั้นเราเรียกร้องให้หันกลับมาสนใจการเมือง เราบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน ในเมื่อทุกอย่างเป็นเรื่องการเมืองพวกเราควรจะสนใจไม่ใช่ปฏิเสธ เราเรียกร้องให้ยุติการสืบทอดอำนาจของกลุ่มบุคคลที่ยึดอำนาจ มาจากการทำรัฐประหาร เราเรียกร้องให้สร้างประชาธิปไตยให้มั่นคงแข็งแรงในประเทศนี้และเรียกร้องให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน
อีก 6 ปีจะครบ 100 ปีของการอภิวัฒน์สยาม 2475 เราบอกประชาชนในวันนั้นว่ามาทำภารกิจ 100 ปีให้จบในรุ่นเราเพื่อให้ลูกหลานของเราเกิดและเติบโตโดยไม่เจอกับการทำรัฐประหารอีก เราจะสร้างสังคมใหม่ต้องใช้พรรคการเมืองที่มีวิถีการทำงานการเมืองแบบใหม่ พรรคการเมืองที่ร้อยกันด้วยอุดมการณ์ ไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ ลาภยศ หรือชื่อเสียง พรรคการเมืองที่ตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ ต้องมาจากความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมไม่ใช่มาจากตัวแทนมุ้ง
พรรคการเมืองต้องไม่ซื้อเสียงไม่ทุจริตคอร์รัปชันแต่ต้องทำงานอย่างแข่งขันบนหลักยึดของอุดมการณ์ เพื่อสร้างศรัทธาให้กับประชาชน เรายังบอกประชาชนอีกว่า การปักธงทางความคิดสำคัญกว่าคะแนนเสียง นี่คือสงครามของการช่วงชิงคุณค่าและความหมายมากกว่าเป็นการช่วงชิงคะแนนเสียงเฉพาะหน้า ถ้าเราชนะทางความคิดได้เราได้คะแนนเสียง
วันนั้นเราเชิญชวนทุกคนออกมาสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมกับพวกเรา ภารกิจเบื้องหน้าของพวกเราใหญ่และสำคัญเกินกว่าที่พวกเราจะทำสำเร็จได้ด้วยตัวเอง ถ้าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง ไม่มีทางเลือกอื่นทุกคนต้องลงแรง จึงเชิญทุกคนมาร่วมทางกับเรา เรายังบอกอีกว่า เวลาอยู่ข้างเราการเปลี่ยนแปลงความคิดสังคมต้องใช้เวลา ไม่สามารถทำได้ในช่วงข้ามวัน
"เราต้องทำผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ ให้เวลาเราพิสูจน์การทำงานของเราให้กับประชาชนและภายใน 3 การเลือกตั้ง เราจะตั้งรัฐบาลให้ได้ นั่นคือสิ่งที่เราบอกคนไทยในวันนั้นผ่านมาแล้ว 8 ปี วันนี้เราทำให้คนกลับมาสนใจการเมืองได้ กลับมาเชื่อมั่นในรัฐสภา วันนี้เราทำให้คนโหยหาประชาธิปไตยได้ เราสร้างพรรคการเมืองแบบใหม่สำเร็จแล้ว วันนี้เราปักธงความคิดก้าวหน้าในสังคมได้ วันนี้เราเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาร่วมทางกับเราสำเร็จ และวันนี้เหลืออีกเพียง 2 วันจะถึงการเลือกตั้งครั้งที่ 3 เราทำให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ เกิดขึ้นจริง 8 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ" นายธนาธร กล่าว
นายธนาธร กล่าวต่อว่า ในเชิงปริมาณเราเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ วันนี้พรรคประชาชนมีสมาชิกพรรค 112,000 คน ในเชิงคุณภาพเราทำให้พี่น้องเชื่อใจพวกเราและจ้างเราทำงานได้มากขึ้นเรื่อย ๆ เงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองอนาคตใหม่ได้รับสูงสุด 12 ล้านบาท พรรคก้าวไกลได้รับสูงสุด 60 ล้านบาท และพรรคประชาชนในปีที่ผ่านมาได้รับเงินอุดหนุน 96 ล้านบาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สร้างจากการยืนหยัดเคียงข้างกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากตลอด 8 ปีที่ผ่านมา นี่คือการเปลี่ยนแปลงพรรคการเมืองและประชาชนต่อสู้และสร้างการเมืองใหม่ร่วมกัน ซึ่งสร้างจากการเจ็บปวดร่วมกันและต่อสู้เคียงข้างกัน ใช้เวลาพิสูจน์กันและกัน
8 ปีที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าความสัมพันธ์แบบนี้ผลักดันการเปลี่ยนแปลงและวาระที่ก้าวหน้าของสังคมไทยได้ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เป็นไปได้ และเป็นไปแล้ว ความสัมพันธ์ที่เรายืนเคียงบ่าเคียงไหล่กันแบบนี้ มันทำให้ผู้คนเดินเข้าร่วมกับพวกเรามากขึ้น เมล็ดพันธุ์กำลังงอกงามเติบโต จากสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง กลายเป็นพายุแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่จะพาประเทศไทยไปข้างหน้า นี่คือความสัมพันธ์ที่เราคอยระวังหลังให้กันและกัน ไม่ใช่ความรู้สึกกรี๊ดกร๊าดชั่วครั้งชั่วคราว มันพัฒนาขึ้นมาหนักแน่นมากขึ้น ลึกมากขึ้น และอบอุ่นมากขึ้น
"การเดินสายคาราวานรถแห่ เราเห็นถึงความศรัทธา ที่ทุกคนมอบให้กับพวกเรา เราจะไม่ทรยศแคบหมู เราจะไม่ทรยศทุเรียน เราจะไม่ทรยศปลาทอด เราจะไม่โกงกิน เราจะเอาจริงเอาจังกับการปราบคอร์รัปชัน และเราจะขอตอบแทนขาไก่ ด้วยการสร้างประเทศไทยที่เป็นธรรม เราจะตอบแทนขนมด้วยการสร้างประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตย เราจะตอบแทนหมึกแห้งด้วยการสร้างประเทศไทยที่ก้าวหน้า เราจะตอบแทนทุกคนด้วยการสร้างประเทศไทยให้ดีกว่าเดิม" นายธนาธร กล่าว
นายธนาธร กล่าวว่า อีก 2 วันจะถึงวันที่ปลายปากกาของทุกคนกำหนดอนาคตของประเทศไทย จึงอยากพาย้อนกลับไปดูสัญลักษณ์ของพรรคตั้งแต่อนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล และพรรคประชาชน ไม่ว่าจะถูกยุบกี่ครั้ง ตั้งพรรคใหม่อีกกี่ครั้ง ลุกขึ้นยืนอีกกี่ครั้ง สัญลักษณ์ก็ไม่เปลี่ยน สัญลักษณ์ของพวกเราคือสามเหลี่ยมหัวกลับ ที่บอกว่าผู้มีอำนาจต้องอยู่ข้างล่างประชาชน ประชาชนต้องเป็นใหญ่ เจ้านายคือประชาชน
อีก 2 วัน เป็นการเลือกว่าจะอยู่กับความหวาดกลัวหรือเลือกอยู่กับความหวัง เลือกอยู่กับอดีตหรือเลือกอยู่กับอนาคต วันนี้เมล็ดพันธุ์ทางความคิดเติบโตและเบ่งบานขึ้นแล้ว เวลาที่พวกเรารอคอยใกล้มาถึงแล้ว ขอเชิญชวนทุกคน 8 กุมภาพันธ์นี้ "กาส้ม ส้ม เห็นชอบ" ส่งนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน เป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งรัฐบาลประชาชนที่มาจากประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ไปพร้อม ๆ กัน